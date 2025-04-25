Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!

Махачкалинское «Динамо» в первом круге увезло из Краснодара ничью. Ожидалась борьба и сегодня, а лидерство команды Мурада Мусаева за пять туров до финиша только подогревало интерес. И какой же триллер выдали команды! Концовка — точно одна из самых драматичных в истории РПЛ! Но обо всём по порядку.

Как минимум неделю широко будет обсуждаться чуйка тренера «Краснодара». Мусаев всего лишь четвёртый раз за сезон РПЛ (два из них случились ещё летом) выпустил в основе Мозеса Кобнана, оставив на лавке Са и Олусегуна. Сработало уже на первых минутах! Причём на фоне активного начала махачкалинцев.

Батчи пальнул из-за штрафной, и мяч после череды рикошетов отлетел к Кордобе на левую сторону вратарской. Пока колумбиец боролся, сзади него уютно притаился Кобнан. Отскок от Табидзе, удар в дальний угол, помощь штанги, гол. В других ситуациях нигериец не показал класс, и его заменили в перерыве. Главное — успел засветиться на табло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Махачкалинцы не смутились и постоянно доставляли мяч в чужую штрафную, не стеснялись бить по воротам и старались действовать первым номером. Что и привело к одновременно и незамысловатому, и красивому голу. Аззи рванул по правому флангу и прострелил, Агаларов в касание скинул под удар одинокому Джаваду, и иранец с ходу исполнил точно в левую шестёрку. Давать этому технарю свободу — преступление против «сухости» Агкацева.

Показательна статистика фолов — краснодарцы нарушали правила в два раза чаще (14:7 в первом тайме), нервничая и зачастую не поспевая за моторными динамовцами. Касинтура, например, заработал карточки для Петрова и Косты. Сергей из-за этого не сыграет в следующем туре с «Рубином». Как выяснилось позже, не только он.

«Динамо» можно хвалить долго. Но как же эффективен «Краснодар»! Ему заметно не хватало остроты впереди. Кордоба разве что смещался правее и перспективно заряжал в дальний угол, ещё был залп выше цели от Петрова. Да и какая разница, если команда умеет выжимать максимум? На 45-й минуте гол пришёл на ровном месте. Ленини пирлообразно забросил на левый фланг с центра поля, а Батчи выскочил из-за спины Шумахова и уверенно реализовал выход один на один с Магомедовым.

Гол Батчи Фото: Кадр из трансляции

2:1 по счёту, 0,53 xG против 0,68 по ожидаемым голам на тот момент. Так и сказывается разница в классе. Обратите внимание на скриншот выше. Пальцев обычно курсирует правее, но сегодня оказался центральным — чтобы сдерживать Кордобу. Что ж, где-то прибыло, где-то — убыло. Жаль, Валентина нельзя клонировать. Во время ассиста Ленини он как раз располагается рядом с Джоном.

Махачкала продолжила удерживать преимущество по xG (1,15 на 0,69) и количеству ударов (10 на 8). Снова пропустив. Здесь уже стоит благодарить гениальность Сперцяна. В начале второй половины он внезапно перевисел Пальцева и едва не забил головой, а на 65-й минуте принял на грудь и вторым касанием изящно пальнул из-за штрафной вправо. Магомедов, может, и выручил бы. Вырасти он не на два метра, а на три.

«Краснодар» умеет добивать во втором тайме. Поинтересуйтесь у болельщиков «Ростова», «Факела», «Акрона», «Ахмата». То же едва не произошло и сейчас. Пальцев, ранее практически безошибочно закрывавший Кордобу, завалил его в собственной штрафной. Однако Сперцян спижонил, сделав паузу перед ударом и пробив выше. Знал бы Эдуард, что произойдёт дальше, точно подошёл бы к делу ответственнее.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Подобный ход возродил интригу в концовке, потому что Коста снёс Аззи и получил вторую жёлтую. У дагестанцев оставалось 11 минут большинства в основном времени и девять – в добавленном. Семи хватило, чтобы Пальцев заработал перспективный стандарт, а Зинович прямым эстетским ударом его реализовал! Во вратарский угол, как Райс! Это первый гол Кирилла за четыре года, ещё со времён выступлений за ФК «Минск»! Такой долгожданный, красивый и важный.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дагестанцы почуяли кровь и устроили сильный финальный навал. У Зиновича, например, не получилось повторить пройденное со штрафного. Аззи пытался прошить Агкацева. Развязка наступила на 90+9-й минуте. Какая же она получилась голливудская! Казалось, уже всё, финиш. Но тут недавно поднявшийся с лавки Кайо неосмотрительно отставил руку, и судья после просмотра видео назначил 11-метровый!

Нарушение Кайо Фото: Кадр из трансляции

Бить пошёл Агаларов, у которого было всего два нереализованных подхода из 21! И Гамид не забил! Агкацев прыгнул вправо и угадал! Пятый раз из шести в РПЛ! Ну просто киллер пенальти! Заодно приземлившись на правую кисть и, вероятно, заработав перелом мизинца! Отыграет ли он оставшиеся четыре тура? Вопрос исключительно важный. И всё же сейчас главнее другое.

Сперцян, Коста и Кайо поочерёдно подставили команду. Станислав героически обнулил их ошибки, и «Краснодар» снова оторвался от «Зенита» на пять очков. Те, кто предпочёл не смотреть матч, явно пожалеют. Если южане удержат лидерство по итогам 30-го тура, о нём будут слагать легенды.