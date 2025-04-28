«Убийцы» пенальти, король защиты ЦСКА или дриблёр «Зенита». Кто лучший в 26-м туре РПЛ

26-й тур Премьер-Лиги явно удался. Все восемь матчей держали в напряжении до последних минут, а кое-где мы увидели ну просто феноменальные развязки. Во многом их герои и составили наш список. Кого же выбрать главным? Эта уже ваша задача.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат достойнейший среди достойных. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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