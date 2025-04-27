Мегаважная победа «Крыльев»! Мощные четыре минуты в конце — и место в РПЛ почти обеспечено

Программу воскресной программы 26-го тура РПЛ открыл матч в Самаре. Именно там рубились две команды из нижней части таблицы чемпионата России.

«Крылья Советов» выдали серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьих). На этом отрезке самарская команда разгромила «Локомотив» (5:1), отобрала очки у ЦСКА (1:1) и сыграла вничью с крепким «Рубином» (1:1). Благодаря таким результатам волжане оторвались от зоны стыков на четыре очка. А что «Оренбург»? Он одержал три победы весной. Это в три раза больше, чем за всю предыдущую часть чемпионата. Команда Владимира Слишковича ушла с последнего места в таблице, но до зоны стыковых матчей — шесть очков.

Первый тайм прошёл с преимуществом самарского клуба. По крайней мере, моменты у ворот «Оренбурга» были куда острее. Иван Олейников ушёл на перерыв без голов, а мог — с дублем. Сначала атакующий футболист «Крыльев» сделал всё сам. Посадил двух соперников на пятую точку, но не «проткнул» вратаря Богдана Москвичёва.

Чуть позже Николай Рассказов классно подключился к атаке и выложил идеальную передачу под удар Олейникову. На этот раз Иван просто не попал в створ. «Оренбург» свой самый опасный момент создал со стандарта. Эмирджан Гюрлюк то ли бил, то ли навешивал — Сергей Песьяков с большим трудом перевёл мяч на угловой.

Иван Олейников загубил два момента Фото: ФК «Крылья Советов»

После перерыва хозяева запороли ещё один момент. Правда, Ивану Сергееву было очень непросто — он бил с острого угла. Мяч после удара лучшего бомбардира в российской истории «Крыльев» пролетел вдоль ворот. К середине второго тайма «Оренбург» чаще попадал в створ, однако атаки хозяев получались более опасными.

Неудивительно, что всё это привело к назначению пенальти в ворота гостей. Сначала арбитр Алексей Сухой назначил штрафной за игру рукой Брайана Мансильи. Вмешательство видеоассистентов — главный судья меняет первоначальное решение. Богдан Москвичёв угадал направление удара Ивана Сергеева с «точки», но не спас. Кстати, нападающий «Крыльев» забил в пятом матче РПЛ подряд. Отличная форма! 60-й гол Сергеева в футболке самарского клуба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

Четыре минуты — столько потребовалось «Крыльям», чтобы забить второй мяч. Отличная контратака, голевой пас Антона Зиньковского, удар в касание Дмитрия Цыпченко. Удачный выход на замену! Дмитрий забил первый мяч в сезоне. Более того, он не отличался за «Крылья» с 2023 года.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

«Крылья» благодаря победе поднялись на девятое место в таблице. Отрыв от зоны стыков — семь очков. Серьёзная заявка на сохранение места в РПЛ. А вот у «Оренбурга» очень тяжёлое положение. Нужно отыграть отставание в шесть очков за четыре тура.