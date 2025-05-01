Россиянин стал чемпионом в Европе! Но он почти неизвестен на родине

Российский футболист стал чемпионом в Европе – такие новости прилетают не каждый год! Пусть даже речь идёт о лиге, далёкой от топовых, а имя самого игрока вряд ли о чём-то скажет широкому кругу болельщиков. Знакомьтесь, Илья Сериков – новый обладатель золотых медалей чемпионата Черногории в составе «Будучности» из Подгорицы.

Черногория ассоциируется у нас прежде всего с хорошим отдыхом, так что жить и играть в этой стране, должно быть, приятно, если не ставить во главу угла финансовый аспект. С учётом уровня футбола в местной лиге (занимает 54-е место в рейтинге УЕФА), можно воспринимать выступление там как оплачиваемый отпуск. Подгорица – столица с населением, как утверждает популярная интернет-энциклопедия, в 172 139 человек.

В высшем дивизионе черногорского чемпионата выступают всего 10 клубов. Но футбола много – команды играют в четыре круга. Следовательно, каждая проводит по 36 матчей. Больше, чем участники РПЛ. В прошлом сезоне чемпионский титул впервые за свою почти что 100-летнюю историю завоевал «Дедич» из Тузи. «Будучность» финишировала только третьей, отстав на девять очков от победителя и на три – от «Морнара» из города с вдохновляющим отпускника названием Бар.

Вообще, «Будучность» – самая титулованная команда в истории независимой Черногории. Ранее она завоёвывала чемпионский титул шесть раз. У ближайшего преследователя клуба из Подгорицы – «Сутьески» из Никшича – пять золотых медалей. Остальные заметно отстают. На прошлогодний провал «Будучность» отреагировала мощным рывком в нынешнем сезоне. Команда Серикова вернула себе трофей в этот уикенд, несмотря на то что до финиша чемпионата ещё пять туров.

Сенсационный чемпион «Дечич» в новом сезоне сдулся, замыкает только топ-3. Но отметился другим оригинальным достижением – практически каждую вторую встречу завершает вничью. Ну а парни из Бара и вовсе скатились на седьмое место, вынуждены участвовать в борьбе за выживание. Напрямую из высшего дивизиона вылетает один клуб и ещё два отправляются в стыки. Представьте себе, перед этим туром третье место отделяло от команды из зоны стыков всего шесть очков!

Для понимания возможностей черногорских клубов можно обратиться к данным, которые опубликовали местные СМИ в августе 2024-го. Информация была предоставлена налоговыми органами. Журналисты подчёркивали, что футбольные клубы сильно зависят от регионального сообщества, и им трудно выжить без субсидий и выплат от муниципалитетов (мажоритарных акционеров). Собственных доходов просто не хватает. Даже трансферы не покрывают дыр в бюджете.

Командное фото игроков «Будучности» Фото: fk-buducnost.me

Отмечалось, что за предыдущий год «Будучность» потратила на зарплаты и прочие выплаты своим сотрудникам € 1,9 млн. При этом понесла убыток в размере € 16 000. «Сутьеска» потратила на своих сотрудников € 1,4 млн и ушла в минус на € 5900. Завоевавшему чемпионский титул «Дедичу» зарплаты и прочие выплаты обошлись в € 721 000, клуб завершил год с большим убытком – € 75 000.

По версии Transfermarkt, самый дорогой состав в нынешнем сезоне у «Будучности» – все игроки команды оцениваются в общей сумме в € 4,3 млн. В топ-3 входят «Дедич» (€ 3,8 млн) и «Петровац» (€ 3,4 млн). Но три наиболее ценных футболиста лиги выступают всё же за «Дедич». Это голкипер сборной Черногории Игор Никич (€ 500 000), защитник-капитан Йонатхан Дрешай (€ 500 000) и сенегальский вингер Ибраима Ндиайе (€ 450 000). Сериков делит в этом списке восьмое-девятое места с рыночной стоимостью в размере € 375 000. Он, кстати, единственный российский легионер в высшем дивизионе Черногории.

«Будучность» за весь чемпионат проиграла всего дважды. Причём в двух турах подряд. Со старта сезона команда выдала 12-матчевую беспроигрышную серию (10 побед и две ничьих), однако в конце октября пережила настоящий спад – уступила «Бокелю» (1:2) и «Морнару» (0:1). Зато с начала ноября 2024-го не потерпела ни одного поражения. Единственной неприятностью стал вылет в феврале из Кубка Черногории на стадии четвертьфинала. Особенно по той причине, что клуб из Подгорицы и владел трофеем, завоёванным год назад благодаря победному голу в финале экс-нападающего «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотовича.

Именно благодаря Деспоту российский защитник и оказался в Черногории. Илья с Джордже пересекались в «Арсенале». А летом 2024-го Деспотович предложил Серикову, находившемуся в статусе свободного агента, вариант с «Будучностью».

«Большую роль сыграл Джорже Деспотович, с которым мы играли в Туле, – рассказывал Сериков в интервью для Sports.ru. – Вечером 10 июня он позвонил мне: «Команде требуется центральный защитник. Тренерам никто не нравится, я предложил тебя. Им нужно два часа посмотреть – и дадут ответ». Через два часа позвонил тренер и сказал, что хочет видеть меня. За 15-20 минут обсудили условия – и через день я улетел.

Была небольшая мечта – поиграть в Европе. Почему вообще Деспот вспомнил обо мне: прошлой зимой мы переписывались, и я сказал: «Если у тебя есть агенты с Балкан, может быть, получится меня предложить». А здесь и агентов не потребовалось: он случайно услышал разговор тренеров про защитника и предложил меня. Я недолго думал».

Илья Сериков на тренировке «Будучности» Фото: fk-buducnost.me

Сериков – уроженец Костромы, воспитанник местного «Спартака» и «Шинника». В этих двух клубах Илья и начинал профессиональную карьеру, был кандидатом в молодёжную сборную России. Дебютировал центральный защитник за ярославскую команду в Первой лиге (ФНЛ), уезжал в аренду в «Спартак» во Вторую лигу. Потом выступал за петербургское «Динамо», «Чайку» из Песчанокопского, саратовский «Сокол», «Тверь» и «Арсенал». У Серикова 60 матчей в Первой лиге, в том числе три десятка в прошлом сезоне в Саратове, и более сотни во Второй лиге.

До РПЛ Сериков не дотянул, но, как видите, поиграл в высшем дивизионе зарубежного чемпионата. Если в нашей Первой лиге Илья не забивал, то в нынешнем сезоне в Черногории положил уже четыре мяча в 30 встречах. Причём три – за последние месяц с небольшим!

Российский легионер забил в первом же туре чемпионата Черногории победный гол в ворота «Петроваца» (2:1). Подтянулся на угловой и перепрыгнул голкипера на ближней штанге. В начале марта 2025 года Сериков отличился в матче с «Морнаром» (2:1), открыв счёт перед перерывом. Снова забил головой – после подачи со штрафного. В конце того месяца Илья огорчил «Единство». «Будучность» ушла с 0:2 и победила крупно – 5:2, а наш защитник, прибежав на угловой, точно пробил с левой из вратарской. Наконец, 20 апреля Сериков забил во встрече с «Арсеналом» (5:0) из Тивата. Завершил позиционную атаку ударом с левой ноги из штрафной.

Как ни удивительно, в «Будучности» Сериков, по его словам, даже поднялся в зарплате по сравнению с Россией.

«Не люблю об этом говорить, но больше, чем в России, – ответил на вопрос о своём заработке Илья. – Ненамного, но больше, чем в Туле. А чем в «Соколе» – раза в три. У меня одна из самых высоких зарплат в клубе, но в целом они здесь небольшие. Люди из топовых команд ФНЛ – из «Сочи» или «Урала» – не поедут сюда. С РПЛ даже не сравниваю – даже с командами, которые внизу. Не пожалел ли, что приехал? Вообще не пожалел, всё нравится. Если предложат продлить контракт, я бы продлил. Сейчас он на два года».

Что ж, поздравим российского футболиста, взявшего в Европе первое золото в карьере.