Как ЦСКА преподнёс мне свинью. Буквально. Старожил «Чемпионата» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Меня часто спрашивали разные люди — в комментариях, соцсетях, а иногда и очно: «Олег, ты же за ЦСКА, да?» По объёмам производимого мной контента об этой славной команде другое представить было сложно. Я отвечал, что журналист не может и не должен быть болельщиком в буквальном смысле слова, чтобы оставаться объективным. Разумеется, никто не верил: ну да, ну да, рассказывай. По текстам и постам же видно – «конь».

20-летие любимого портала — повод сделать официальное и вполне чистосердечное признание: я никогда не был фанатом ЦСКА. И вообще, своë «отболел» еще задолго до «Чемпа», то есть давным-давно.

Но! За долгие годы плотной работы с командой проникся искренней человеческой симпатией ко многим замечательным людям из клуба — вроде добрейшего Михаила Николаевича Насибова, светлая память, мудрого доктора Керимова или «железного» Савельича, суперпрофессионала Онопко. А как не переживать за футболистов — героев своих интервью, особенно за тех, кто душу тебе на полтора-два часа открывает? Это просто невозможно. Естественно, я от всего сердца желал им удачи. А следовательно, и всему ЦСКА. Это считается за боление?

Кто за какой клуб отвечал в редакции «Чемпионата»

Как вообще чужака, никогда не испытывавшего трепета перед красно-синими цветами, впустили в этот кружок избранных и позволили увидеть и услышать больше, чем многим истинным «коням» из журналистской тусовки? Расскажу, кому интересно.

В 2000-2010-х в спортивных редакциях было принято закреплять команды за корреспондентами — для более тесной коммуникации с источниками и спикерами и, соответственно, повышения эффективности работы. Распределение это зачастую проходило по простому принципу: кто за кого «топит», за того и отвечает. Логично же? Вполне. Кто может знать команду лучше её верного болельщика? За право «вести» популярные клубы порой разворачивалась самая настоящая борьба, к менее хайповым прикрепляли добровольно-принудительно: не только же безропотным стажёрам на игры «малобюджетных» клубов ходить.

В первом составе «Чемпа» конца 2000-х динамовский крест тащили в четыре руки Миша Тяпков и Саша Служаков. На «Локомотив» мотался Ваня Карпов. «Торпедо» безальтернативно освещал безотказный Саша Титеев, царство небесное. Самое престижное красно-белое спартаковское знамя переходило из рук в руки — многим хотелось кликов и славы. Ну а ЦСКА заведовал Денис Целых.

У меня «своей» команды не было, и нельзя сказать, что я от этого страдал. Скорее, наоборот: руки развязаны — пиши, что хочешь и о ком хочешь. В этом плане на «Чемпионате» всегда была демократия.

Как меня приняли в семью ЦСКА

Всё изменилось (для меня) в середине 2010-х. Дениса поставили рулить отделом футбола. Он рьяно и ответственно взялся за дело и моментально погряз в рутине: работе с авторами, редактуре и миллионах звонков. Ему стало совсем не до ЦСКА. Но не мог же такой уважаемый клуб оставаться «бесхозным» на ведущем спортивном портале страны. И коллега Целых, недолго думая, вручил красно-синюю эстафетную палочку своему заму — то есть мне.

Так и началось моё внеплановое вхождение в большую цеэсковскую семью. Поначалу-то новое лицо в Ватутинках встретили с нескрываемым подозрением: это ещё кто такой? Однако постепенно приняли — может, не как родного, но… Нормально, короче. С кем-то мы даже сдружились.

2010 год. Олег Лысенко берёт интервью у Виктора Онопко в Ватутинках Фото: «Чемпионат»

Классное было время, кроме шуток. Вспоминаю, как привилегию. Столько событий, поездок, матчей, интервью, живого неформального общения — хоть книгу пиши.

Я брал первые большие интервью — или одни из первых — у совсем юных Саши Головина, Славы Караваева, Феди Чалова, Игоря Дивеева, Кости Марадишвили. Был на последнем матче Слуцкого в ЦСКА («Монако» — 0:3) и всего ЦСКА — в Лиге чемпионов («Реал» — 3:0). Летал на последнюю — пока — «золотую» игру армейцев в Казань в 2016-м. Шампанское в раздевалке и огненную лезгинку Дзагоева в чемпионском самолёте прекрасно помню.

А сколько легенд ЦСКА перебывало за эти годы в разных офисах «Чемпионата» — не сосчитать. Гинер, Газзаев, Бабаев, Слуцкий, Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Гришин — все они теперь со Стены славы в Даниловской мануфактуре с улыбкой глядят из рамок на новых гостей редакции. Гончаренко мы с Денисом вообще в Беларуси достали. Как вспомню дыру в колесе с двухрублёвую монету — вздрагиваю. Просто чудо, что покрышка не рванула на скорости где-то на трассе Минск — Москва…

Денис Целых и Олег Лысенко в гостях у Виктора Гончаренко в Минске Фото: Из личного архива Олега Лысенко

Ковид, Шюррле и свиная голова

На «эру Гончаренко» и пришлись самые продуктивные годы моего взаимодействия с клубом. В конце 2016-го Виктор Михайлович сменил в клубе своего товарища Слуцкого, и родная редакция снарядила меня на сбор команды в Испанию — освещать, так сказать, первые шаги. Фактически история ВМГ в ЦСКА начиналась на моих глазах. И плюс-минус одновременно с ним мы впоследствии отдалились от клуба. Так совпало. Может, и не случайно, кто знает.

Три зимы подряд я летал в командировки в Испанию к ЦСКА. Тихий, уютный Кампоамор уже как родной стал. Футболисты больше не стеснялись единственного незнакомого чувака у поля — привыкли. Но именно там я пережил один из самых смешных/забавных/странных/диких (нужное подчеркнуть) эпизодов в своей журналистской практике. Наверное, как-то так эта история и должна была закольцеваться — ярчайшим воспоминанием на всю жизнь.

Дело было так. Я неспешно морально готовился ко второму сбору ЦСКА. Как вдруг звонок из редакции: коллега сломал ногу, играя в футбол. Нужно ехать на первый сбор «Спартака». Других вариантов нет. Не вопрос: надо, так надо. Тем более виза в Эмираты не нужна. Семья, спасибо ей, с пониманием восприняла отлучку папаши почти на месяц в сумме. Собрался, полетел.

Командировка прошла продуктивно: эксклюзивно записал чемпиона мира Шюррле, непонятно каким образом занесённого в «народную». На троих с коллегами (один теперь большой человек в «Спартаке») сделали интервью с Доменико Тедеско. Естественно, я все эти моменты фиксировал в тогда ещё разрешенной соцсети. Всё ж таки не последние люди в футболе.

Олег Лысенко с Доменико Тедеско и с Андре Шюррле Фото: Из личного архива Олега Лысенко

На пару дней вернулся домой из Абу-Даби и — уже планово — стартовал по знакомому маршруту в Аликанте. Конечно, переживал. Февраль 2020-го, в стране уже бушует ковид, рейсы в Европу массово отменяются. Пустынный, будто вымерший аэропорт Шереметьево — жутковатая картинка, словно из апокалиптического фильма. Но я всё-таки успел улететь до локдауна (и потом вернуться, к счастью, тоже).

Странности продолжились в Кампоаморе. Всё вроде бы как всегда, но что-то неуловимо изменилось. Пошли какие-то смешки, двусмысленные шуточки. Когда коллега не выдержал и ехидно спросил: «Ну как там «Спартак»? А спартаковский борщ?» — наконец дошло, в чём дело. Ну конечно, они видели фотки с Шюррле и Тедеско! Наверное, кто-то счёл это даже предательством: мол, мы тут тебя, неблагодарного, подобрали-обогрели, а ты к лютым врагам по первому зову помчался. Они-то не знали всех обстоятельств, а мне совершенно не хотелось оправдываться. Странно извиняться за выполнение редакционного задания (если, конечно, оно не за гранью добра и зла).

Постепенно всё стихло, работа пошла своим чередом: тренировки, интервью, репортажи. И вдруг…

Олег Лысенко с южноамериканскими легионерами ЦСКА Фото: Из личного архива Олега Лысенко

Отель Golf Campoamor на время сборов не закрывался на «спецобслуживание». Местная публика отовсюду съезжалась сюда на ужины или просто на бокал-другой вина. Других приличных заведений в округе просто не было. Команде в ресторане был выделен отдельный просторный зал. Посторонние туда не допускались. А я и сам не совался, соблюдая субординацию. Поэтому был сильно удивлён, когда в один из вечером получил приглашение заглянуть к ним в гости. «На чай». «Ну, — думаю, — опять что-то не то написал, снял, передал — нечаянно выдал «военную тайну». К таким вещам в клубе крайне придирчиво относились. Втык получить было проще простого — даже на ровном вроде бы месте.

Захожу — улыбаются. Столы пустые, но никто не уходит. Я в недоумении: что происходит? А мне ласково: «Присаживайся. Чаю будешь?» В этот момент распахивается дверь кухни и в зал торжественно входит шеф-повар испанец с подносом в руках. А на нём — огромная свиная голова. С намалёванной на лбу чем-то красным эмблемой «Спартака»! И он эту голову под хохот собравшихся вручает мне…

Чай мне пить, конечно же, расхотелось. Аналогии с Луишем Фигу не то чтобы сильно приободрили. Но шутку я оценил. Жестковато, конечно, а чего вы хотите от армейского коллектива, измождённого месяцем сборов?

После ужина Гончаренко подошёл, по-свойски похлопал по плечу и, как мне показалось, чуть смущаясь, даже сказал: «Олег, ну ты это… Не обижайся». Ну что вы, Михалыч, как можно. Наоборот, польщён: не каждому такой перформанс устроят. Есть что вспомнить. Жаль, показать нечего — фотку медиаслужба зажала. 🙂

Что общего у «Чемпионата» с ЦСКА

Не только мы в своём кругу распределяли команды. В общей журналистской «песочнице» тогда целые редакции сравнивали с топ-клубами. «Матч ТВ», понятно, был «Зенитом». Когда они только запустились, перекупали лучших журналистов (преимущественно для сайта, конечно, на канале уже была мощная банда). Только с «Чемпа» за раз трёх или четырёх коллег сманили (респект парням за проставу в ресторане). «Газпром Медиа» опять-таки.

Со «Спартаком» себя ассоциировал «Спорт-экспресс». Мол, и они, и мы «народные». И какая-то правда жизни в этом была. В 1990-е, золотую эру красно-белых, не было в стране спортивной газеты популярнее — сам за ней школьником бегал в киоск на переменах.

Ну а «Чемпионат» чаще всего сравнивали с ЦСКА. Сходства были налицо: тоже не самый большой бюджет, умеренная «трансферная» политика, внимательное отношение к воспитанникам. Но главное — особая, семейная атмосфера в коллективе. Даже маэстро Игорь Рабинер, залетев к нам на два года из родного «СЭ», этой душевности поражался. Во многом благодаря своей неповторимой ауре «Чемп» и стал тем, чем/кем он есть сейчас. Интересно, что основы этой как будто армейской семейственности и преемственности родному интернет-детищу привил спартач Дима Сергеев.

Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сергеев Фото: «Чемпионат»

Написал и поймал себя на мысли: я же половины главных редакторов по отчеству не знаю! Полное ФИО основателя «Чемпа» лет через 10 совместной работы случайно узнал. Для нас всегда он был просто Димой. А главреды — Сергеем, Мишей, Самвелом… Никаких «выканий» — всё на ты (но с уважением). Думаю, наши молодые таланты точно так же не знают моего отчества — и не надо! В этой простоте и человечности, наверное, и кроется феномен «Чемпионата». Люди приходят и уходят, а традиции, дух остаются.