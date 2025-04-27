Украшение тура в РПЛ — в Химках! Роскошный удар через себя в девятку! Видео

Дзюба снова забил за «Акрон», но вам надо увидеть красоту от Эшковала. А победы в матче никто не дождался.

Воскресенье — время для битвы команд из нижней части таблицы РПЛ. Сначала в Самаре встретились «Крылья Советов» и «Оренбург», а затем в Подмосковье сыграли «Химки» и «Акрон».

В первом матче воскресной программы мы увидели два мяча, а в Химках — три ещё в первой половине. Оборона хозяев продержалась всего 12 минут. Не уследили за Артёмом Дзюбой — получите гол. Здесь были прекрасны и радиоуправляемый навес Роберто Фернандеса, и завершающий удар головой нападающего. Отметим две детали. Во-первых, Дзюба забил в третьей встрече РПЛ подряд. Во-вторых, это всего лишь второй гол «Акрона» с игры на весеннем отрезке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» перед матчем находились в зоне стыков. Плюс у клуба серьёзные финансовые сложности. А ещё команда проводила всего лишь вторую встречу после увольнения тренера Франка Артиги. И тут такое неудачное начало игры с конкурентом в борьбе за выживание. Добавьте к этому серию из трёх поражений, и станет совсем грустно.

«Химки» и «Акрон» поделили очки Фото: ФК «Химки»

Однако «Химки» очень быстро пришли в себя. К тому же соперник в последнее время тоже не радует болельщиков результатами — пять поражений в семи весенних турах. Первый гол «Химок» — сплошное везение. Зелимхан Бакаев избежал офсайда (задержался один из центральных защитников «Акрона»), а потом ему на помощь пришёл Константин Савичев. Капитан гостей очень неудачно прервал прострел игрока «Химок». Мяч летел мимо створа, но Савичев невольно подкорректировал его полёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через четыре минуты «Химки» уже были впереди. И снова постарался Бакаев. Родригу Эшковал не успел за Зелимханом и наступил тому на ногу — пенальти. Магия Дзюбы на этот раз не сработала. Неделю назад Артём что-то нашептал Александру Васютину, и тот отразил удар с 11-метровой отметки. Теперь Лукас Вера пробил по центру, а вратарь завалился в угол. Подсказки Дзюбы не помогли.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На старте второго тайма положение «Акрона» могло стать значительно хуже, однако гостям откровенно повезло. Антон Заболотный простил соперника — пробил головой мимо створа из убойной позиции. Гости отыгрались в середине второго тайма. Отличился защитник Эшковал, но гораздо важнее то, как он это сделал. Роскошный удар через себя из района 11-метровой отметки в самую девятку. Такие голы можно пересматривать вечно! Защитник после гола поцеловал щиток и не сдержал слёз.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке победу могли вырвать и те, и другие. Защитник «Химок» Александр Филин едва не повторил трюк Савичева, однако мяч после срезки попал в перекладину. Васютину, в свою очередь, пришлось отражать дальний удар Роберта Мехии. Плюс Резиуан Мирзов из хорошей позиции пробил мимо дальней штанги. «Химки» не победили, но покинули зону переходных матчей. Правда, команду ждёт напряжённый финиш сезона. «Акрон» же оторвался от зоны стыков на шесть очков.