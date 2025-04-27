15 футболистов «Крыльев» рискуют остаться без работы через пару месяцев. Как так?

Но, кажется, у боссов клуба есть задачи посерьёзнее. Сейчас Самара больше похожа на клуб-однодневку.

«Крылья Советов» – настоящий клуб парадоксов. В качестве подтверждения можно было бы вспомнить происходящее с клубом осенью, но мы этого делать не будем – те скандалы все помнят, и негатива было слишком много. Давайте лучше посмотрим, что творится с командой весной.

Для Самары возобновление сезона стало мрачным событием: да, сначала неплохой матч в Краснодаре, завершившийся вничью. Но потом – поражение в важной встрече с «Акроном» и тотальный провал в игре с Махачкалой. Четыре пропущенных и 0 забитых – показалось, что это финал доброй истории под руководством Игоря Осинькина.

И пока в медиа вновь обсуждались возможные сменщики тренера, в паблик вышел теневой герой футбольного проекта – губернатор области Вячеслав Федорищев. Видимо, он верит в силу личного общения. Наверное, как и всегда, собрал ключевых лиц в своём кабинете, расспросил, как будут решать проблемы. Услышал дежурное про собрания и встречи внутри, остался доволен – и отпустил работать.

Результат такого общения – удивительный: разгром «Локомотива, победа в гостях над «Химками», плюс две ничьих – с крепким «Рубином» и сильным ЦСКА (в Москве). А самое важное: «Крылья» действительно заиграли в футбол – есть мотивация, драйв и желание выкладываться на максимум. Это можно объяснить не только коммуникационными навыками государственного куратора или психологическими рычагами главного тренера, но и другим простым фактом – у 15 игроков «Крыльев» совершенно непонятное будущее. Их контракты с клубом действуют до лета, а дальше… Конкретных обсуждений не было.

Хотя ситуация странная: такой формат сотрудничества больше напоминает историю клуба-однодневки. Например, «Тосно», который зашёл в РПЛ, подписал со всеми краткосрочные контракты, никому не заплатил – и остался ни с чем. При менеджменте, который смотрит на перспективу, продление контрактов обсуждают хотя бы за полтора года до конца. И в случае опасности футболиста просто продают. Понятно, что сложно предъявлять претензии именно нынешнему руководству, с учётом того, что оно работает всего пару месяцев. Но история печальная.

Хотя слова Руслана Пименова для «Известий» выглядят странно. Если брать во внимание контекст, он словно произносит их с очень злобной улыбкой. Хотя представить такое сложновато.

Руслан Пименов заместитель генерального директора «Крыльев Советов» «Всех, всех сохраним! Будем стараться (улыбается). На максимальное количество лет, чтобы больше никуда не убежали (смеётся). Ну а если серьёзно, то разговоры с ними ведём о сохранении их в клубе на будущее. Но сейчас во главе всего стоит результат. Нам очень важно достойно завершить оставшуюся часть сезона, а уже дальше перейдём на более предметные переговоры по новым контрактам с теми, у кого они истекают. С кем-то у нас есть мысли продолжить сотрудничество, с кем-то мы, наверное, не сошлись».



Теперь – к списку: Роман Ежов, Глен Бейл, Иван Ломаев, Амар Рахманович, Максим Витюгов, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Цыпченко, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников, Дмитрий Якуба, Евгений Фролов – это футболисты, которые находятся на контракте с «Крыльями», однако уже могут вести переговоры с другими командами. А через пару месяцев эти парни станут свободными агентами. Удивительно, что здесь, например, есть четыре вратаря – видимо, клуб заменит их полевыми. Или из академии. Плюс есть очевидные лидеры нынешней команды. Возможно, обсуждение идёт хотя бы с ними.

И есть второй список – Антон Зиньковский, Лука Гагнидзе, Игорь Дмитриев, Ульви Бабаев. Все эти футболисты находятся в аренде в самарском клубе. Тоже до лета. Соответственно, варианта два – либо выкупать, либо отпускать. В «Крыльях» отыскали третий. Честно признаются: денег на выкуп нет и не предвидятся, а вот продлить аренду попытаются.

Игорь Дмитриев Фото: pfcks.ru

Но давайте честно: ситуация плохая. Если не сказать – катастрофическая. Ведь в теории может случиться, что никто не захочет продлевать свои контракты, с учётом того, что на большинство будет спрос. И что тогда делать клубу? Собирать игроков по арендам у других? Такая практика может закончиться скверно. Понятно, что у руководства и без того много проблем – нужно экстренно решать вопрос с лицензированием и финансовыми гарантиями на следующий сезон. А там пока большие сложности. Однако если всё сложится удачно, то кем тогда играть в РПЛ? А при самом негативном стечении обстоятельств эти игроки клубу могут не понадобиться в принципе. Если что – отыщут необходимых в Первой лиге.