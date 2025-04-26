«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского. Видео

Если хочешь расстроить «Локомотив», покажи им их результаты. Весной — всего две победы: тяжёлая над «Динамо» и напряжённая — над «Пари НН». Это совсем не график команды, которая борется за чемпионство. Хотя в руководстве ещё до недавнего времени утверждали, что команда остаётся в гонке за золото. Однако когда пропускаешь пять от «Крыльев» и проигрываешь «Рубину», объективно, трудно на что-то претендовать.

Ещё «Локо» окружает проклятие гостевых матчей: в последний раз команда выигрывала в РПЛ на чужом поле в сентябре — у того же «Нижнего». С того момента — поражения и ничейные результаты. Впрочем, у их будущего соперника «Ростова» тоже есть мрачное пятно в статистике — ни одной победы дома после возобновления сезона: два поражения и ничья. Так что кто-то один был обязан исправить тенденцию.

И когда мы увидели стартовые составы, то, казалось, выбор фаворита очевиден. У «Ростова» на поле не было Голенкова, Мохеби, Комарова, Сако, Мелёхина, Ланговича, Ятимова — не все они безальтернативно основные, но важные футболисты в весенней части сезона. Кого-то Альба решил поберечь (в конце концов, в среду у «Ростова» важная кубковая встреча с тем же «Локомотивом» в Москве), у кого-то — повреждения, однако сути это не меняет. «Локомотив» выглядел куда убедительнее, если ориентироваться на список основы. Но всё это развеялось после стартового свистка.

Хозяева забрали контроль над мячом и происходящим на поле и без раскачки стали угрожать воротам соперника. На первых минутах не всегда везло: опасность была рядом, однако не трансформировалась в классные удары или передачи. То не хватало мастерства, то иногда – удачи. На 22-й минуте мяч наконец-то дошёл до Комличенко после прострела, но из выгодной позиции нападающий умудрился слишком коряво по нему попасть. Это уже был апофеоз всех попыток. Несмотря на преимущество, в последней трети не удавалось создать себе шанс.

Но в этом им помог «Локомотив». Видимо, устал от давления. Митрюшкин неудачно разыграл мяч от ворот, Годяева опередил Щетинин, который вылетел один на один и легко пробил мимо вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше «Ростов» врубил режим большого благодетеля. Просто стал упускать шанс за шансом. Сначала Комличенко вылетел один на один, уже обыграл Митрюшкина и бил в пустые, но каким-то чудом мяч нашёл руку вратаря. Потом Кучаев махнул мимо, находясь перед пустыми воротами. А на 40-й минуте Щетинин вместо дубля показал стадиону мастерство прыжков Митрюшкина. «Ростов» переиграл «Локо» по всем статистическим показателям в первом тайме, соперник смог нанести только два удара и даже не в створ. Но после перерыва всё пошло не по плану.

И виноваты в этом только дончане. Имея столько моментов, ты просто обязан увеличивать преимущество в счёте. Галактионов же сделал три замены в перерыве, выпустив Тикнизяна, Карпукаса и Сарвели, и игра «Локо» чуть ожила. По крайней мере перестала быть безнадёжной. На 61-й минуте гости сравняли счёт в первый раз: отличился как раз Тикнизян, однако гол быстро отменили. В момент атаки Батраков находился в метровом офсайде.

Вскоре ещё один шанс увеличить преимущество упустил Щетинин, а потом наступило неизбежное: Одоевский нерасторопными движениями задел Сулейманова в своей штрафной. Карасёв пересмотрел эпизод и назначил пенальти. А его реализовал Батраков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На последние 15 минут дончанам просто не хватило сил. Хотя несколько неплохих подходов они имели. Как и «Локомотив» — тот же Тикнизян мог принести победу, но в концовке пробил мимо. Ничья — скорее справедливый итог матча, хотя что делали на поле гости в первом тайме — до сих пор загадка.