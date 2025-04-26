«Из «Краснодара» вернулся c психологической травмой». Что за талант появился в «Спартаке»

На неделе московский «Спартак» опубликовал список самых юных дебютантов команды. В топ вошли Алексей Ребко, Александр Павленко, Джано Ананидзе, Александр Козлов, Роман Шишкин и… Никита Массалыга. Наверняка многие болельщики на этом месте споткнулись: а это кто такой?

Полузащитник дебютировал за основу клуба в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 10 дней, выйдя на замену 19 апреля в матче с «Акроном» (3:2). Массалыга стал шестым самым юным дебютантом в истории «Спартака». И это при том, что он даже не проходил зимние сборы с командой Станковича!

Откуда он такой взялся? Выяснили — рассказываем.

От красноярской школы — до дебюта за «Спартак» в 17 лет

Массалыга родился и вырос в Красноярске. Футбольное образование получал в школе «Енисей». Вот что нам рассказал её директор Олег Долынюг:

«Никита играл у нас до 16 лет, становился чемпионом ЮФЛ. И именно его заслуга в том титуле была большой. Мы понимали, что это звёздочка. Перед уходом я пытался убедить отца Никиты остаться, но, конечно, тяжело конкурировать с Москвой. Такие таланты всегда переезжают туда и играют там. Видим, что у Никиты получилось — теперь он 17-летним играет за «Спартак».

Когда наш воспитанник уходит в культовые футбольные города и клубы, у нас нет права его задерживать. Тем не менее мы продолжаем наблюдать за результатами воспитанников. Я не общался со «Спартаком», однако мы за Никитой следим. Удивление и радость, конечно, есть. Но сразу понимали, что Массалыга будет игроком высокого мастерства. С 14 лет он уже вызывался в сборную по своему возрасту.

Конечно, мы очень рады дебюту Массалыги за «Спартак». Думаю, что у Никиты есть всё, чтобы построить хорошую карьеру в этом клубе. Вообще не допускаю мысли, что он может заболеть «звёздной болезнью» и сбавить требования к себе. Не думаю, что Никита такой человек, который способен в силу психологических причин остановиться в росте».

«Вернулся подавленным, без всякой мотивации»

Это похоже на идеальный карьерный маршрут и большую удачу: всю жизнь тренируешься дома, в 16 лет попадаешь в «Спартак», а в 17 выходишь на поле за основную команду. Однако путь Массалыги совсем не был простым. В главной команде края парня не замечали, а из знаменитой академии «Краснодара» — вообще отчислили.

«Два года Никита занимался в «Краснодаре», но оттуда его отчислили, — подтверждает детский тренер Кирилл Григорьев. — Массалыга вернулся к нам, в школу «Енисей», с потерянной мотивацией, психологической травмой. Пришлось проделать большую работу. Давали Никите наставления. Хотели помочь, потому что видели в нём талант. В академиях ведь особо ничего не объясняют – Никиту отправили домой из Краснодара. Это мы цепляемся за каждого талантливого, а туда пачками детей везут. Конечно, Никита был подавлен. Детская психология: вроде пошёл на повышение, думает, что вот-вот станет топ-футболистом. А потом выгоняют – и всякая мотивация играть в футбол пропадает. Но мы провели большую работу, и потом именно из нашей школы его начали вызывать в сборную. А сразу после позвали на контракт в «Спартак». Не противодействовали этому, были только рады.

Наша СШОР «Енисей» и одноимённый клуб — две разные организации. Мы говорили про него, да и клуб сам должен был видеть талант, заключить контракт. Лично со мной ни Тихонов, ни кто-то ещё не связывался. Только я пытался донести, что Массалыга – талант, которого надо подписывать в «Енисей». Однако это уже не в моих силах, они должны сами отслеживать все возраста, тем более в ЮФЛ. Естественно, это ошибка «Енисея». Человек теперь играет за команду РПЛ, которая борется за чемпионство.

Массалыга – умный парень с нестандартным дриблингом, хорошей обводкой. У Никиты сразу были видны такие наклонности, работали над этими качествами индивидуально».

Никита Массалыга с тренером Фото: из личного архива Никиты Массалыги

«Он напоминает Месси и Ямаля»

С 14 лет Массалыга вызывался в национальные команды своих возрастов. В сборную U17 он попал уже спустя три дня после 16-летия. Сыграл товарищеский матч с Беларусью (2:1). Руководил командой тогда Андрей Аксёнов – расспросили о Массалыге и его. Тренер даже сравнил Никиту… с Месси и Ямалем!

«Я брал Массалыгу ещё из школы «Енисей», — вспоминает Аксёнов. — Никита выделялся, выглядел достойно – яркий футболист. В окончательный список он попал после селекционного сбора. А вскоре нам позвонили из «Спартака»: там уже договорились с «Енисеем» о переходе.

У Массалыги хорошая антропометрия, он быстрый и уже взрослый футболист. Нужно отметить левую ногу и хорошо поставленный удар. Это его козыри. Хороший дриблинг со смещением в середину, Никита всегда играл правого нападающего. Чем-то он напоминает лучших игроков на своей позиции. Не хочу говорить, что это Ямаль или Месси, но Никита их напоминает. К тому же при своих физических данных очень хорошо играет головой, выпрыгивает.

Раннему дебюту за «Спартак» я, конечно, удивился. Это было неожиданно. Зимние сборы с командой он не проходил, а ведь в основе выпускают именно таких молодых ребят. Но удивился приятно, потому что в «Спартаке» и во всей Премьер-Лиге наконец-то начали обращать внимание на талантов. У Никиты Массалыги есть все качества, чтобы стать хорошим игроком. Зависит от того, как ему будут доверять, от его работы и личностного роста. Если станет прогрессировать, а тренер будет доволен, то всё должно получиться. Предсказывать будущее — тяжёлая история».