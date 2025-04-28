Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал «Ливерпуль» чемпионом

«Ливерпуль» — чемпион Англии (всего лишь второй титул для клуба с момента создания АПЛ). Арне Слот — пятый тренер, взявший Премьер-лигу в дебютном сезоне. До этого были Жозе Моуринью (2004/2005), Карло Анчелотти (2009/2010), Мануэль Пеллегрини (2013/2014) и Антонио Конте (2016/2017).

«Он проделал блестящую работу, — восхищается Гари Невилл. — Не помню ни одного эксперта, аналитика, журналиста или болельщика, который бы сказал, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ. Говорили про «Манчестер Сити» или «Арсенал». Тренерская работа Арне Слота в этом сезоне — одна из лучших, что мы видели».

Арне Слот Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По всем законам жанра «Ливерпуль» должен был если не развалиться на части, то хотя бы сдвинуться вниз. Как это было с «МЮ» после ухода Алекса Фергюсона. Или с «Арсеналом» — после расставания с Арсеном Венгером (ушло четыре года на создание нового проекта имени Микеля Артеты).

Однако Слот не просто удержал на плаву тяжёлый корабль — он усовершенствовал его и набрал новую скорость. При этом сделал всё без громкой суеты. Без взрывов, хотя на борту были сразу три пороховые бочки (Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк). Без репрессий. В своей каюте закрылся только Дарвин Нуньес, но никто этого не заметил.

Как же Слот шагнул в пугающую неизвестность и выбрался из неё с медалью АПЛ на шее?

Слот — образец менеджерского спокойствия

Арне можно поставить в сложное положение, только если перед матчем внезапно похитить автобус с командой. Да и в этом случае нидерландец почешет лысину и что-то придумает.

Слот — запредельно спокойный прораб, которого после нескольких успешных проектов («АЗ Алкмар» и «Фейеноорд») пригласили на масштабную стройку. Что в прошлом году увидел новый тренер? С виду вроде бы всё неплохо. К тому же предшественник постарался — перестроил полузащиту, подтянул к основе молодых. Однако за крепкими стенами «Энфилда» скрывались крупные трещины.

Арне Слот Фото: Carl Recine/Getty Images

Есть ли деньги на трансферы? Нет. Как обстоит вопрос с продлением контрактов? Пока в работе.

Условный Конте после таких вводных развернулся бы и уехал куда-то в сторону Италии. Слот выдохнул и принялся за работу. И даже когда в «Ливерпуле» росло напряжение — тренер решал эти вопросы без лишнего шума.

Салах не может договориться по длительности контракта? Ок, пусть так же играет в своё удовольствие. Если руководство не дураки, то они его точно продлят. Итог — Салах делает 32+23 по системе «гол+пас» во всех турнирах и подписывает контракт до 2027-го.

Трент, в отличие от ван Дейка, не хочет быть легендой «Ливерпуля»? Его жизнь, его правила. Спасибо за гол «Лестеру», в конце сезона пожмём руки и разойдёмся.

На сложности с составом Слот тоже реагировал спокойно — хватило внутренних резервов и тонких тренерских решений, чтобы создать необходимый баланс. При этом все понимают, что новый тренер «Ливерпуля» может быть и взрывным. Самый яркий пример — дерби с «Эвертоном» в феврале 2025-го (2:2), когда Слот пошёл в атаку на судей и получил бан на два матча.

В остальном Арне всё держал под контролем и перестроил музыку «Ливерпуля» с тяжёлого хаотичного метала на приятный нью-вэйв, где чётко работает драм-машинка, а синтезаторы с гитарами создают запоминающиеся партии.

Правда, на середине своей дебютной мерсисайдской пластинки Слот слегка забуксовал — вылетел из Кубка Англии, проиграл в финале Кубка лиги «Ньюкаслу» (1:2), по делу сгорел в Лиге чемпионов «ПСЖ». По заветам Романа Шаронова нидерландец принял это и пошёл дальше. Ведь титул АПЛ — очень даже неплохо для дебютника.

Внимание к деталям

Бывший игрой сборной Нидерландов Ян Эверс, который тренировал Слота в «Зволле», вспоминает: «Арне не был так знаменит, когда приехал в Англию. В то время я разговаривал с тремя или четырьмя английскими журналистами и сказал им: «Я уверен, что он лучший тренер, чем Клопп». Они смотрели на меня как на идиота. Серьёзно, они думали, что я сумасшедший, сбежавший из палаты в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Можно выделить несколько направлений, по которым отработал Слот, чтобы избежать завала. В последние годы при Клоппе «Ливерпуль» слишком сильно зависел от эмоций и играл на пределе возможностей. Команде не хватало рассудительности и прагматизма.

1. Отказ от запредельной агрессии. «Ливерпуль» Клоппа — это про высокий прессинг и стремительные переходы из обороны в атаку. Да, на своём пике старый «Ливерпуль» успешно играл в разных сценариях — мог доминировать, контролировать мяч, отбирать его сразу после потерь. Но при потере баланса (речь о травмах и деградации лидеров, как это было когда-то с Фабиньо) футбол «Ливерпуля» превращался в теннис.

Слот сделал «Ливерпуль» более внимательным. Команда занимает первое место в АПЛ по надёжности обороны — всего 32,48 xGA (ожидаемые пропущенные голы). Даже традиционно крепкий в обороне «Арсенал» допустил больше моментов у своих ворот (32,97). Для сравнения: в прошлом сезоне «Ливерпуль» допустил 47,40 xGA.

Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк Фото: Carl Recine/Getty Images

При этом оказалось, что «Ливерпуль» может быть убойным в атаке даже без постоянной работы на износ. По ожидаемым голам команда Слота с отрывом лидирует в АПЛ — 81,56 xG. На втором месте — «Манчестер Сити» с показателем 66,62 xG (на третьем месте, кстати, «Борнмут», которому очень не везёт с реализацией).

Слот замаскировал старые поломки и добавил несколько важных апгрейдов. То есть не разрушил старое во имя догматизма, а проявил себя как гибкий тренер.

Также отказ от энергозатратного футбола заметно снизил количество травм, которые стабильно душили команду в последнее время.

2. Переосмысление роли крайних форвардов. Больше всего от этого выиграл Салах, который уже не так быстр, как в молодости. Диогу Жота, Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Луис Диас (12 матчей на позиции ЦФ) не были классическими «магнитами» впереди — они спокойно согласились на роль обслуживающего персонала для флангов атаки. Это дало ошеломительный эффект.

3. Нашёл опорника в отсутствие опорника. Райан Гравенберх — символ чемпионского сезона Слота. Прошлым летом Субименди так и не доехал до «Ливерпуля», поэтому команда осталась с одним профильным разрушителем (Ватару Эндо), чьи качества на мяче не совсем подходили новому стилю команды.

«Когда поговорил со Слотом после Евро, он сказал, что видит меня «восьмёркой», как и в прошлом сезоне, но хочет попробовать и как «шестёрку», — вспоминает Гравенберх. — Я хорошо отреагировал, потому что для игрока не важна позиция, главное — выходить на поле. В «Аяксе» уже играл в этой роли, хоть и нечасто, поэтому немного знал, что нужно делать».

Гравенберх получил место в опорной зоне в схеме 4-2-3-1 (рядом с Алексисом Мак Аллистером) и стал покрывать огромные оборонительные объёмы. Хавбек «Ливерпуля» входит в топ-20 футболистов в топ-лигах по количеству успешных отборов и перехватов (118), что крайне необычно для игрока из доминирующей команды.

Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Мощь Гравенберха не только в оборонительный действиях — Слот разрешает ему тащить мяч на дриблинге и пасовать из глубины. Тем более тренер понимает, о чём говорит — сам бегал в центре полузащиты и видением поля компенсировал недостаток физики. В системе координат Александра Мостового Слот — футбольный человек, к мнению которого точно прислушиваются игроки.

Всё это — с минимальными затратами в трансферное окно. «Ливерпуль» потратился только на Федерико Кьезу (€ 12 млн за бонусную работу для мерсисайдских медиков) и Георгия Мамардашвили (€ 30 млн), которого оставили на сезон в «Валенсии».

Потрясающая работа без нытья и истерик.

Быстрая адаптация

Здесь большая заслуга Клоппа — просил фанатов «Ливерпуля» максимально поддержать сменщика и заряжал в честь нидерландца чант во время прощания с «Энфилдом». Впрочем, и сам Слот сделал всё, чтобы понравиться местным.

Слот не бурлит в СМИ, но в меру открыт для журналистов. Важный бонус — прекрасно говорит по-английски, что положительно сказывается на коммуникации с игроками и медиа.

Арне Слот на пресс-конференции Фото: Jan Kruger/Getty Images

После разгрома «МЮ» (3:0) Арне впечатлил даже непробиваемого Роя Кина — прямо на кромке поля в эфире Sky Sports 12 минут обсуждал с бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» и Майкой Ричардсом тактику «Ливерпуля». Причём в таких деталях, что Кин в один момент сделал лицо как в старом меме про Not Bad.

Итог – Слот купировал все потенциальные скандалы, скорректировал тактику откровенно уставшего «Ливерпуля», освежил команду и быстро понравился абсолютно всем в Англии. Возможно, это лишь начало большого пути.