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Ливерпуль — Тоттенхэм: прямая онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ, где смотреть, 27 апреля 2025

«Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня? Всё зависит только от него! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Чемпионский матч «Ливерпуля». LIVE
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Достаточно не проиграть на своём поле «Тоттенхэму».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Главная интрига АПЛ в нынешнем сезоне пропала достаточно давно: в чемпионстве «Ливерпуля» никто не сомневается уже пару месяцев. Но сегодня эта сага может завершиться официально! У домашнего матча с «Тоттенхэмом» есть все шансы стать чемпионским.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Досрочное чемпионство «Ливерпуля» стремительно приближалось, пока «Арсенал» — главный конкурент команды Слота — раздавал очки всем подряд. А на неделе лондонцы дополнительно облегчили задачу лидеру, сыграв дома вничью с «Кристал Пэлас». Таким образом, если изначально «Ливерпулю» для праздника нужно было победить «Тоттенхэм», то теперь хватит и ничьей. Хотя вряд ли все мечтают именно о таком результате — конечно, надо брать три очка и праздновать на полную.

Но точно ли эта встреча станет чемпионской? Или «Тоттенхэм» максимально настроится и испортит праздник сопернику? Будем следить за развитием событий в этом онлайне, а вы оставайтесь с нами!

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