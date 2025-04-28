Чемпиона узнаем уже в следующие выходные? А кто вообще идёт в РПЛ? Обзор тура Первой лиги

Четыре тура до конца. И борьба – как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки в Мелбет Первой лиге – выдающаяся. На второе место и стыки (первое должно остаться за «Балтикой») претендуют сразу четыре клуба! И ниже – как прошёл 30-й тур.

«СКА-Хабаровск» — «Енисей»

Дождливый матч в Хабаровске начался с незасчитанного гола гостей. Часто ли вы видели, как линия офсайда чертится по вратарю соперника? Хитрый Камран Алиев откликнулся на передачу у дальней штанги, но был слишком близко к воротам. А вот Андрей Окладников на добивании оказался хорош: в этой же атаке красноярцы попали в перекладину, однако хорошо сложившийся форвард сумел-таки забить. 24 удара по воротам на двоих — команды атаковали так, будто надеялись, что одна из таких попыток всё же приведёт к голу. И хозяева сравняли: взмывший после рикошета мяч комично влетел в ворота «Енисея».

Если бы футбол был справедлив – игра завершилась бы вничью. Моментов обе команды во втором тайме создали много! Но в этот раз больше повезло гостям: Игроки Хабаровска оставили одного Оливье Кенфака на краю штрафной, и тот спокойно перебросил мяч через Ислама Имамова.

«Урал» — «Балтика»

Абсолютное доминирование «Балтики» продолжается. Калининградцы первыми пропустили, однако ещё в первом тайме вышли вперёд. Да, позволили сопернику отыграться. Но потом забили ещё три и закончили матч с неприличным для хозяев счётом.

«Балтика» уже в следующем туре может оформить досрочное чемпионство. А вот «Уралу» нужно отыгрывать отставание в три очка за четыре тура, чтобы побороться за возвращение в РПЛ.

«КАМАЗ» — «Родина»

Команды шли к 0:0 – и, вероятно, прикидывали своё положение в лиге с плюс одним очком. Как вдруг Давид Караев взял и пустил мяч сквозь руки Александра Корякина. Сколько в голе вины вратаря — решать вам.

«Чайка» — «Сочи»

«Чайка» в начале матча могла открыть счёт со штрафного в стиле Сергея Игнашевича (или Давида Луиса), а в конце тайма вновь была близка к голу. Но между этими моментами опаснее атаковал «Сочи». Впрочем, забить в первые 45 минут не получилось ни у кого. Зато комбинация гостей в эпизоде с первым голом точно войдёт в топ лучших по итогам тура. Ещё слаще для болельщиков южан, что этот мяч стал победным. Важнейшие очки для «Сочи» в борьбе за возвращение в РПЛ.

«Алания» — «Торпедо»

Всё дальше и дальше владикавказцы от спасительного места. Ещё пару туров назад «Алания», лишённая большей части финансирования, отважно шла на равных с той же «Уфой» (она пока на спасительной строчке), а потом проиграла уфимцам в очной встрече. Да и вообще проигрывает в последних четырёх встречах.

У «Торпедо» же во всю продолжается борьба за вторую строчку. Сейчас задел перед третьим и четвёртым местами всего одно и два очка соответственно, но в следующем туре москвичам предстоит выезд к «Балтике». К той самой, не проигрывающей с осени. И к той самой, которая может оформить выход в РПЛ уже в матче с «Торпедо».

«Уфа» — «Шинник»

Ярославцы в этом туре могли официально обезопасить себя от вылета. Не смогли, но, кажется, с 11 очками отрыва за четыре тура до финиша вопрос придётся отложить совсем ненадолго. А главное – команда Омари Тетрадзе тоже близка к задаче по сохранению места в Первой лиге! Да, всего три очка преимущества перед «Тюменью», однако все мы знаем, как командам со дна таблицы тяжело добывать очки.

«Сокол» — «Черноморец»

«Сокол» не побеждает с глубокой осени, однако в прошлом туре сумел испортить настроение «Балтике» перед досрочным чемпионством. Калининградцы отложили этот вопрос, а вот сами саратовцы потрепали нервы ещё одному представителю топ-4.

Только вдумайтесь: «Черноморец» забил два мяча после 90+3-й минуты. Фантастика.

Эта команда заслуживает шанса побороться за выход в РПЛ, и будет жалко, если наш инсайд подтвердится – и новороссийцев не допустят даже до стыков. Хотя в клубе утверждают, что по-прежнему решают этот вопрос.

«Тюмень» — «Нефтехимик»

«Тюмень» весной буквально выгрызает очки, пытаясь выбраться из зоны вылета. Пока не получилось, но команда всего в трёх очках от спасительной зоны. И показывает лучший график набора очков среди четырёх команд, продолжающих борьбу за последнее спасительное место.

«Нефтехимик» же математически всё ещё может вылететь, но вряд ли гандикап в восемь очков отыгрывается за четыре тура. А как комментировать единственный гол в матче, мы не знаем. Скажем просто – победный.

«Арсенал» — «Ротор»

Матч имени Ильи Сафонова, успевшего забить и удалиться за 48 минут. «Ротор» потерял математические шансы как побороться за топ-4, так и вылететь. А вот у «Арсенала» всё ещё может вылететь, хотя 10 очков за четыре тура, конечно, не отыгрываются.