Лучший бомбардир «Зенита» идёт за рекордом в первом же сезоне! Цель — цифры Дзюбы

Ещё летом это было трудно представить. Лусиано Гонду приходил в «Зенит» параллельно с Александром Соболев, и у общественности сложилось неправильное представление об их роли в команде. Россиянин первое время воспринимался как главный конкурент Матео Кассьерры. И с учётом того, как он был нужен главному тренеру, считалось, что без сложностей заберёт себе место в основе. Аргентинца считали скорее опцией на фланг. Не забывали, что всю карьеру он провёл в центре нападения, но в первое время приоритет там отдавался другим.

Однако к концу сезона сформировалась совсем другая модель: Гонду — основной центральный нападающий и лучший бомбардир, а Кассьерра и Соболев усиливают со скамейки. Как к этому пришли?

Гонду здорово начал, но потом — спад. Теперь снова подъём, хоть Семак и говорил, что Лусиано «подсел»

Аргентинец приехал в Россию в 20-х числах августа. Подписал контракт, провёл несколько тренировок — и сразу в стартовый состав. «Зенит» играл гостевой матч с «Пари НН», Глушенков к тому моменту уже лечил руку, так что включаться требовалось сразу. И у Гонду получилось — первую встречу он провёл на правом фланге атаки, часто смещался в центр, но в целом не мешал Кассьерре. Итог — убедительная победа петербуржцев со счётом 2:0 и дубль новичка.

Аргентинец забил и в следующем матче ЦСКА, причём гол снова стал победным (сейчас у него вообще восемь таких мячей за «Зенит»). А дальше пострадал «Факел». Такой старт явно стал сюрпризом не только для болельщиков, но и для тренерского штаба. Глушенков вернулся, Гонду же никак нельзя было сажать на скамейку. До начала ноября он забил ещё дважды — «Акрону» и Махачкале. А потом пауза: ни одного результативного действия до конца года. Хотя это объяснялось легко и просто — ожидаемым спадом. Трудно обойтись без него, когда не проходил с командой сборы, оказался в новом коллективе, сошли первые эмоции – и все прочие классические оправдания.

Лусиано Гонду после гола Фото: РИА Новости

Зато весной — новый взрыв: 4+1 в восьми матчах РПЛ. И новый статус – основного центрального нападающего «Зенита». При этом в конце марта Семак говорил, что нападающий физически подсел и чувствует себя неидеально. Поэтому Лусиано остался в запасе на матч с «Рубином». Но когда вышел — сразу забил. Вообще, если брать статистику всех нападающих с момента перехода Лусиано в «Зенит», аргентинец делит с Кордобой второе место в списке лучших. Впереди — Угальде с 12 голами. Также Лусиано отстаёт только от Угальде по минутам на гол в РПЛ (128 против 120).

А кто-то вообще начинал в РПЛ круче?

Сейчас Гонду — всего третий игрок «Зенита» в XXI веке, забивший 10+ голов в дебютном сезоне. Выше только Погребняк с 11 мячами в 2007-м и Артём Дзюба с 15 в сезоне-2015/2016. Но важная деталь — у двух россиян к моменту перехода в петербургский клуб уже был опыт игры в России. У аргентинца его, конечно, не было. Кстати, он сейчас не только лучший бомбардир петербуржцев, но и хорош в нескольких других аспектах — например, второй в команде по среднему количеству спринтов. Впереди только Вендел. И ещё третий по количеству рывков – после Вендела и Сантоса. То есть самоотдача действительно огромная, а подвижность и заряженность удивляют.

Да, рекорд Дзюбы побить будет тяжело, однако вряд ли это первоочерёдная цель. Зато легко можно конкурировать с другими иностранцами, которые в дебютном сезоне в РПЛ демонстрировали хорошую результативность. Первый пример из 2006 года — Жо только-только приехал в Россию, но сразу показал уровень. В первом сезоне — 14 голов. Бразилец наверняка стал бы лучшим бомбардиром, однако в августе травмировался, после чего провёл только один матч за ЦСКА. Для сравнения: выиграл снайперскую гонку Роман Павлюченко с 18 мячами.

Жо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один пример — из более далекого прошлого. В 2003 году «Рубин» пригласил бразильца Рони, который в первом же сезоне забил 11 мячей. Удивительно, что при этом у него было четыре дубля. И 30 туров, в отличие от того же Гонду. Так что пример не самый очевидный.

В качестве альтернативных опций упомянем двух других нападающих. Сейду Думбия приехал в Россию летом 2010-го, поэтому у него оставался только второй круг для демонстрации возможностей. И там он уже забил пять мячей. А вот в первом полноценном сезоне — 28. С учётом того, что это был переходный чемпионат и игралось 42 тура. Не забудем и об Угальде — он, наоборот, прибыл в «Спартак» зимой, но в первом именно полноценном сезоне уже 16 голов.

Так что Гонду точно есть с кем посоревноваться.