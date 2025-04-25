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Расписание спортивных матчей 26 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: «Спартак» — ЦСКА, «Барселона» — «Реал», Мирра в Мадриде и Кубок Стэнли
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Огненное 26 апреля: «Динамо» — «Зенит», «Ростов» — «Локо», Овечкин, Кучеров и Капризов — в НХЛ, плей-офф НБА и финал Суперкубка по регби!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какое сопротивление окажут фавориту?

«Монреаль» достойно показал себя в двух гостевых матчах, как и первое звено команды, но достойные поражения — такие же поражения. Конечно, на стороне «Канадиенс» будут безумные фанаты одной из самых больших арен НХЛ, однако глубина команды словно не позволяет затягивать эту серию далеко. Наверняка в памяти фанатов «Монреаля» жива память о безумной серии 2010-го, когда феноменальная игра Ярослава Галака в воротах помогла команде камбэкнуть с 1-3.

Статистика плей-офф НХЛ
Хайлайты второго матча серии:
Трудности закаляют характер! «Вашингтон» преодолел себя и одержал вторую победу в плей-офф
Видео
Трудности закаляют характер! «Вашингтон» преодолел себя и одержал вторую победу в плей-офф

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучшего шанса может и не быть

«Орландо Мэджик» проиграл два матча на выезде. Это при том, что «Бостон Селтикс» выступал во второй встрече без своего лидера Джейсона Тейтума, который получил небольшое повреждение. Серия первого раунда переезжает во Флориду. «Кельты» могут поберечь свою звезду, сделав ставку на других игроков. Кажется, лучшего шанса на победу для «Орландо» может и не быть. Пора включаться здесь и сейчас.

Статистика плей-офф НБА
Кровь, борьба и победа!
Пластырь на лбу Порзингиса уже стал символом. «Бостон» снова укротил «Орландо»
Пластырь на лбу Порзингиса уже стал символом. «Бостон» снова укротил «Орландо»

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эдвардс покажет, кто в доме хозяин?

После провала в первом домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» включился. Во второй игре перед нами предстала уже совсем другая команда, не допускавшая ошибок прежде всего в обороне. Леброн Джеймс и Лука Дончич были неотразимы. Четвертьфинальная серия плей-офф переносится в Миннеаполис, где «Миннесота» будет отстаивать свою территорию. Это «волки» точно умеют, но удастся ли им помешать разогнавшимся «озёрникам»?

Статистика плей-офф НБА
Шикарный перформанс от звёзд:
Леброн и Дончич вошли в историю и сравняли счёт. «Миннесота», держитесь!
Леброн и Дончич вошли в историю и сравняли счёт. «Миннесота», держитесь!

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Магдалена Френх (Польша, 27), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Интрига: подтвердит ли Андреева свой стабильно высокий уровень в Мадриде?

В 2023 году Мирра Андреева именно в Мадриде дебютировала на «тысячниках» и дошла тогда до четвёртого круга. В 2024-м россиянка выбыла в четвертьфинале. Сейчас Мирра в шаге от того, чтобы в третий раз подряд выйти в 1/8 финала в столице Испании. Как побеждать Магдалену Френх, она уже знает. В третьем круге AO-2025 Андреева победила польскую теннисистку со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Большое интервью с Миррой на самые разные темы:
«Моя собака должна родиться в этом месяце!» Мирра — после выхода в третий круг Мадрида
Эксклюзив
«Моя собака должна родиться в этом месяце!» Мирра — после выхода в третий круг Мадрида

🎾 12:00*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия, SR), Мадрид, третий круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Интрига: побьёт ли Шнайдер личный рекорд на грунтовых «тысячниках»?

Диана Шнайдер ещё ни разу не выходила в четвёртый круг на грунтовых турнирах категории WTA-1000, и сейчас самое время сделать это. В соперницах у Шнайдер — 35-летняя Анастасия Севастова, которая в настоящий момент даже не имеет рейтинга. В 2022 году Севастова стала мамой, потом возобновила карьеру, а в марте 2024-го перенесла операцию на колене и вернулась только теперь. Однако необходимо сохранять бдительность: в первых двух матчах на турнире латвийка выбила Анастасию Павлюченкову и находящуюся в прекрасной форме (или уже нет) соотечественницу Елену Остапенко.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Диана настроена в высшей степени серьёзно:
«Будем с Миррой биться за Итоговый в паре и одиночке». Диана Шнайдер — на старте Мадрида
Эксклюзив
«Будем с Миррой биться за Итоговый в паре и одиночке». Диана Шнайдер — на старте Мадрида

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Пари НН» прервёт свою безвыигрышную серию?

«Пари НН» не побеждает в РПЛ уже в шести турах подряд. Команда упала на 14-е место и опережает зону прямого вылета всего на три очка. Ситуация близка к критической. Шанс немного исправить положение — обыграть дома «Ахмат». Только грозненцы сами бьются за спасение (23 очка, 13-е место) + весной набрали 10 очков в семи турах. Неплохая форма. Получится ли у «Пари НН» добыть первую победу в 2025 году?

Турнирная таблица РПЛ
Игрок «Пари НН» — в рейтинге лучших молодых футболистов с 21-го по 25-й тур:
Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние пять туров
Рейтинг
Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние пять туров

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Зенит», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» испортит «Зениту» гонку за титулом?

Важнейший матч для «Зенита». «Динамо» — последний топ-соперник для петербуржцев в нынешнем сезоне. И если команда Сергея Семака одержит победу, то шансов на золото станет намного больше. Хотя отставание от «Краснодара» составляет два очка, так что судьба титула останется в руках южан. У «Динамо» же есть возможность испортить настроение «Зениту» и приблизиться самим к топ-3.

Турнирная таблица РПЛ
А вы знаете лучших бомбардиров «Зенита» и «Динамо» в РПЛ?
Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ. Ностальгируем и удивляемся
Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ. Ностальгируем и удивляемся

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Локомотив», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» останется в гонке за медали?

«Локомотив» за пять туров до финиша отстаёт от третьего места на шесть очков. Шансы на медали ещё остаются, пусть и небольшие. Но если москвичи в следующей встрече потеряют очки с «Ростовом», то тогда надежды на топ-3 испарятся. Однако южане весной нестабильны: классные игры сменяются непонятными (три победы, одна ничья, три поражения). Так что шансы у «Локо» остаются.

Турнирная таблица РПЛ
Экс-лидер «Локо» проваливается в Швейцарии:
Грустный сезон Миранчука в Европе: кажется, Антон ошибся в тайминге. Кому он нужен теперь?
Грустный сезон Миранчука в Европе: кажется, Антон ошибся в тайминге. Кому он нужен теперь?

🏉🏆 16:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела», Суперкубок России, финал

Суперкубок России . Финал
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Не начался
Стрела
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт сезон с титула?

В Санкт-Петербурге на легендарном стадионе «Петровский» сойдутся сильнейшие команды страны — красноярский «Енисей-СТМ» и казанская «Стрела». В супербитве им предстоит выяснить, кому же достанется Суперкубок страны. Регбисты по обе стороны баррикад ожидают бескомпромиссной борьбы за первый трофей сезона.

У казанцев двойная ответственность, ведь им ещё и нужно защищить титул. А вот «Енисей» вполне может увезти его домой. Суперкубок не доставался Красноярску аж с 2017 года.

Как прошёл регбийный 2024 год?
Главные итоги 2024-го в российском и мировом регби: триумф Дюпона и камбэк «Енисея»
Главные итоги 2024-го в российском и мировом регби: триумф Дюпона и камбэк «Енисея»

⚽️ 19:30: «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА прервёт серию без побед над «Спартаком» и ворвётся в топ-3?

Классика российского футбола. «Спартак» и ЦСКА давненько не играли в дерби, результат которого напрямую влияет на положение команд в таблице. Обе команды ещё надеются на победу в РПЛ: отставание от «Краснодара» составляет пять и семь очков соответственно. Осечка одного из клубов в предстоящем матче означает выбывание из гонки. ЦСКА в случае победы обойдёт «Спартак» в таблице и станет третьим. А если сильнее окажется команда Деяна Станковича, то она оторвётся от соперника на пять очков. В пользу «Спартака» — беспроигрышная серия с ЦСКА (шесть матчей). Получится ли у армейцев прервать тенденцию?

Турнирная таблица РПЛ
«Спартак» лидирует в РПЛ по ожидаемым очкам, голам и пропущенным мячам!
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям

⚽️ 20:00: «Гавр» — «Монако», Лига 1, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» останется в топ-3 Лиги 1?

За четыре тура до конца сезона во Франции «Монако» занимает третье место. Гонка за места в ЛЧ развернулась дикая: на три позиции («ПСЖ» уже первый и точно сыграет в турнире) претендуют шесть клубов. Пока что у монегасков всё хорошо, но любая осечка может выкинуть команду из топ-4. Впереди — выезд к «Гавру». Команда с Далером Кузяевым в составе сражается за выживание, опережая зону прямого вылета только по дополнительным показателям (вместе с «Сент-Этьеном» по 27 очков). Следующая игра — важнейшая для обоих клубов.

Турнирная таблица Лиги 1
«Чемпионат» взял интервью у Головина в Монако:
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным
Эксклюзив
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным

🏒 20:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто спасёт серию для «молний»?

Второй матч для «Тампы» был ещё хуже, чем первый: голов не было забито вообще. Спасти серию с 0-2 в НХЛ можно, но сделать это после проигранных домашних встреч — челлендж особый. Фирменные давление и прессинг «пантер» никуда не делись за один год, глубина состава после приобретений на дедлайне явно перебивает атаку «молний». Второй год подряд штаб Джона Купера не может найти противоядия против этого, и нужны решительные меры.

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл второй матч серии:
Невероятный Бобровский «засушил» «Тампу»! «Флорида» потеряла Баркова, но уже ведёт 2-0
Видео
Невероятный Бобровский «засушил» «Тампу»! «Флорида» потеряла Баркова, но уже ведёт 2-0

⚽️🏆 23:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Испании?

«Класико» — всегда круто. А когда клубы рубятся за трофей — круто вдвойне! «Барса» и «Реал» разыграют между собой Кубок Испании. Перед матчем фавориты каталонцы: они набрали топ-форму, претендуют на требл + разнесли мадридцев в предыдущих встречах сезона (4:0 в Примере и 5:2 — в Суперкубке). Но никогда не недооценивайте «Реал»! Команда Карло Анчелотти способна добывать трофеи даже не в лучших кондициях. Нет сомнений, что нас ждёт очередное великое шоу.

Турнирная сетка Кубка Испании
Кажется, Анчелотти в «Реале» — всё:
Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?
Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?

🏒 23:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Капризов преподнести сенсацию?

В этом плей-офф героизма от андердогов мы пока почти не видим. «Миннесота» пока является лучшим из них. Вряд ли кто-то мог представить, что «дикари» навяжут такое сопротивление «рыцарям», которых топят ошибки собственных опытнейших защитников. «Миннесота» никогда не побеждала в серии плей-офф в «эру Капризова» и вообще не проходила первый раунд плей-офф 10 лет. Получится ли сделать это сейчас?

Статистика плей-офф НХЛ
Подвиги Капризова из второй игры:
Видео
Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли
Комментарии
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