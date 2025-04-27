Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова

В последнем матче 26-го тура «Факел» потерпел поражение в Казани, которое практически ставит крест на надеждах Воронежа сохранить место в РПЛ. Отставание аутсайдера от зоны стыков – восемь очков. Теперь поможет только чудо.

Перед встречей символический удар по мячу нанёс тренер «Рубина» золотых времён команды Курбан Бердыев. Он вернулся в Казань и впервые с 2019 года поучаствовал в публичном мероприятии – праздничной церемонии. По итогам голосования болельщиков один из секторов стадиона получил имя Бердыева. Кроме того, на арене появились сектора ещё двух легенд клуба – Виктора Колотова и Гёкдениза Карадениза. Бердыев осмотрел свои именные граффити и получил сертификат от руководства «Рубина».

У сегодняшнего тренера казанцев Рашида Рахимова большие проблемы с форвардами. По сути, хозяева готовились к матчу без нападающих: лидер атаки Даку дисквалифицирован, Чуни травмирован, а Шабанхаджай лишь накануне игры с воронежцами впервые потренировался после повреждения. От матча «Рубина» с «Факелом» и так-то не ждали феерии, а в этих обстоятельствах возможности соперников подравнялись и футбол свёлся к борьбе. По крайней мере, при счёте 0:0.

В середине первого тайма команда Игоря Шалимова всё же выдала хороший игровой отрезок. Сначала, казалось, заработала пенальти, когда Кабутов, вынося мяч, не заметил Калинина и сбил соперника. VAR слишком долго проверял этот эпизод, похоже, из-за технических проблем. Очевидно, многих удивило, что судья Роман Сафьян после просмотра повтора не стал назначать 11-метровый.

«По повторам, которые транслирует вещатель, непонятно, кто в этом моменте сыграл в мяч, – объяснил экс-судья РПЛ Игорь Федотов. – Думаю, то же самое сказали арбитры. Главное – сыграл ли игрок «Рубина» в мяч. Если сыграл – это угловой. Но вопрос, почему в матчах «Спартака», «Зенита» или ЦСКА нормальные повторы есть, а у «Факела», который борется за выживание, нет».

Тем не менее ещё через четыре минуты «Факел» забил. Тесленко «привёз» под прессингом – подарил мяч воронежцам у своих ворот. Грубейшая ошибка защитника! Ивлев тут же подал в штрафную, и мяч рикошетом от земли влетел в сетку. Форвард Ильин как будто не коснулся его в борьбе с Вуячичем. Так или иначе «Факел» впервые забил в 2025 году в РПЛ – сухая серия продлилась 832 минуты.

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Более того, и после своего гола «Факел» продолжал создавать моменты. Например, Моцпан простил хозяев – не забил из убойной позиции. Тайм остался за командой Шалимова. Воронежцы нанесли семь ударов, казанцы – только три (в створ – 3:1). Шабанхаджай до 43-й минуты ни разу не встретился с мячом в штрафной Гудиева, а Рахимов уже на 40-й поменял свою «десятку», юного воспитанника «Рубина» Васильева.

И это была только первая из трёх замен до перерыва! Вскоре в жутком столкновении травмы получили Рожков и Дзиов. Защитник «Факела», судя по всему, сломал ногу. В РПЛ дебютировал зимний новичок воронежского клуба Габараев.

На второй тайм команда Шалимова ещё и в меньшинстве вышла. Всё дело в том, что перед самым перерывом, на восьмой минуте компенсированного времени, прямую красную карточку заработал антигерой матча Моцпан. Молдавский полузащитник сзади врезал по ахиллу Безрукову. Глупейший фол. Разозлённый Квеквескири даже толкнул партнёра в спину.

Хавбеку «Рубина» повезло не отправиться на больничную койку вслед за другими травмированными. На 56-й минуте сам же Руслан наказал воронежцев за грубость. Воспользовавшись несогласованностью Габараева и Браими, Безруков подхватил мяч, сместился в центр штрафной и забил ударом от штанги. Классный гол!

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Разумеется, в игре «11 на 10» команда Рахимова доминировала. «Факел» глубоко оборонялся без мяча и надеялся прежде всего на забросы вперёд на одинокого Каштанова. А с 65-й минуты – на заменившего основного форварда Пуси. Впрочем, голевых моментов у «Рубина» было минимум. В результате за четверть часа до конца тренер казанцев выпустил своего последнего форварда в заявке – 18-летнего иранца Тахери, который ранее сыграл в этом сезоне РПЛ… одну минуту.

Давление «Рубина» в концовке принесло свои плоды на 88-й минуте. Вот только забил не нападающий, а всё тот же латераль Безруков. «Факел» пропустил очень простой гол, но красивейший! Иванов со стандарта вырезал длинную диагональ, защитники воронежцев на секунду потеряли концентрацию, а Безруков мастерски решил эпизод – принял мяч на грудь в штрафной и пробил с левой.

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Волевая победа «Рубина». В следующем туре у казанцев – «Краснодар».