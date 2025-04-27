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Ноттингем Форест — Манчестер Сити — 0:2, обзор полуфинала Кубка Англии, 27 апреля 2025, голы: Рико Льюис, Йошко Гвардиол

Гвардиола спасает сезон — вышел в финал Кубка! Но «Сити» трижды (!) повезло
Григорий Телингатер
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 0:2
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«Форест» провалил первый тайм, однако всё равно мог спасти игру.

Определился последний финалист Кубка Англии. На «Уэмбли» победу одержал «Манчестер Сити». По счёту получилось достаточно уверенно, хотя во втором тайме «Форест» дико не везло.

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Льюис – 2'     0:2 Гвардиол – 51'    

«Сити» с самого начала прижал «Форест» настолько, что за стартовые 10 минут у команды Гвардиолы было 90% владения мячом. В этот же отрезок уложился гол «Сити». 20-летний Рико Льюис завершил атаку ударом с линии штрафной – мяч зашёл точно в угол. Вратарь «Форест» Селс – лидер этого сезона АПЛ по «сухим» матчам, но в этом случае у него практически не было шансов спасти команду.

«Сити» выглядел настолько уверенно, что другой 20-летний воспитанник О'Райли несколько раз позволял себе финт Зидана. Нельзя сказать, что у номинальных гостей в первом тайме было много моментов, однако у «Форест» не было совсем ничего – 0 ударов (не в створ, а вообще) и 25% владения до перерыва. А вот второй тайм начался с действительно опасного момента «Форест». Эланга должен был замыкать прострел с фланга, но не попал в ворота из убойной позиции.

Удар Энтони Эланги

Удар Энтони Эланги

Фото: Кадр из трансляции

«Сити» воспринял этот эпизод словно призыв к действию. На 50-й минуте «Манчестер» провёл затяжную атаку несколькими волнами. На добивании первым оказался Ковачич, который бил наверняка, однако мяч попал в руку защитнику «Форест». Было весьма и весьма похоже на пенальти, но судья его не назначил, а VAR не стал вмешиваться. В результате «Сити» получил лишь угловой, однако и его хватило для гола. После навеса никто не помешал Гвардиолу пробить головой точно в девятку – 2:0.

В середине второго тайма у «Форест» было несколько шансов забить, но Гиббс-Уайт дважды за четыре минуты пробил в каркас ворот. Сначала в перекладину, а затем – в штангу. Нужно было видеть разочарованное лицо капитана «Форест» после этих двух эпизодов. Причём вскоре после этого ешё и Авонийи попал в ту же штангу.

Морган Гиббс-Уайт

Морган Гиббс-Уайт

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Получилось, что до 79-й минуты «Форест» ни разу не пробил в створ ворот, но моментов во втором тайме создал предостаточно. Правда, забить так и не смог. «Сити» прошёл в финал, где сыграет с «Кристал Пэлас», который накануне победил «Астон Виллу» (3:0). Заключительный матч Кубка Англии состоится 17 мая. В случае победы «Сити» седьмое место в АПЛ будет давать путёвку в Лигу Европы, а восьмое – в Лигу конференций.

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