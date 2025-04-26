Что сотворил Медведев — чума! Дважды взял пенальти в добавленное время и спас Нижний!

Пока «Динамо» и «Зенит» рубились за важнейшие очки в борьбе за золото, в Нижнем Новгороде прошла не менее важная встреча. «Пари НН» и «Ахмат» — претенденты на вылет/участие в стыках. Так что игру вполне можно было назвать матчем за выживание в РПЛ – от того, кто заберёт три очка, тут зависело очень многое.

Первый тайм разбился на три сюжета. Сначала команды присматривались друг к другу, затем активнее действовал «Ахмат», а следом – «Пари НН». Однако голевых моментов клубы не создавали. Хотя игра была динамичной. Но на первый план вышел даже не сам футбол, а работа судей. Для бригады Павла Шадыханова встреча получилась тяжёлой. И по ходу первого тайма главному судье пришлось принять несколько важных решений.

Арбитр несколько раз слушал ассистентов на VAR. Загибаем пальцы:

на 22-й минуте Шадыханов после подсказки от видеоассистентов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН»;

на 26-й минуте VAR сообщил, что защитник «Ахмата» Богосавац не сыграл рукой в своей штрафной;

на 35-й минуте Шадыханов пошёл к монитору, чтобы посмотреть момент с попаданием мяча в руку защитника «Пари НН» Гоцука. После этого Павел не изменил своего первоначального решения и не назначил 11-метровый. На повторе видно, что изначально мяч угодил в руку полузащитника «Ахмата» Исмаэла.

Уже в добавленное к первому тайму время (45+5-я минута) пенальти всё же назначили. На полузащитнике «Пари НН» Хуане Босельи нарушил правила Даниил Зорин. Сначала Шадыханов не увидел нарушения, однако после видеопросмотра всё же указал на «точку». К мячу подошёл сам уругваец, уверенно реализовавший пенальти – 1:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва работы у VAR не убавилось. «Ахмат» отлично начал второй тайм (видимо, Сергей Ташуев здорово пообщался с командой в раздевалке) и забил уже на 52-й минуте. Быструю атаку гостей завершил вышедший на замену Максим Самородов. Но радость грозненцев быстро погасили видеоассистенты: они увидели офсайд у форварда «Ахмата».

Игра сопровождалась большим количеством нарушений. «Пари НН» и «Ахмат» точно нельзя упрекнуть в отсутствии желания. Однако иногда чрезмерная мотивация приводила к откровенной грубости. Хотя «Пари НН» ситуация устраивала: команда Виктора Гончаренко не стеснялась затягивать время, а каждый фол сжирал время. У «Ахмата» же периодически получались неплохие выпады, но к результату они не привели.

«Пари НН» — «Ахмат» Фото: ФК «Ахмат»

Однако не самые яркие 90 минут компенсировало добавленное время. Мы не были готовы к такому шоу! Павел Шадыханов добавил шесть минут. Но когда команды переиграли по таймеру, то в очередной раз во встречу включился VAR. На 90+12-й минуте после видеопросмотра арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН»! То ли за игру рукой (?), то ли за захват майки – в этом моменте ещё предстоит разобраться.

Исполнять 11-метровый решился Надер Гандри. И… Никита Медведев потащил удар! Волнение вмиг сменилось на счастье у болельщиков на стадионе в Нижнем. А Виктор Гончаренко сразу же стал показывать резервному судье на часы. Только вот у Павла Шадыханова и VAR были свои планы. Видеоассистенты включились и сообщили главному арбитру, что пенальти стоит перебить.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Что касается перебития 11-метрового, то момент непростой. Тут важно смотреть не только на линию штрафной, но и на радиус. Многие забывают, однако нельзя находиться не только на линии штрафной, но и на линии радиуса. А игроки «Пари» наступили на неё, в том числе — 25-й номер. Он же первым и успел к мячу после сейва вратаря — таким образом, процедура пробития пенальти была нарушена. Это проблема Шадыханова, который не напомнил футболистам об этом правиле, не уследил. А Кукуян на VAR сработал хорошо, тут пенальти действительно надо было перебивать».

На этот раз пенальти у «Ахмата» исполнил Максим Самородов. Однако Медведев потащил удар во второй раз подряд. Фантастика! Голкипер «Пари НН» совершил что-то историческое для РПЛ. Он отразил два 11-метровых в добавленное время (90+14-я и 90+16-я минуты). Виктор Гончаренко снова активно указывал на часы – на этот раз Шадыханов всё же свистнул об окончании матча.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» одержал первую победу за семь встреч в РПЛ. И какую эпичную! Нижегородцы набрали 23 очка и поднялись на 12-е место. А вот «Ахмат» опустился обратно в зону стыков (14-й, тоже 23 очка). Важнейший положительный импульс получили нижегородцы. Грозненцы же после крутого рестарта сезона (две победы, четыре ничьих) забуксовали в последних двух турах. Впрочем, вся борьба за выживание ещё впереди. «Пари НН» и «Ахмат» в 27-м туре ждут тяжелейшие матчи с «Зенитом» (в гостях) и ЦСКА (дома).