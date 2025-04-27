«Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня? Всё зависит только от него! LIVE

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Друзья, всем привет! Главная интрига АПЛ в нынешнем сезоне пропала достаточно давно: в чемпионстве «Ливерпуля» никто не сомневается уже пару месяцев. Но сегодня эта сага может завершиться официально! У домашнего матча с «Тоттенхэмом» есть все шансы стать чемпионским.

Досрочное чемпионство «Ливерпуля» стремительно приближалось, пока «Арсенал» — главный конкурент команды Слота — раздавал очки всем подряд. А на неделе лондонцы дополнительно облегчили задачу лидеру, сыграв дома вничью с «Кристал Пэлас». Таким образом, если изначально «Ливерпулю» для праздника нужно было победить «Тоттенхэм», то теперь хватит и ничьей. Хотя вряд ли все мечтают именно о таком результате — конечно, надо брать три очка и праздновать на полную.

Но точно ли эта встреча станет чемпионской? Или «Тоттенхэм» максимально настроится и испортит праздник сопернику? Будем следить за развитием событий в этом онлайне, а вы оставайтесь с нами!