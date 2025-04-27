«Барса» с драмой вырвала Кубок в шедевральном финале! «Реал» сломила ошибка Модрича

«Барселона» – победитель Кубка Испании! Каталонцы переиграли в финале «Реал» и завоевали трофей в 32-й раз. Сине-гранатовые – самая титулованная команда турнира.

«Реал» играл без Мбаппе, но Килиан всё же попал в заявку «сливочных» и начал «класико» на скамейке запасных. Роль единственного нападающего у чемпиона Испании исполнял Винисиус Жуниор. «Барселона», к слову, тоже вынуждена перестраиваться после потери основного центрфорварда – Левандовского. Но все понимали, какой будет группа атаки у каталонцев в кубковом финале. Торрес – на острие.

Первая четверть часа получилась относительно спокойной. Какой контраст с предматчевой картиной, когда «Мадрид» превратился в вулкан из-за судейской темы! В дебюте встречи «Реал» попробовал прессинговать, но быстро откатился в средний блок и позволял «Барселоне» контролировать мяч 70% времени. В этот отрезок игры единственной неприятностью для Карло Анчелотти стала травма Менди: едва восстановившегося француза пришлось менять уже на 11-й минуте. Вскоре в центре внимания оказался и судья Бенгоэчеа. Причём спорили с ним каталонцы. В штрафной «Реала» мяч попал в руку Вальверде, однако это была «опорная рука».

Когда место Менди на левом фланге занял Фран Гарсия, свободнее почувствовал себя Ямаль. Может, это только совпадение, и Ламин просто разыгрался, но так или иначе покрасивший волосы в «золото» вингер стал опасен. Сперва Ямаль едва не забил ударом низом в дальний угол, а на исходе получаса создал гол на пару с Педри. Центрхав развернул атаку чудесным длинным переводом на Ламина, а тот увидел рывок Педри из глубины и вырезал классную диагональ на второй темп. Вряд ли у Куртуа были шансы вытащить такой блестящий удар из-за штрафной под перекладину.

Педри и Ламин Ямаль празднуют гол Фото: Fran Santiago/Getty Images

Команда Ханса-Дитера Флика продолжала управлять игрой и при счёте 1:0, позволив «Реалу» лишь однажды пробить до перерыва. А в конце первого тайма судьи ещё дважды оказывались в центре внимания. Каталонцы могли получить пенальти после углового, когда мяч попал в штангу, а Себальос уронил Кубарси во вратарской. Видимо, бригада Бенгоэчеа решила, что это не фол, так как соперники держали друг друга. Затем «Реал» наконец смог поймать высокую линию обороны сине-гранатовых на ошибке, Винисиус убежал один на один и был сбит защитником. Рефери указал на «точку» и тут же… поднял руку вверх! Оказалось, бразилец всё-таки попал в офсайд. Повтор это доказал.

Сразу после перерыва Анчелотти выпустил Мбаппе – требовалось что-то менять, чтобы «Реал» отыскал свою атаку. Мадридцы перестроились на 4-4-2 с Беллингемом под французом и Винисиусом. У «сливочных» наконец появилась контригра! В начале второго тайма бразилец нанёс первые два удара «Реала» в створ в одной атаке, которую раскрутили перехват и обводка англичанина. Но Щенсны не дремал, совершил двойной сейв. Мбаппе тоже запугивал оборону «Барселоны» дриблингом. Футбол в финале Кубка Испании стал по-настоящему зрелищным.

«Реал» давил. Но обратной стороной медали было свободное пространство, которое получала «Барселона». Однажды каталонцы вообще загубили верный шанс, убежав три в два. Не забиваешь ты – забьёт Мбаппе! За 20 минут до конца основного времени Килиан заработал штрафной у полукруга, вынудив своим рывком сфолить на жёлтую карточку де Йонга (повезло, что не на красную), и сам же исполнил его. Щенсны, кажется, не очень удачно поставил стенку, которая вдобавок развалилась. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Это гол имени Мбаппе, всё сам сделал.

Килиан Мбаппе Фото: Jose Breton/Getty Images

Тогда в механизме «Барселоны» что-то сломалось. И внезапно вернулся прежний, прошлогодний «Реал». Мадридцы при счёте 1:1 продолжали стремиться в атаку, хотели ремонтаду. Ещё через семь минут команда Анчелотти повела. Чемпион Испании опять забил после стандарта – углового от Гюлера. Тчуамени пришёл именно в ту точку, куда прилетел мяч, и выиграл воздух у Кунде.

Но и это был ещё не финал! Вслед за «Мадридом» вернулась и «Барса». Команду вдохновил на спасительный гол Ямаль. Ламин тянул одеяло на себя, однако с пользой для всех. Сперва после его фирменного удара с любимой позиции «Реал» не пропустил только благодаря сумасшедшему сейву Куртуа. А на 84-й минуте Ямаль гениально забросил мяч на ход Торресу. Форвард убежал от доигрывавшего «на ободах», с замотанными ногами Рюдигера и переиграл бельгийского вратаря, который, пожалуй, поспешил выскочить из ворот.

Концовка тайма – огонь! В компенсированное время Торрес упал в штрафной «Реала» после единоборства с Рюдигером, а Рафинья – в борьбе с Асенсио. На фол на пенальти был похож первый из этих эпизодов, а Бенгоэчеа назначил 11-метровый во втором. VAR почему-то не вмешался в одном моменте, зато сработал в другом. Рефери посмотрел повтор – понял, что ошибся. Отменил наказание. Рафинья, судя по всему, симулировал.

В дополнительное время ни одна из команд не думала о серии пенальти. «Реал» искал передачами Мбаппе и Диаса, который заменил помятого Винисисуса. «Барса» – своих форвардов. Торрес опять едва не забил из-под Рюдигера. Удивительно, как Антонио выдержал 110 минут в таком состоянии. Без немца «Реал» пропустил на 115-й. Подставил мадридцев тот, от кого этого ждали меньше всего. Опытнейший Модрич обрезал неудачной передачей на Диаса (хорват давал в недодачу, надеясь на движение Браима), Кунде перехватил мяч и зарядил из-за штрафной.

До того, как всё закончилось, «Реал» успел ещё пенальти заработать, но 11-метровый опять был отменён из-за офсайда. Эмоции били через край. «Барселона» победила, ответив ремонтадой на ремонтаду. А Флик продолжает свою традицию – немецкий тренер не проигрывает в финалах.