Ремонтада здорового человека. Гениальное «класико» в финале — заслуга «Реала» и Анчелотти

Безумие Антонио Рюдигера, которого на скамейке еле-еле сдерживали трое. Обрез — обрез! — Луки Модрича на пару с Браимом Диасом и драма на последних минутах овертайма. Возможность испытать всю палитру эмоций разом, когда судья сначала назначает пенальти после падения Мбаппе уже при счёте 3:2 — а потом резко меняет решение и показывает, что был офсайд.

Всего этого не случилось бы, если бы не ремонтада мадридского «Реала». Её широко анонсировали перед ответным матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Кто-то допускал, что она случится. Кто-то в неё верил. Кто-то её ждал. Но тогда ремонтады не случилось. Мадрид тотально разочаровал. И вот насколько он разочаровал во встрече с «Арсеналом» — настолько же он восхитил в финале Кубка. Конкретно — во втором тайме основного времени.

«Барселона» тоже была великолепна. Не было Роберта Левандовского и Алехандро Бальде, но Ханс-Дитер Флик не отошёл от своих базовых идей ни на шаг. И главное — эти идеи работали! На каких-то отрезках матча — лучше, на каких-то — хуже. Однако генерально «Барселона» играла как всегда. Никакой оглядки на соперника и обстоятельства! У них был план, и они его придерживались.

«Барса» восхищает весь сезон. Так что её прекрасность в финале Кубка не удивляет. Это ни в коем случае не попытка принизить достижение каталонцев — упаси боже. Просто команда Флика регулярно даёт поводы собой восхищаться, она как бы по дефолту хороша.

А вот «Реал» — совсем другая история. «Реал» в этом сезоне в перестройке. Он испытывает то кадровый кризис, то кризис физики, то кризис идей. Один кризис сменяется другим, иногда они пересекаются — и так по кругу. И первый тайм финального «класико» в очередной раз высветил проблемы Мадрида. Все вышеназванные кризисы переплелись разом и вылились в абсолютную беспомощность команды Карло Анчелотти.

Джуд Беллингем в финале Кубка Фото: Fran Santiago/Getty Images

Олицетворением «Реала» в первом тайме стали действия Джуда Беллингема в моменте с голом Педри. Он сначала отдал неточный пас. Затем, вместо того чтобы вступить в отбор, замер, схватившись за голову. А после этого, когда Ламин Ямаль уже покатил под удар Педри, Джуд даже не появился в кадре. Он не проявил желания вернуться в оборону и хотя бы попытаться накрыть удар, который в итоге стал голевым.

Но каков был Джуд во втором тайме! Как он выгрызал мячи, как снабжал ими Килиана Мбаппе и Винисиуса, как пахал в центре поля! Во втором тайме Джуд тоже олицетворял «Реал». Но это были уже совсем другой Джуд и совсем другой «Реал».

Карло Анчелотти в этом сезоне часто критикуют за матч-менеджмент. В частности, говорят, что он не лучшим образом проводит ротацию и что его замены слишком предсказуемы. Есть, мол, иерархия — кто раньше уходит и кто раньше выходит. Так вот в финале Кубка Карло поразил: к 55-й минуте он сделал четыре замены! Да, одна из них была вынужденной — ещё в первом тайме Ферлан Менди получил травму, и пришлось выпускать Франа Гарсию. Однако три другие замены были сделаны не по травмам.

Анчелотти рискнул — и «Реал» выдал лучший тайм с «Барселоной» в этом сезоне. Он не просто отыгрался — он задавил «Барсу». «Мадрид» добавил во всём: в движении, в агрессии, в конкретике у чужих ворот. Парни Анчелотти сравняли, затем вышли вперёд. Тут уже были вопросы по матч-менеджменту к Флику. «Барселона» проседала, нужно было что-то менять — а этого не происходило.

Рюдигер с перемотанными ногами в финале Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

«Реал» как будто вернулся к своему прайму и активировал самое сильное и уникальное качество: команда Анчелотти почувствовала слабину у соперника и бросилась его разрывать. Счёт стал 2:1, до конца основного времени оставалось не так много. Но тут вмешался форс-мажор: мышцы железного Антонио Рюдигера дали сбой.

Его замотали всем, чем только можно. Он бился как лев, это было невероятно. Однако в итоге именно Рюдигер не успел за Ферраном Торресом, ещё и Тибо Куртуа не лучшим образом сыграл на выходе — и счёт стал 2:2. И тут для «Мадрида» случилась катастрофа, потому что почти все силы, все резервы были брошены на то, чтобы прибить «Барсу» здесь и сейчас, быстро и без лишних экстра-таймов.

А экстра-таймы в итоге случились. «Реал» подсел и эмоционально и, главное, физически. Не выдержал Винисиус, затем не выдержал и Рюдигер. Продолжал носиться как угорелый и подчищать за всеми Феде Вальверде, но его одного не хватило. «Барселона» в дополнительное время была гораздо свежее. И да, Жюль Кунде забил после грубой ошибки «Реала». Однако «Барселона» оказалась готова к этой ошибке. Более того, каталонцы вынуждали «Реал» ошибаться — как раз потому, что были свежее.

Мадрид опять проиграл «класико». Но в это раз — проиграл по-королевски. Дико обидное для «Реала» поражение, было потрачено очень много сил. Однако всё равно — спасибо «Реалу» за такой финал! «Барселоне», конечно, тоже. Но она в этом сезоне приучила к тому, что она прекрасна. А у «Реала» проблемы, он неустойчив. Он пытается себя найти и часто страдает в этих поисках. А тут он навязал «Барсе» свою игру и, пускай на коротком отрезке, тем не менее всё же её переиграл. Титула это не принесло, однако финал получился великий! В коллекцию!

P. S.: финал Кубка был слишком хорош, чтобы после него много говорить о судействе. Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и его бригада где-то принимали спорные решения, где-то — наверняка и ошибочные. Но на итоговый результат они, кажется, не повлияли. Так что главное — футбол! Он вышел отменный!