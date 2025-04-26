«У «Спартака» был только миллион навесов». Николич и Станкович дали огня после дерби

ЦСКА победил «Спартак» и обошёл красно-белых в таблице. За четыре тура до финиша сезона РПЛ команда Марко Николича занимает третье место, а Деяна Станковича — четвёртое, отставая на одно очко от армейцев. Вот что говорили главные тренеры и игроки после горячего московского дерби.

Деян Станкович: «Никому не позволю говорить, что не контролировал команду»

Станкович с нескрываемой иронией начал свой комментарий по встрече:

«Я виноват, я не контролирую команду и так далее… В конце были ошибки. Мы сравняли счёт, а потом допустили серию ошибок. Это не вопрос дисциплины. Я беру вину на себя. Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч с организованной командой. В дерби всё решают детали. Мы могли сыграть лучше. Но я никому не позволю говорить, что я не контролировал команду».

О тактическом плане на дерби

«У ЦСКА нет вингеров. Мы делали ставку на это, схема сегодня была заточена на это. По игровому плану мы неплохо действовали, выиграли много борьбы. Во втором тайме мы инвертировали схему с помощью выхода Медины. Второй тайм был более открытый. Возможно, пенальти не поставили… Если бы была возможность что-то поменять, я бы выбрал тот же состав. Мы контролировали игру. Ничья была бы справедливее, однако не умаляю заслуг ЦСКА. Поздравляю соперника и Марко Николича. У нас есть турнирные задачи, есть Кубок. Нам надо завершить сезон достойно. В раздевалке всё хорошо».

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Марко Николич: «Абдулкадыров — классный парень, его время пришло»

Тренер ЦСКА порадовался за свою команду, поблагодарил соперника и тоже слегка поиронизировал. Но над другим турниром – Кубком России.

«200-е дерби, очень рад, – начал Николич. – Поздравляю команду. Серия без поражений продолжается. Спасибо болельщикам, спасибо «Спартаку» и Деяну за игру. Двигаемся дальше. Горячее дерби. Через три дня — очень тяжёлый матч с «Зенитом», что странно, потому что я первый раз играю такой Кубок, когда есть финал, а потом надо ещё один финал играть».

О значимости дерби и судействе бригады Кирилла Левникова

«Каждое дерби для меня — особенное. Один из самых эмоциональных матчей в карьере, сравнится только с сербским дерби. Мы очень мало пропускаем в этом году. В 2025-м вообще всего один раз с игры пропустили. Ни разу судья не назначал нам пенальти, только VAR. Это вызывает раздражение, однако больше не буду ничего говорить».

Об игре в обороне в матче со «Спартаком»

«У нас была отличная дисциплина. Не было 100-процентных моментов у «Спартака», только миллион навесов. Но мы решили свои моменты. Отработали сегодня, как армия, и решили свою задачу».

О неожиданном выходе в основе Джамалутдина Абдулкадырова

«Абдулкадыров – классный парень, его время пришло. Он прекрасно отработал сбор. Да, тяжёлая конкуренция, но мы ждали, что будет игра, где будут нужны его качества: скорость, борьба вверху, спокойствие на мяче».

Что говорили футболисты «Спартака» и ЦСКА

Лидер «Спартака» Эсекьель Барко признал, что болельщики красно-белых были в этот вечер лучше команды:

«Классическое дерби, где обе команды хотят победить, – сказал аргентинский полузащитник. – Было очень много моментов, игра шла до первого гола. Всегда хочешь забить. Мы все расстроены. Атмосфера была потрясающей, я очень благодарен нашим болельщикам. Очень жаль, что не удалось их порадовать. Возможно, мы сегодня были недостойны такой поддержки. Борьба за чемпионский титул? Мы будем бороться до конца. Впереди ещё четыре матча — всё возможно».

Эсекьель Барко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде, отвечая на вопросы журналистов, признался, что не обижается на Станковича из-за того, что стал получать меньше игрового времени:

«Сложный матч. Дерби – это «класико», всегда так. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке к следующей встрече. Что касается игрового времени, то решения принимает тренер, это нормально. Играют те, кто лучше в данный момент, по мнению тренера. Всё нормально, ничего страшного».

Полузащитник армейцев Миралем Пьянич поиграл в дерби на топ-уровне, тем не менее прочувствовал и всю принципиальность противостояния ЦСКА со «Спартаком». По окончании матча босниец говорил в интервью об этом и о дебюте молодого Абдулкадырова.

«Чувствуется, что между двумя клубами есть соперничество, – подчеркнул Пьянич. – Принципиальные соперники. Знаю про «Спартак», особенно приятно было обыграть его на выезде, забив в конце. Дерби – это сумасшествие, эмоции нормальны. «Спартак» больше владел мячом, но мы старались играть тактически грамотно. Не забыли, что матч длится 90 минут, вернулись после пропущенного мяча и добыли победу. Как сыграл Абдулкадыров? Считаю, что это отличный молодой игрок с большим будущим. Перед встречей поговорил с ним, сказал, чтобы был уверен. Джамал провёл отличный матч. Да, ему немного не повезло с пенальти. Он был первым, выиграл борьбу, однако его толкнули. Назначили пенальти за игру рукой».

Джамалутдин Абдулкадыров (справа) Фото: РИА Новости

Сам Абдулкадыров, который в этот вечер вообще дебютировал во взрослом футболе, столь же спокойно рассуждал об игре, как и действовал на поле (удивительно для молодого футболиста!):

«Узнал о том, что выйду в старте на матч со «Спартаком», за пару дней до игры. Мне сказали готовиться, как к любой игре, и что это мой шанс. Понятно, что это дерби и мой дебют, поэтому надо было выходить с большей концентрацией. Сильного волнения не было. Обычное волнение, как у любого футболиста перед игрой. С первым касанием оно испарилось. Мог только мечтать о том, что мой дебют за ЦСКА состоится в игре со «Спартаком». Думаю, любой мальчишка на моём месте, пройдя всю академию, мечтал бы так дебютировать».