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Крылья Советов — Оренбург — 2:0, обзор матча 26-го тура РПЛ, видео голов: Сергеев, Цыпченко, статистика, 27 апреля 2025

Мегаважная победа «Крыльев»! Мощные четыре минуты в конце — и место в РПЛ почти обеспечено
Кирилл Закатченко
Отчёт «Крылья Советов» — «Оренбург» — 2:0
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А вот «Оренбург» всё ближе к Первой лиге.

Программу воскресной программы 26-го тура РПЛ открыл матч в Самаре. Именно там рубились две команды из нижней части таблицы чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Сергеев – 83'     2:0 Цыпченко – 87'    

«Крылья Советов» выдали серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьих). На этом отрезке самарская команда разгромила «Локомотив» (5:1), отобрала очки у ЦСКА (1:1) и сыграла вничью с крепким «Рубином» (1:1). Благодаря таким результатам волжане оторвались от зоны стыков на четыре очка. А что «Оренбург»? Он одержал три победы весной. Это в три раза больше, чем за всю предыдущую часть чемпионата. Команда Владимира Слишковича ушла с последнего места в таблице, но до зоны стыковых матчей — шесть очков.

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Первый тайм прошёл с преимуществом самарского клуба. По крайней мере, моменты у ворот «Оренбурга» были куда острее. Иван Олейников ушёл на перерыв без голов, а мог — с дублем. Сначала атакующий футболист «Крыльев» сделал всё сам. Посадил двух соперников на пятую точку, но не «проткнул» вратаря Богдана Москвичёва.

Чуть позже Николай Рассказов классно подключился к атаке и выложил идеальную передачу под удар Олейникову. На этот раз Иван просто не попал в створ. «Оренбург» свой самый опасный момент создал со стандарта. Эмирджан Гюрлюк то ли бил, то ли навешивал — Сергей Песьяков с большим трудом перевёл мяч на угловой.

Иван Олейников загубил два момента

Иван Олейников загубил два момента

Фото: ФК «Крылья Советов»

После перерыва хозяева запороли ещё один момент. Правда, Ивану Сергееву было очень непросто — он бил с острого угла. Мяч после удара лучшего бомбардира в российской истории «Крыльев» пролетел вдоль ворот. К середине второго тайма «Оренбург» чаще попадал в створ, однако атаки хозяев получались более опасными.

Неудивительно, что всё это привело к назначению пенальти в ворота гостей. Сначала арбитр Алексей Сухой назначил штрафной за игру рукой Брайана Мансильи. Вмешательство видеоассистентов — главный судья меняет первоначальное решение. Богдан Москвичёв угадал направление удара Ивана Сергеева с «точки», но не спас. Кстати, нападающий «Крыльев» забил в пятом матче РПЛ подряд. Отличная форма! 60-й гол Сергеева в футболке самарского клуба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

Четыре минуты — столько потребовалось «Крыльям», чтобы забить второй мяч. Отличная контратака, голевой пас Антона Зиньковского, удар в касание Дмитрия Цыпченко. Удачный выход на замену! Дмитрий забил первый мяч в сезоне. Более того, он не отличался за «Крылья» с 2023 года.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

«Крылья» благодаря победе поднялись на девятое место в таблице. Отрыв от зоны стыков — семь очков. Серьёзная заявка на сохранение места в РПЛ. А вот у «Оренбурга» очень тяжёлое положение. Нужно отыграть отставание в шесть очков за четыре тура.

А что там с лучшими бомбардирами в истории других клубов?
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