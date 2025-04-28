Сборная 26-го тура РПЛ. Монстры обороны ЦСКА, палач из «Динамо» и звезда «Зенита»

Вот и пролетел 26-й тур РПЛ – финиш чемпионата всё ближе! По традиции собираем символическую сборную из лучших игроков уикенда. В команду звёзд недели попали представители восьми клубов – ЦСКА, «Пари НН», московского «Динамо», «Рубина», «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов» и «Акрона». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. Главный тренер – армейский.

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»)

При выборе вратаря для символической сборной тура не было никаких сомнений – конечно же, Медведев! Голкипер «Пари НН» провёл выдающийся матч с «Ахматом» (1:0), взяв в концовке и первый пенальти, и второй, когда судья потребовал перебить. Ни один из 13 ударов по воротам Никиты не превратился в гол, поэтому можно смело утверждать, что Медведев добыл победу для своей команды.

Никита Медведев Фото: fcnn.ru

Правый центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо» М)

Капитан московского «Динамо» на фоне разговоров о возможном непродлении контракта стал одним из лучших игроков матча с «Зенитом» (1:1). Бальбуэна бился как лев и даже в эпизоде с пропущенным голом едва не спас команду – заблокировал первый удар. По статистике парагваец выиграл в битве с чемпионом 8 из 11 единоборств, совершил 12 успешных оборонительных действий (включая четыре отбора) и выдал семь точных длинных передач.

Фабиан Бальбуэна Фото: fcdm.ru

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Отличная игра ЦСКА в защите в дерби со «Спартаком» (2:1) – в немалой степени заслуга Виллиана Роши. Бразилец на сей раз не терял голову и был настоящим боссом в обороне армейцев, а в паре с ним спокойно чувствовал себя молодой дебютант Джамалутдин Абдулкадыров. Виллиан Роша вышел победителем в семи из девяти единоборств, совершил 18 успешных оборонительных действий и справился с обоими центрфорвардами красно-белых.

Виллиан Роша Фото: РИА Новости

Левый центральный защитник: Родригу Эшковал («Акрон»)

Центральный защитник Эшковал пережил всю гамму эмоций в матче с «Химками» (2:2). Именно он сфолил в эпизоде с пенальти в ворота «Акрона», однако затем спас свою команду абсолютно гениальным (особенно для игрока его амплуа) голом – ударом через себя! За такую красоту португальца можно включать в любую сборную, а из его статистики отметим ещё 11 успешных оборонительных действий, пять выигранных воздушных единоборств из восьми и шесть точных длинных передач.

Родригу Эшковал Фото: fcakron.ru

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

ЦСКА во главе с Кисляком настолько успешно закрыл центр поля, что там потерялся даже Эсекьель Барко. Матвей продолжает держать высокий уровень в 2025 году, оставаясь ключевой фигурой «ромба» Марко Николича. В дерби со «Спартаком» молодой опорный полузащитник выиграл 100% единоборств (пять из пяти), совершил 13 успешных оборонительных действий, включая четыре перехвата, отдал 92% точных передач и заработал на себе два фола.

Матвей Кисляк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кирилл Щетинин («Ростов»)

Полузащитник «Ростова», прошедший через академию «Локомотива», мощно напомнил о себе своему бывшему клубу. Прежде всего голом в ворота Антона Митрюшкина – Щетинин наказал голкипера за ошибку в передаче. Завершил матч Кирилл с четырьмя ударами, тремя пасами под удар, 12 выигранными единоборствами из 19, тремя заработанными на себе фолами и девятью успешными оборонительными действиями (в их числе шесть отборов).

Кирилл Щетинин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Луис Энрике («Зенит»)

Луис Энрике во встрече с московским «Динамо» всю игру «крутил позвонки» своим оппонентам, которые противостояли ему на фланге. Удивительно, что это в итоге не отразилось в статистике результативных действий бразильца, хотя гол «Зенита», по сути, он и организовал. У зимнего новичка сине-бело-голубых восемь успешных обводок за девять попыток, два удара, 12 выигранных единоборств из 18, 93% точных передач и четыре заработанных на себе фола.

Луис Энрике Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Руслан Безруков («Рубин»)

Безруков не попал в стартовый состав «Рубина» на матч с «Факелом» (2:1), но всего за тайм стал едва ли не самой яркой звездой тура. Левый латераль принёс казанской команде волевую победу двумя шикарными по исполнению голами. За 45 с небольшим минут на поле Руслан нанёс четыре удара, выиграл четыре из шести единоборств и отдал 100% точных передач (12 из 12)!

Руслан Безруков Фото: rubin-kazan.ru

Правый форвард: Ярослав Гладышев («Динамо» М)

Гладышев продолжает результативную серию в 2025 году – забил четвёртый гол за последние три тура, грамотно выбрав позицию в штрафной «Зенита» и классно пробив головой. У Ярослава в этом матче четыре удара, два заработанных на себе фола и пять выигранных единоборств внизу из семи. Да, в концовке он не реализовал пару отличных моментов, но это не отменяет всей той пользы, которую принёс фланговый форвард московскому «Динамо».

Ярослав Гладышев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый форвард: Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Зиньковский оживает в «Крыльях Советов» после неудачного периода в «Спартаке» и выдал сильную игру с «Оренбургом» (2:0). Главное достижение вингера в самарском матче – голевая передача на Дмитрия Цыпченко после хорошего прохода. У Антона по итогам встречи две обводки, два паса под удар, пара заработанных на себе фолов и шесть выигранных единоборств из семи.

Антон Зиньковский Фото: pfcks.ru

Центральный нападающий: Сауль Гуарирапа (ЦСКА)

Венесуэльского форварда прорвало в 2025 году, а в московском дерби он стал автором гола, который дал преимущество ЦСКА. Гуарирапа быстро сориентировался в эпизоде после углового, подстроился под мяч и отправил его в сетку ударом с подбора. Всего же Сауль нанёс три удара по воротам «Спартака», выиграл 8 из 14 единоборств и заработал на себе три фола.

Сауль Гуарирапа Фото: РИА Новости

Главный тренер: Марко Николич (ЦСКА)

В этом туре успеха добились пять тренеров. Мурад Мусаев приблизился к чемпионству в Махачкале, Рашид Рахимов одержал волевую победу над цепляющимся за последнюю надежду «Факелом», Виктор Гончаренко заработал ценнейшие три очка в борьбе за выживание, а Игорь Осинькин с «Крыльями Советов» выиграл крупнее всех – с разницей в два мяча. Но, как ни крути, главное событие тура – московское дерби. В нём Марко Николич превзошёл своего оппонента, соотечественника и приятеля Деяна Станковича, заслужив место в символической сборной.

Марко Николич Фото: РИА Новости

Сборная 26-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 26-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

По итогам 26-го тура РПЛ включения в символическую сборную заслуживали и некоторые другие игроки. Ярких героев в этот уикенд не так много, но всё же их хватило бы на два состава. В списке могут быть также вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Максим Осипенко («Ростов»), Свен Карич («Пари НН»), Мойзес (ЦСКА) и Кирилл Печенин («Крылья Советов»), полузащитники Кевин Ленини («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Лукас Вера («Химки») и Олег Иванов («Рубин»), нападающие Артём Дзюба («Акрон») и Иван Сергеев («Крылья Советов»). Кого мы забыли добавить? Пишите в комментариях.