Скандал перед «класико»! «Реал» грозится бойкотировать финал с «Барсой» из-за судьи. LIVE

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Друзья, всем привет! Матчи «Барселоны» и «Реала» всегда привлекают внимание болельщиков — это настоящая футбольная классика. Но здесь особый случай — по итогам «класико» определится обладатель Кубка Испании.
Судьба команд в этом сезоне удивляет. Ещё год назад «Реал» брал Лигу чемпионов и смотрел в безмятежное будущее, а «Барса» со своими финансовыми проблемами показывала нестабильный уровень. Сейчас всё иначе: мадридцы с крахом вылетели из ЛЧ и отстают от первого места в чемпионате, а каталонцы идут за всеми трофеями сразу. Впрочем, здесь, в рамках одного матча, история может перевернуться.
Для «Реала» завоевать Кубок Испании важно ещё и потому, что в этом сезоне в «класико» он исключительно страдает. 0:4 в чемпионате, 2:5 — в финале Суперкубка Испании — результаты, которые болельщикам и игрокам «Мадрида» хочется поскорее забыть. Но сделать это получится только в одном случае: если Кубок Испании отправится в столицу. Удастся ли это сделать?
Присоединяйтесь к нашему лайву финала Кубка Испании!
А вот и заявление «Реала»! Изучаем:
«ФК «Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.
Эти протесты, которые неожиданно привлекли внимание к видеороликам Real Madrid TV, защищённым правом на свободу слова, намеренно опубликованы за 24 часами ранее против одного из участников финала — ещё раз демонстрируют явную враждебность этих судей по отношению к нашему клубу.
Ещё более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство судей. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.
Учитывая серьёзность произошедшего, «Реал Мадрид» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов».
RFEF подтвердила, что не собирается менять судей на финальный матч Кубка Испании!
«На это нет никаких причин, независимо от того, что думает мадридский «Реал», — приводит слова RFEF издание Cadena Ser.
Теперь ход за «Реалом».
Говорят, «Реал» в ближайшее время выпустит официальное заявление о ситуации с судьями финала Кубка Испании. Следим!
«Реал» в ответ сорвался. Клуб отменил пресс-конференцию перед финалом, а также отказался провести официальную предматчевую фотосессию и тренировку.
Но это было начало. Как сообщает El Mundo, «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финала! Ждём новостей.
При этом RFEF и Технический судейский комитет (CTA), по информации Marca, не намерены предпринимать никаких действий в отношении арбитров Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, назначенных на финал.
За судей заступился даже тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.
Не знаю, что сказать. Для меня это спорт. Это игра, футбол, ничего больше. Не думаю, что это правильно. Болельщики хотят увидеть игру футболистов, а для этого нужны судьи. Не защищать арбитров — значит не придерживаться правил честной игры. Мы должны уважать рефери. Это то, что должны делать все: клубы, тренеры, футболисты.
Разумеется, клубное ТВ «Реала» молчать не стало.
«Забавно слушать про высокий уровень испанских судей, когда ни один из них не поедет на клубный чемпионат мира. И это не мнение, а объективный факт. То же самое происходило и на финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. О чём-то это говорит. Они должны учитывать, что уровень испанского судейства ниже нуля.
Как могло так получиться, что Де Бургос Бенгоэчеа, работающий на высоком уровне с 2017 года, не отсудил ни одного важного матча?
Футбол будет более здоровым, когда в нём не будет их [нынешних судей]. Справедливости станет больше, когда производство телетрансляций будет свободно от влияния «Барселоны». То, что делает телевидение «Реала», защищено свободой слова. Комитет арбитров не должен указывать, какие видео может делать то или иное медиа», — сказано в заявлении.
Дальше начался сущий кошмар. Появилась новость от COPE: «Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Бенгоэчеа от работы на матче с «Барсой». В клубе удивлены поведением Бенгоэчеа на предматчевой пресс-конференции и считают, что он не готов судить финал.
Думали, «класико» начнётся в субботу? Нет! Страсти разгораются уже накануне. А началось всё вот с чего. Клубное телевидение «Реала» опубликовало трёхминутное видео с разбором ошибок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на финал. В частности, подчёркивалось, что с баскским рефери «Мадрид» одержал 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед.
После этой критики Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции перед финалом. «Когда твоему сыну говорят в школе, что его отец — «вор», и он возвращается домой в слезах, это действительно тяжело», — сказал арбитр.
Фото: Кадр с пресс-конференции