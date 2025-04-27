«Реал» потерял рассудок и испортил финал». Испания бурлит после победы «Барсы» в «класико»

«Реал» в третий раз за сезон проиграл «Барселоне». На этот раз столичный клуб уступил в финале Кубка Испании, а командам не хватило основного времени для определения победителя. После матча испанские журналисты отдали должное «Реалу» за борьбу, но раскритиковали за судейский скандал.

Марсал Лоренте, журналист Mundo Deportivo: «Настоящая насмешка»

«Реал» уже давно сбился с пути и потерял рассудок. Когда казалось, что хаотичное поведение его лидеров достигло дна, они превзошли сами себя. По сути, клуб испортил финал Кубка. Грубая попытка отвлечь внимание, замаскировать футбол и давить на судей до последней секунды. «Реал» ведёт себя как тот избалованный ребёнок, который забирает мяч и уходит домой, если что-то идёт не по его правилам.

Клуб бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча». «Реалу» не нравится новый президент федерации, плюс он идёт против главы Технического комитета судей. «Мадрид» очерняет судей, а потом притворяется оскорблённым, когда получает ответ. Наглость и цинизм. И ведь никто в клубе не осмеливается осудить эту спираль бессмысленности, которая заставляет краснеть болельщиков. «Барса» поступила верно, сосредоточившись на самом футболе. Она избежала споров и провокаций, твёрдо отстаивала собственные интересы».

Хосе Висенте Эрнаес, Marca: «Мадрид» не заслужил поражения»

«В этом финале «Реал» стал жертвой. Первый тайм сложился довольно неудачно. Ситуация изменилась с выходом Мбаппе. Он поменял Родриго, который не сделал ничего. Анчелотти снова ошибся, доверившись бразильцу. Это уже давно не футболист стартового состава. Во втором тайме «Реал» перевернул игру и хорошенько напугал соперника. Невероятная нерешительность Куртуа и Рюдигера привела ко второму пропущенному мячу. Гол, которого в обычных условиях не было бы, но таков футбол. «Мадрид» не заслужил поражения»

Карлос Карпио, Marca: «Мадрид» принял участие в эпичном финале»

«В течение первого получаса игры разница между двумя командами бросалась в глаза. «Барса» превосходила соперника по всем аспектам, а «Реал» выглядел как команда для карикатуры. Лучшая новость для «Мадрида» — он добрался до перерыва с более-менее приемлемым счётом. Однако второй тайм получился совершенно иным. Выход Мбаппе взбодрил «Реал», команда забегала и поверила в успех. Этот финал достоин голливудского фильма. Дополнительное время — тест на выживание с истощёнными футболистами. Победа могла достаться и тем, и другим. В концовке некоторые игроки «Реала» потеряли самообладание (Рюдигер выглядел безумным), но потом исправились при вручении медалей».

Санти Хименес, AS: «Футбол побеждает шум»

«Барселона» выиграла финал благодаря сочетанию ветеранов и молодых футболистов. «Реал» сделал всё возможное, чтобы испортить финал ещё до его начала, однако на поле команда сыграла потрясающе и была очень близка к успеху. Некоторые считали победу «Барсы» в финале само собой разумеющимся событием. А ведь на другой половине поля была лучшая команда Европы. В первом тайме «Барса» переиграла «Мадрид», но после перерыва «Реал» действовал намного лучше.

Каталонцев спасли гениальность Ямаля и гол Феррана, который Левандовски никогда бы не забил. У Флика был чёткий план, а стартовый состав определён примерно 10 дней назад. «Барса» сделала то, что немногие делают в матчах с «Реалом». Она отыгралась и вырвала победу в дополнительное время. В конце концов, футбол всегда побеждает шум».

Томас Ронсеро, AS: «Реал» пал достойно»

«Барса» с появлением Флика вернула себе ту черту, что характеризовала в последние годы «Реал»: она никогда не сдаётся. Финал был переполнен эмоциональными скачками. Футболу нужные такие встречи, чтобы помнить, что всё самое красивое происходит на поле. Гол Кунде — удар в самое сердце «Мадрида». «Реал» воскрес в ходе матча, хотя многие уже считали его мёртвым. Однако после такого финала у команды нет иного выбора, кроме как поздравить соперника с победой и пожать ему руку.

Мне жаль Родриго, потому что я считаю его отличным нападающим, но в этом сезоне он потерял энергию, силу и эффективность. Анчелотти убрал его в перерыве. Мбаппе вошёл в игру как буйвол. Взрывная скорость, постоянные угрозы воротам «Барсы». После этого спокойная жизнь Кубарси и Мартинеса перестала быть такой. Когда «Барса» пропустила второй мяч, я видел уставшую команду. Казалось, трофей ускользнёт из её рук. Однако она никогда не сдаётся.

Наверное, многие обвинят Анчелотти. Но не соверши Куртуа и Рюдигер ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом, всё могло быть иначе. Если вам придётся умереть, то лучше сделать это с гордостью. Именно так «Реал» пал в Севилье. Нужно уметь проигрывать. «Барса», это твой трофей!»