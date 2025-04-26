«Зенит» упускает чемпионство?! Отскочили от «Динамо» и отстали от лидера на четыре очка!

Почти год назад «Динамо» уже влезло в чемпионский поход «Зенита». Всё тот же 26-й тур, петербуржцы приехали в Москву, рассчитывали на победу. И на то, что отрыв от «Краснодара» вырастет. Вместо этого – поражение. После которого команда Мурада Мусаева сравнялась по очкам, динамовцы тоже приблизились – и началась настоящая гонка за золото.

Спустя год расклады немного другие: ведь «Зенит» перед матчем отставал от первого места аж на пять очков. Всё благодаря победе «Краснодара» в Махачкале. Так что никакой другой результат, кроме победы, даже не рассматривался. У «Динамо» же ситуация иная – в клубе наверняка понимают, что зацепиться за тройку будет очень трудно, если учитывать весеннюю нестабильность. Так что все силы пойдут на завоевание Кубка. А вот испортить перспективы конкуренту, который в прошлом сезоне забрал у них золото – уже хорошая мотивация. Этим команда и планировала заняться.

Сергей Семак немного удивил составом. Ведь в основе не оказалось лучшего бомбардира команды Лусиано, также на скамейке остался один из самых эффективных игроков весенней части – Мостовой. Первого заменил Кассьерра, а тренер объяснил это решение небольшим повреждением аргентинца. А вот второго – Педро. Здесь уже без объяснений. Видимо, посчитали, что он готов лучше. И уже в первом тайме теория подтвердилась – но об этом попозже. Личка же предсказуемо отказался от игры с центральным нападающим. Тем более Маухуб не до конца здоров. В остальном всё предсказуемо – именно тройка атаки Гладышев – Карраскаль и Бителло должна была гарантировать голы.

Удивительно, однако динамовцы начали матч вторым номером. Для них – совсем непривычный сюжет. На первых минутах они попытались забрать себе мяч, но встретили сопротивление. И отпустили ситуацию. Владение получили гости и постепенно стали раскачивать оборону. На пятой минуте Энрике неплохо подавал в штрафную, где мяч летел на голову Кассьерре. Однако коснулся только его причёски – чуть не повезло. А вскоре свой удар неожиданно показал Барриос – пальнул в девятку, а Лунёв еле-еле спас.

Гол был бы логичным завершением не особо активного, но всё-таки стартового давления. И на 18-й минуте он пришёл. Энрике на правом фланге дважды обыграл Бальбуэну, прострелил на Мантуана, тот пробил в Лунёва – после чего мяч отскочил к Педро. Выпускать бразильца нужно было хотя бы ради этого.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если кто-то подумал, что Питер полетит добивать соперника – вы ошиблись. Нет, действующие чемпионы спокойно начали играть на результат. Ещё не догадываясь, к каким последствиям это может привести. Понятно, что надо учитывать уровень соперника и остальные детали, но у зенитовцев закончились всякие идеи в атаке. Они даже отдали мяч. Однако динамовцы осторожно отнеслись к идее попробовать сыграть первым номером. Атак не было до конца тайма, пока Чавес не забросил в штрафную на Гладышева: того никто не закрыл, а сам Ярослав грамотно подставил голову – пятый гол в весенней части. Настоящая замена Тюкавину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве казалось, что замены больше нужны «Зениту» – освежить состав, вернуть мотивацию. Но оба тренера обошлись без них, зато динамовцы начали играть куда увереннее. Они уже не вернули владение сопернику и показывали, что собираются играть на победу. А петербуржцы не давали таких сигналов – вроде и бежали в атаку, однако без какой-то конкретики. На 63-й минуте на поле вышли Лусиано и Мостовой – ничего не изменилось. Хозяева всё больше осваивались в атаке и стали создавать моменты. Хотя признаем, что на 68-й минуте техника чуть-чуть подвела Энрике – после навеса он оказался один перед пустыми воротами, но не смог подобрать ногу под удар.

А вот после началось время «Динамо»: два отличных момента упустил Гладышев. Не реализовав в том числе блестящую контратаку: надо было просто попасть в ворота. «Зениту» нужно отдельно отблагодарить парня. А может – даже купить. Потом на поле вышел Соболев. И тоже ничего не изменилось. Разве что Александр уже в добавленное время пробил мимо.

«Зенит» сыграл вничью и теперь отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. То есть «быки» могут позволить себе одно поражение. И, конечно, сегодня они стали куда ближе к чемпионству.