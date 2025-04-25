Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо Махачкала — Краснодар — 2:3, обзор матча РПЛ, голы: Кобнан, Джавад, Батчи, Сперцян, Зинович, Агкацев, 25 апреля 2025

Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!
Георгий Илющенко
Отчёт «Динамо» Махачкала — «Краснодар» — 2:3
Аудио-версия:
Комментарии
Махачкалинское «Динамо» едва не отыгралось с 1:3.

Махачкалинское «Динамо» в первом круге увезло из Краснодара ничью. Ожидалась борьба и сегодня, а лидерство команды Мурада Мусаева за пять туров до финиша только подогревало интерес. И какой же триллер выдали команды! Концовка — точно одна из самых драматичных в истории РПЛ! Но обо всём по порядку.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

Как минимум неделю широко будет обсуждаться чуйка тренера «Краснодара». Мусаев всего лишь четвёртый раз за сезон РПЛ (два из них случились ещё летом) выпустил в основе Мозеса Кобнана, оставив на лавке Са и Олусегуна. Сработало уже на первых минутах! Причём на фоне активного начала махачкалинцев.

Батчи пальнул из-за штрафной, и мяч после череды рикошетов отлетел к Кордобе на левую сторону вратарской. Пока колумбиец боролся, сзади него уютно притаился Кобнан. Отскок от Табидзе, удар в дальний угол, помощь штанги, гол. В других ситуациях нигериец не показал класс, и его заменили в перерыве. Главное — успел засветиться на табло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Махачкалинцы не смутились и постоянно доставляли мяч в чужую штрафную, не стеснялись бить по воротам и старались действовать первым номером. Что и привело к одновременно и незамысловатому, и красивому голу. Аззи рванул по правому флангу и прострелил, Агаларов в касание скинул под удар одинокому Джаваду, и иранец с ходу исполнил точно в левую шестёрку. Давать этому технарю свободу — преступление против «сухости» Агкацева.

Показательна статистика фолов — краснодарцы нарушали правила в два раза чаще (14:7 в первом тайме), нервничая и зачастую не поспевая за моторными динамовцами. Касинтура, например, заработал карточки для Петрова и Косты. Сергей из-за этого не сыграет в следующем туре с «Рубином». Как выяснилось позже, не только он.

«Динамо» можно хвалить долго. Но как же эффективен «Краснодар»! Ему заметно не хватало остроты впереди. Кордоба разве что смещался правее и перспективно заряжал в дальний угол, ещё был залп выше цели от Петрова. Да и какая разница, если команда умеет выжимать максимум? На 45-й минуте гол пришёл на ровном месте. Ленини пирлообразно забросил на левый фланг с центра поля, а Батчи выскочил из-за спины Шумахова и уверенно реализовал выход один на один с Магомедовым.

Гол Батчи

Гол Батчи

Фото: Кадр из трансляции

2:1 по счёту, 0,53 xG против 0,68 по ожидаемым голам на тот момент. Так и сказывается разница в классе. Обратите внимание на скриншот выше. Пальцев обычно курсирует правее, но сегодня оказался центральным — чтобы сдерживать Кордобу. Что ж, где-то прибыло, где-то — убыло. Жаль, Валентина нельзя клонировать. Во время ассиста Ленини он как раз располагается рядом с Джоном.

Махачкала продолжила удерживать преимущество по xG (1,15 на 0,69) и количеству ударов (10 на 8). Снова пропустив. Здесь уже стоит благодарить гениальность Сперцяна. В начале второй половины он внезапно перевисел Пальцева и едва не забил головой, а на 65-й минуте принял на грудь и вторым касанием изящно пальнул из-за штрафной вправо. Магомедов, может, и выручил бы. Вырасти он не на два метра, а на три.

«Краснодар» умеет добивать во втором тайме. Поинтересуйтесь у болельщиков «Ростова», «Факела», «Акрона», «Ахмата». То же едва не произошло и сейчас. Пальцев, ранее практически безошибочно закрывавший Кордобу, завалил его в собственной штрафной. Однако Сперцян спижонил, сделав паузу перед ударом и пробив выше. Знал бы Эдуард, что произойдёт дальше, точно подошёл бы к делу ответственнее.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Подобный ход возродил интригу в концовке, потому что Коста снёс Аззи и получил вторую жёлтую. У дагестанцев оставалось 11 минут большинства в основном времени и девять – в добавленном. Семи хватило, чтобы Пальцев заработал перспективный стандарт, а Зинович прямым эстетским ударом его реализовал! Во вратарский угол, как Райс! Это первый гол Кирилла за четыре года, ещё со времён выступлений за ФК «Минск»! Такой долгожданный, красивый и важный.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дагестанцы почуяли кровь и устроили сильный финальный навал. У Зиновича, например, не получилось повторить пройденное со штрафного. Аззи пытался прошить Агкацева. Развязка наступила на 90+9-й минуте. Какая же она получилась голливудская! Казалось, уже всё, финиш. Но тут недавно поднявшийся с лавки Кайо неосмотрительно отставил руку, и судья после просмотра видео назначил 11-метровый!

Нарушение Кайо

Нарушение Кайо

Фото: Кадр из трансляции

Бить пошёл Агаларов, у которого было всего два нереализованных подхода из 21! И Гамид не забил! Агкацев прыгнул вправо и угадал! Пятый раз из шести в РПЛ! Ну просто киллер пенальти! Заодно приземлившись на правую кисть и, вероятно, заработав перелом мизинца! Отыграет ли он оставшиеся четыре тура? Вопрос исключительно важный. И всё же сейчас главнее другое.

Сперцян, Коста и Кайо поочерёдно подставили команду. Станислав героически обнулил их ошибки, и «Краснодар» снова оторвался от «Зенита» на пять очков. Те, кто предпочёл не смотреть матч, явно пожалеют. Если южане удержат лидерство по итогам 30-го тура, о нём будут слагать легенды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android