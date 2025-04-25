Скандал перед «класико»! «Реал» грозится бойкотировать финал с «Барсой» из-за судьи. LIVE

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Друзья, всем привет! Матчи «Барселоны» и «Реала» всегда привлекают внимание болельщиков — это настоящая футбольная классика. Но здесь особый случай — по итогам «класико» определится обладатель Кубка Испании.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Судьба команд в этом сезоне удивляет. Ещё год назад «Реал» брал Лигу чемпионов и смотрел в безмятежное будущее, а «Барса» со своими финансовыми проблемами показывала нестабильный уровень. Сейчас всё иначе: мадридцы с крахом вылетели из ЛЧ и отстают от первого места в чемпионате, а каталонцы идут за всеми трофеями сразу. Впрочем, здесь, в рамках одного матча, история может перевернуться.

Для «Реала» завоевать Кубок Испании важно ещё и потому, что в этом сезоне в «класико» он исключительно страдает. 0:4 в чемпионате, 2:5 — в финале Суперкубка Испании — результаты, которые болельщикам и игрокам «Мадрида» хочется поскорее забыть. Но сделать это получится только в одном случае: если Кубок Испании отправится в столицу. Удастся ли это сделать?

Присоединяйтесь к нашему лайву финала Кубка Испании!