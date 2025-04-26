ЦСКА прикончил мечты «Спартака» о чемпионстве! Команда Станковича сама отдала дерби

ЦСКА победил «Спартак» и практически исключил красно-белых из борьбы за золото. Команда Марко Николича поднялась на третье место – отстаёт на три очка от «Зенита» и на семь – от «Краснодара». Команда Деяна Станковича теперь четвёртая, в одном очке от армейцев.

Николич и Станкович удивили стартовыми составами всех и, должно быть, друг друга. У ЦСКА впервые за главную команду сыграл 20-летний воспитанник клуба Абдулкадыров – и это в дерби! Джамалутдин вообще дебютировал во взрослом футболе, так как ранее выступал только за армейцев в ЮФЛ и МФЛ. Впрочем, Абдулкадыров наигрывался в основе на зимних сборах, а в марте получил ценный опыт в матчах за молодёжную сборную России в Колумбии. «Спартак» вообще вышел на поле без номинального левого защитника.

Верилось в то, что это дерби получится более зрелищным и содержательным, нежели игра первого круга. Всё-таки и «Спартак» за прошедшее время по-настоящему стал командой Станковича, и ЦСКА после смены схемы прогрессирует. Однако первого удара по воротам и более-менее опасного момента пришлось ждать почти четверть часа. С самого начала встречи было много единоборств, брака и переходов мяча. Остроты – 0. Хотя красно-белые в два раза больше владели мячом. А в том эпизоде пробил Угальде (впервые с матча с «Зенитом») после неудачной скидки Абдулкадырова. Джамалутдин сам же и исправился – помешал костариканцу свободно нанести удар по воротам Акинфеева, да и потом действовал достаточно спокойно и уверенно.

У «Спартака», как оказалось, в левого защитника превратился Маркиньос. Его место крайнего хава формально занимал Барко – Станкович насытил центр поля для нейтрализации армейского ромба, а аргентинца отправил туда, где побольше свободного пространства. Но поскольку Маркиньос постоянно летел вперёд, Барко, как правило, открывал ему зону и смещался в полуфланг или центр поля. Очень большое количество рывков совершал бразилец, а вот в обороне не всегда успевал занимать позицию. Его фланг, конечно, не проваливался, тем не менее ЦСКА находил там пространство. Однажды Койта свалился в штрафной «Спартака» после борьбы с Маркиньосом, а Николич сильно возмутился, но на пенальти падение малийца не тянуло.

Почти до самого перерыва у ЦСКА было всего три касания в штрафной Максименко и лишь один (заблокированный) удар. Форварды «откололись» от коллектива. Но на 44-й минуте армейцы забили, реализовав свой первый же момент! Гол команде Николича принёс стандарт. После подачи углового Мартинс плохо вынес мяч – прямо на ногу Гуарирапе. Венесуэлец нашёл «щёлочку», и благодаря этому попаданию красно-синие выиграли тайм.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович должен был как-то отреагировать на происходящее. Тренер «Спартака» не спешил с возвращением Маркиньоса в полузащиту, однако сделал двойную замену в перерыве. Для Денисова и Угальде дерби завершилось раньше, чем для остальных его участников: на правый фланг обороны вышел Зобнин, а в атаку Гарсия. Эмоций стало ещё больше – накалились с первых минут второго тайма! Игроков, тренеров и болельщики завели падения Бонгонды и Маркиньоса в штрафной ЦСКА. Теперь судья Левников разочаровал своими решениями уже красно-белых. Даже после видеопросмотра не назначил пенальти в ситуации 50 на 50, когда любой болельщик «Спартака» не сомневался в фоле Облякова на Маркиньосе, а любой поклонник ЦСКА был убеждён в том, что бразилец свалился сам.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Произошёл инцидент в штрафной с падением футболиста. Левникову до этого надо было смещаться в диагональ – тогда бы он увидел момент. А он просто остановился, и игрок ЦСКА ему обзор перекрыл. Поэтому VAR позвал Левникова, так как сам он момент не видел. Дальше Левников принял верное решение продолжить игру, никакого нарушения правил со стороны игрока ЦСКА не было. Повтор со спины хороший – Обляков просто тянулся к мячу, и произошёл игровой контакт».

Тем не менее сказать, что сделанные Станковичем замены мощно усилили игру «Спартака», было бы преувеличением. Энергии, злости у красно-белых как будто стало больше, а вот креатива не хватало. ЦСКА с молодым Абдулкадыровым очень качественно оборонялся. Только на 69-й минуте Дуарте нанёс первый удар хозяев в тайме, да и в том моменте мяч улетел в космос. В конце концов, свежий Рябчук всё же вытолкнул Маркиньоса в полузащиту, но у «Спартака» потерялся где-то между линиями и зонами Барко. Лишь за четверть часа до финального свистка аргентинский творец напомнил о себе, едва не положив мяч в дальний нижний угол ворот Акинфеева.

Казалось, всё складывалось в пользу ЦСКА, и вдруг на 85-й минуте «Спартак» получил долгожданный пенальти! Ещё один спорный эпизод. Абдулкадыров действительно сыграл в своей штрафной рукой, но её подбил Гарсия. По мнению судьи, это не имело значения – фол есть фол. Исполняя 11-метровый, Барко обманул Акинфеева, выиграл эту дуэль.

«Это непростой момент для Левникова, – объяснил Федотов. – Мы могли бы говорить о воздействие игрока «Спартака» на руку защитника ЦСКА. Но первоначально рука игрока ЦСКА уже была отставлена в сторону, до движения футболиста «Спартака». Игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но руку выставил в сторону – и сыграл ей в мяч. Решение позвать на просмотр правильное, и пенальти назначен верно».

Развязка дерби стоила всей игры! Через две минуты ЦСКА забил победный гол. Зобнин завозился с мячом у своих ворот – его обокрал Мусаев. Жемалетдинов тут же отпасовал в штрафную, а Бистрович идеально пробил в касание.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович сидел на скамейке, опустив голову. Он всё понял, когда удаление за игру рукой заработал Бабич. «Спартак» совсем раскрылся, пропускал контратаки, уступил в итоге по ударам в створ – 3:4 (общее количество ударов – 11:10, из штрафной – 5:5), и проиграл дерби на своём стадионе.