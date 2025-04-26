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Расписание спортивных матчей 27 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», «Локомотив» — «Салават Юлаев» и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 27 апреля: «Интер» — «Рома» в Серии А, «Рубин» — «Факел» в РПЛ, Миранчук в МЛС, а также «жара» в плей-офф НБА и Кубке Стэнли!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич покажет уровень MVP?

«Лос-Анджелес Клипперс» принял важное решение по ходу серии. Команда поняла, что просто невозможно остановить Николу Йокича, поэтому необходимо закрыть его оппонентов. В третьем матче это сработало на все 100%. Джокер набрал трипл-дабл, но не получил должной поддержки от скамейки запасных. «Парусники» же выглядели великолепно во всех аспектах игры. «Денверу» остаётся надеяться на чудо от Йокича.

Статистика плей-офф НБА
Кто настоящий MVP?
Что бесит игроков НБА и кто достоин MVP? Баскетболисты всё рассказали
Что бесит игроков НБА и кто достоин MVP? Баскетболисты всё рассказали

⚽️ 2:15: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
27 апреля 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Орландо Сити
Орландо
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Атланта» Миранчука серию без побед?

Клуб из штата Джорджия располагается за пределами зоны плей-офф. Сейчас команда, где играет Алексей Миранчук, находится на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. «Атланта» не одержала ни одной победы в трёх предыдущих матчах регулярного чемпионата — одна ничья, два поражения. Более того, на этом отрезке команда забила всего один мяч. «Орландо» ни разу не проиграл в шести предыдущих встречах турнира (две победы, четыре ничьих). В последних пяти очных матчах каждый из соперников одержал по две победы.

Статистика МЛС
Миранчук оказался в списке самых дорогих футболистов лиги:
Алексей Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих игроков МЛС после обновления Transfermarkt

🏀 3:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри укажет «ракетам» на их место?

Для «Голден Стэйт Уорриорз» забрать одну победу на выезде — уже неплохой результат. Особенно с учётом того, что Джимми Батлер получил травму во время второй игры. До сих пор остаётся неизвестным, вернётся ли Джимбо в третьей встрече или нет. Тем не менее Карри и Грин на домашнем паркете — сила. Противостояние с «Хьюстоном» обещает быть жарким.

Статистика плей-офф НБА
Травма Батлера и обзор второго матча:
«Голден Стэйт» задавили грязной игрой. Стефен Карри беспомощно смотрел на разгром
«Голден Стэйт» задавили грязной игрой. Стефен Карри беспомощно смотрел на разгром

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли «Колорадо» третьей неудачи подряд?

После удачного старта серии команда Джареда Беднара потерпела два досадных поражения подряд. Дважды кряду «лавины» уступили за пределами основного времени, пропустив голы в овертаймах. Теперь «Эвеланш» уступают в серии со счётом 1-2, и ещё одна неудача может поставить недавнего обладателя Кубка Стэнли на грань вылета из плей-офф НХЛ. Смогут ли Натан Маккиннон и Ко переломить ход противостояния?

Статистика плей-офф НХЛ
Капитан «лавин» вернулся на лёд спустя три года, но команде это пока не помогло:
Возвращение Ландескога спустя 3 года, головокружительный шедевр Ничушкина. Итоги дня в НХЛ
Возвращение Ландескога спустя 3 года, головокружительный шедевр Ничушкина. Итоги дня в НХЛ

🎾 12:00*: Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как Рублёв начнёт защиту титула в Мадриде?

Андрей Рублёв, действующий чемпион Мадрида, во втором круге должен был играть с Гаэлем Монфисом, однако 38-летний француз снялся ещё до поединка. В третьем круге Рублёв сразится с экс-россиянином Александром Бубликом, представляющим Казахстан. В первых двух матчах на турнире Бублик не отдал ни сета, одолев Алекса Михельсена и Алексея Попырина. В личных встречах у них 5-2 в пользу Андрея, но на грунте они впервые сыграют друг с другом.

Мадрид-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Рублёв и Бублик регулярно дарят зрителям шоу:
Каждый матч Бублика и Рублёва — «пожар». Чем закончится их новая встреча в Мадриде?
Каждый матч Бублика и Рублёва — «пожар». Чем закончится их новая встреча в Мадриде?

🏒 13:00: «Динамо» СПб — «Торпедо-Горький», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, первый матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли фарм-клуб «Торпедо» фаворита плей-офф?

В третьем раунде плей-офф сойдутся вторая и седьмая команды по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. При этом питерское «Динамо» на старте плей-офф находилось всего в одном шаге от вылета, однако смогло отыграться с 0-3 и пройти «Буран». Второй раунд сложился для команды Игоря Гришина уже чуть проще (4-2 с «Магниткой»), но, в свою очередь, фарм-клуб «Торпедо» и вовсе управился с «Челметом» всего за четыре матча. Впрочем, одна из этих встреч длилась почти 160 минут, став одной из самых длительных игр в истории ВХЛ. Каким получится первый матч между «Динамо» и «Торпедо»?

Статистика плей-офф ВХЛ
Как фарм-клуб «Торпедо» выиграл один из самых длительных матчей в истории ВХЛ:
Безумие в ВХЛ: матч с пятью овертаймами затянулся на два дня, вратарь отразил 110 бросков!
Безумие в ВХЛ: матч с пятью овертаймами затянулся на два дня, вратарь отразил 110 бросков!

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Оренбург», РПЛ, 26-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли самарцы серию без поражений в РПЛ?

Клуб из Самары в последнее время радует своих болельщиков. Команда ни разу не проиграла в четырёх предыдущих встречах (две победы, две ничьих). Благодаря таким результатам волжане оторвались от зоны стыков на четыре очка. «Оренбург», в свою очередь, находится на второй с конца строчке в таблице. Два предыдущих матча с участием клубов в Самаре завершились со счётом 1:1. Как будет на этот раз?

Турнирная таблица РПЛ
Комментарий тренера «Оренбурга» перед матчем в Самаре:
Слишкович: если «Крылья» начинают играть, они могут сделать проблемы любой команде в РПЛ

🏀 14:00: «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/4 финала, третий матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» возьмёт реванш?

«Уралмаш» единственный из клубов не «большой четвёрки», кто сумел обыграть оппонента в одном из двух первых матчей плей-офф. «Локомотив-Кубань» во второй встрече на домашнем паркете смотрелся плохо. У команды не получалось стабильно действовать в атаке и обороне, за что она и поплатилась. Серия переехала в Екатеринбург, сумеет ли «Локо» снова завладеть преимуществом в четвертьфинале?

Статистика плей-офф Единой лиги
Яркий второй матч:
Первый сюрприз в плей-офф: «Уралмаш» проявил характер и одолел «Локо»
Первый сюрприз в плей-офф: «Уралмаш» проявил характер и одолел «Локо»

⚽️ 16:00: «Интер» — «Рома», Серия А, 34-й тур

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сделает ли «Интер» ещё один подарок «Наполи»?

Один из претендентов на чемпионский титул проведёт очередной матч на своём стадионе. На этой неделе «Интер» потерпел сокрушительное поражение в кубковом дерби с «Миланом» (0:3) и лишился надежд на требл. Плюс команда Симоне Индзаги уступила «Болонье» (0:1) в прошлом туре Серии А и позволила «Наполи» догнать себя в таблице. Теперь чёрно-синим нельзя терять очки, иначе можно упустить чемпионский титул. «Рома» проиграла в 2025 году только три раза, но при этом не потерпела ни одного поражения в Серии А.

Статистика Серии А
Сочувствуем всем фанатам «Интера»:
«Интеру» обрубили мечты о требле. «Милан» сенсационно вынес его из Кубка без шансов!
«Интеру» обрубили мечты о требле. «Милан» сенсационно вынес его из Кубка без шансов!

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Интрига: продолжит ли Медведев серию выходов в четвёртый круг Мадрида?

Даниил Медведев не особо любит грунт, но в последние годы не опускается ниже определённого уровня в Мадриде. В 2023 году Медведев впервые дошёл здесь до четвёртого круга, а год назад остановился в четвертьфинале. В этот раз Даниил не играл во втором круге ввиду снятия соперника. За выход в 1/8 финала он сразится с Хуан-Мануэлем Серундоло. Аргентинец не входит в топ-100, однако прямо сейчас идёт на серии из четырёх побед (с учётом квалификации в Мадриде). Во втором круге Серундоло выбил прошлогоднего финалиста Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:5), 6:4).

Мадрид-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Медведев заявил, что уже близок к былому уровню:
«На 100% где-то рядом от своего уровня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде
Эксклюзив
«На 100% где-то рядом от своего уровня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде

🏒 16:30: «Локомотив» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится старт полуфинала Кубка Гагарина?

«Салават Юлаев» совершил настоящее чудо во втором раунде плей-офф, сумев отыграться и победить с 1-3 в серии со «Спартаком». Две из этих побед были одержаны в овертаймах, где красно-белым не хватило всего одного точного броска, чтобы оформить исторический выход в полуфинал Кубка Гагарина. В свою очередь, «Локомотив» вёл 3-1 в серии с «Авангардом», но точно так же, как и «Салават», был вынужден проводить седьмой матч на домашнем льду, чтобы закрыть противостояние в свою пользу. Всё решил второй овертайм, где отличился канадский форвард ярославцев Байрон Фрёз. Чем завершится первая встреча в полуфинале Кубка Гагарина – 2025?

Статистика плей-офф КХЛ
Что ждать от третьего раунда плей-офф КХЛ? Превью и разбор полуфинальных пар:
У «Салавата» нет шансов, «Трактор» обнажит проблемы «Динамо»? Что ждать от полуфиналов КХЛ
У «Салавата» нет шансов, «Трактор» обнажит проблемы «Динамо»? Что ждать от полуфиналов КХЛ

⚽️ 16:30: «Химки» — «Акрон», РПЛ, 26-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победят ли «Химки» впервые после увольнения Артиги?

У «Химок» большие проблемы. Во-первых, футболистам не платят зарплату в течение нескольких месяцев. Во-вторых, команда уволила тренера Франка Артигу и потерпела три поражения подряд. В итоге сейчас «Химки» опережают «Ахмат» из зоны стыков только по дополнительным показателям. «Акрон» в последнее время тоже не радует хорошими результатами — четыре поражения в пяти предыдущих матчах. Однако команда располагается на девятой строчке в таблице, и её положение намного лучше.

Турнирная таблица РПЛ
Джикия ответил на вопрос об атмосфере в команде:
Георгий Джикия рассказал об атмосфере в «Химках» перед матчем с «Акроном»

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», Премьер-лига, 34-й тур

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли «Ливерпуль» чемпионом Англии?

«Ливерпулю» достаточно набрать одно очко, чтобы стать чемпионом Англии. «Тоттенхэм» проиграл четыре раза в пяти предыдущих встречах АПЛ и оказался на пятой с конца строчке в таблице. Правда, отрыв от зоны вылета достаточно внушительный — 16 очков. Девять предыдущих матчей с участием соперников на «Энфилде» — семь побед «Ливерпуля», две ничьих. Исходя из такой статистики, мерсисайдцы должны стать чемпионами по итогам ближайшей встречи.

Статистика АПЛ
Как же вовремя восстановился Трент:
Трент вышел под свист, но эмоционально затащил победу. У «Ливерпуля» — один матч до титула
Трент вышел под свист, но эмоционально затащил победу. У «Ливерпуля» — один матч до титула

⚽️ 18:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, 1/2 финала

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал Кубка Англии?

Кубок Англии — единственный турнир, который по итогам сезона может выиграть «Манчестер Сити». Команде Хосепа Гвардиолы осталось сделать один шаг до финала. Любопытно, что «Сити» не уступал с начала марта, и тогда он не справился с «Ноттингем Форест» (0:1). Этот клуб занимает высокое (четвёртое) место в таблице АПЛ, а отставание от «Ман Сити» составляет всего лишь одно очко.

Турнирная сетка Кубка Англии по футболу
На чьей вы стороне в этой истории?
Гвардиола отказался комментировать слова Де Брёйне о шоке из-за непродления его контракта

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Факел», РПЛ, 26-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Факел» впервые на весеннем отрезке?

Программу 26-го тура РПЛ закроет матч в Казани. Команда Рашида Рахимова хорошо играет на своём поле. Она трижды победила в трёх встречах в Казани на весеннем отрезке. Шесть поражений в семи матчах, ни одного забитого мяча — печальная статистика «Факела» после зимнего перерыва. Неудивительно, что команда опустилась на последнее место в таблице. До зоны стыков — пять очков.

Турнирная таблица РПЛ
Согласны с мнением Рахимова?
«Уверен, что не будет лёгкой игры». Рашид Рахимов — о встрече «Рубина» с «Факелом»

⚽️ 21:30: «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс», Аргентина — Примера, 15-й тур

Аргентина — Примера . Апертура. 15-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в суперматче с участием аргентинских топ-клубов?

«Бока Хуниорс» одержал три победы подряд и оказался на первой строчке в таблице группы А. Ближайший преследователь отстаёт на три очка. «Ривер Плейт» представляет группу В и находится там на четвёртом месте. До первой строчки — четыре очка. «Ривер Плейт» одержал три победы в пяти предыдущих очных встречах, а «Бока» — только одну. При этом только одна игра получилась «верховой», то есть там забили больше двух мячей.

Статистика аргентинской Примеры
В январе у «Боки» появилось хорошее пополнение:
Официально
35-летний Андер Эррера стал игроком «Бока Хуниорс»

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Торино», Серия А, 34-й тур

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ваноли помешает «Наполи» приблизиться к чемпионству?

«Наполи» по итогам прошлого тура догнал «Интер» по очкам и сохранил высокие шансы на золото. Команда Антонио Конте, в отличие от соперника, играет исключительно в Серии А, в то время как чёрно-синих ждёт полуфинал ЛЧ с «Барселоной». «Торино» не побеждал в Неаполе с 2009 года. Получается, южане снова наберут три очка? Или команда Паоло Ваноли преподнесёт сюрприз?

Статистика Серии А
Разбор чемпионской гонки в Италии:
Самая сочная чемпионская гонка Европы. «Интер» не фаворит, и возможен «золотой» матч!
Самая сочная чемпионская гонка Европы. «Интер» не фаворит, и возможен «золотой» матч!

🏒 22:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняют ли «дьяволы» счёт в серии с «ураганами»?

После двух поражений на старте серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» вернулся на домашний лёд без права на поражения. Каждое из них могло поставить «дьяволов» на грань завершения сезона. Первый домашний матч в серии с «Каролиной» сложился для «Дэвилз» успешно, но подарил болельщикам остросюжетный ход встречи. Хозяева захватили преимущество в две шайбы, затем позволили сопернику отыграться в третьем периоде, и только второй овертайм определил победителя матча. Всё решил гол словацкого защитника «Дэвилз», который попал в состав команды только благодаря травмам своих партнёров. Какой получится четвёртая встреча серии?

Статистика плей-офф НХЛ
Шимон Немец повторил достижение Владимира Константинова 30-летней давности:
Защитник «Нью-Джерси» повторил достижение Владимира Константинова 30-летней давности

🏀 22:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич проснётся?

2-1 в серии между «Лейкерс» и «Миннесотой» — уже звоночек. Леброну Джеймсу и Луке Дончичу необходимо просыпаться. Особенно словенцу, который провалился в третьем матче. Энтони Эдвардс и его «волки» планомерно движутся к цели — выходу во второй раунд, несмотря на грозного соперника. Сумеют ли суперзвёзды «Лейкерс» сравнять счёт в серии?

Статистика плей-офф НБА
Статистика плей-офф НБА:
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
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