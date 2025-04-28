«Убийцы» пенальти, король защиты ЦСКА или дриблёр «Зенита». Кто лучший в 26-м туре РПЛ

26-й тур Премьер-Лиги явно удался. Все восемь матчей держали в напряжении до последних минут, а кое-где мы увидели ну просто феноменальные развязки. Во многом их герои и составили наш список. Кого же выбрать главным? Эта уже ваша задача.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат достойнейший среди достойных. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Никита Медведев, «Пари НН»
«Пари НН» не мог победить с 19-го тура и скатывался в пропасть. Медведев героически не дал команде туда упасть. Нижегородцы к 90+10-й минуте минимально обыгрывали «Ахмат» — пауз в матче хватало. И тут Гоцук прервал рукой прострел Садулаева. Гандри пробил низом влево — Никита справился. Всё, три очка? Не-а! VAR определил, что один из игроков «Пари НН» наступил на радиус (та самая линия у штрафной). Ладно, перебивка. Самородов пробил в тот же угол, а Медведев спас вновь! Дважды подряд! Интересно, что и в первом круге Никита отбил пенальти грозненцев, только тогда его исполнял Садулаев. Гений? Гений.
Станислав Агкацев, «Краснодар»
Как принести своей команде победу и приблизить её к чемпионству ценой здоровья? Легко ответят зрители матча между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Лидеры РПЛ отбивались и охраняли счёт 3:2, однако на 90+9-й минуте Кайо сыграл в волейбол в собственной штрафной. Исполнять пенальти отправился Агаларов, у которого было всего два неудачных подхода к «точке» за 22 попытки. А стало три за 23! Агкацев угадал направление удара и потащил его, добавив драматизма болезненным приземлением на газон и сломанным пальцем. Шок-контент: у Станислава пять отраженных 11-метровых из шести в РПЛ. Просто фантастика!
Виллиан Роша, ЦСКА
«Спартак» весь матч давил на ЦСКА, однако забил всего один раз, и то только с помощью пенальти. Роша к 11-метровому отношения не имеет. А вот на надёжность армейцев он повлиял в первую очередь: и королём воздуха стал, выиграв пять верховых дуэлей из семи, и мяч аж 17 раз вынес, и перехват организовал, и ни разу один в один не уступил. Стена. Мартинс, Барко, Пруцев, Бонгонда, Угальде, Гарсия — толковые атакующие футболисты. А Виллиан в конкретном матче приплюсовал им приставку «бес». ЦСКА победил во многом благодаря его чёткой игре.
Сауль Гуарирапа, ЦСКА
Венесуэлец вхолостую провёл 12 матчей РПЛ за ЦСКА и стал объектом насмешек. Зато последние полтора месяца наглядно показывает, что забивать не разучился. В матче со «Спартаком» он довёл свою результативность до 3+2, заработав угловой и самостоятельно же сделав его голевым. Это вообще главное оружие команды Николича: она обновила собственный рекорд 2009 года и отличилась с угловых 10 раз за сезон. В копилке Сауля и спродюссированная для Дуарте жёлтая, и в целом пять успешных единоборств из семи. Стремительно нарабатывает на выкуп контракта.
Родригу Эшковал, «Акрон»
Странно, наверное, отмечать защитника команды, которая пустила два гола от нищих «Химок». Эшковал тем более и Зелимхана Бакаева завалил на пенальти. Его защитные показатели обсуждать не будем, но как же он поразил атакующими! Португалец забил, пожалуй, красивейший гол сезона, эффектно пробив в падении через себя прямо под перекладину. Такое хочется ставить на повтор и крутить целую вечность. Есть от такой красоты и польза для «Акрона»: мяч стал «ничейным». Ну а Родригу мы поздравляем, для него это была очень личная история.
Кто-то другой
В нашу подборку отдельным пунктом не попали вырвавшие на последних минутах победу над «Оренбургом» игроки «Крыльев». Просто потому, что команда играла не столь ярко, в том числе индивидуально, и в актив себе может занести разве что результат. Но упоминания заслуживают Антон Зиньковский (ассист) и Иван Сергеев с Дмитрием Цыпченко. Гол третьего после череды травм особенно ценен.
Кирилл Зинович положил отличный голешник со штрафного в ворота Агкацева. Кевин Ленини и Жоау Батчи организовали красивый гол махачкалинскому «Динамо». Неплохой дебют во взрослом футболе, ещё и сразу в московском дерби, у 20-летнего армейца Джамалутдина Абдулкадырова. Пусть он и «привёз» пенальти, в целом играл не по годам зрело. Может, про кого-то мы незаслуженно забыли? Напишите об этом в комментариях!
Кирилл Щетинин, «Ростов»
Щетинин в матче между «Ростовом» и «Локомотивом» заметно выделялся на общем фоне. И по правому флангу забегал, и дриблинг красивый демонстрировал, и передачами под удар отменными партнёров снабжал, и подавал постоянно, и по воротам бить не забывал. А в середине первого тайма воспользовался несогласованностью обороны москвичей и перехватил пас Митрюшкина на Годяева, спокойно отправив мяч в пустой угол. Ростовчане играли гораздо лучше, но «Локо» прибавил во второй половине, заработал пенальти и сравнял счёт. Как минимум Кирилл на победу точно наиграл.
Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва
Гладышев весной ну очень хорош. Во всём, кроме реализации. В конце матча с «Зенитом» он, например, не использовал два 100-процентных голевых момента. Зато ранее нашёл пространство между Сантосом с Эраковичем и идеально замкнул головой закидушку Чавеса. 5+3 в восьми весенних матчах — гроссмейстерский показатель. Ярослав то и дело находил бреши в зенитовской обороне и забеганиями вскрывал её. Осталось только поправить прицел, и тогда «Динамо» вернётся в претенденты на чемпионство.
Руслан Безруков, «Рубин»
Если в футбольных школах начнут преподавать предмет «Идеальный выход на замену», Безрукова смело можно нанимать преподавателем. Руслан провёл второй тайм матча с «Факелом» и дважды индивидуальными действиями решил исход в пользу «Рубина». Сначала — сместился с левого края в центр, обошёл троих и пробил дальний угол. Позже — отклеился от опекунов, принял заброс на грудь и вторым касанием чётко ударил с отскоком от газона. Безусловно, в обоих эпизодах неидеально сыграла оборона воронежцев. Но ведь этим ещё нужно было воспользоваться. У полузащитника прямо открылся бомбардирский талант, ведь неделей ранее он забил московскому «Динамо». Ограничится ли тремя голами за сезон?
Олег Иванов, «Рубин»
Олегу Иванову 38 с половиной лет. Он ездил ещё на Евро-2008! Скорость у него, понятное дело, уже давно не та. Зато футбольный интеллект и умение отдать идеальную передачу до сих пор на месте. Во встрече с «Факелом» Олег всего во второй раз в сезоне РПЛ вышел с первых минут. И отблагодарил Рашида Рахимова за доверие, сделав два ассиста и изменив счёт с 0:1 на 2:1! Сперва Иванов исполнил длинный заброс на Безрукова со своей половины поля в чужую штрафную, а затем увидел всё того же одинокого Безрукова и вырезал точную диагональ со стандарта. Ранее самый старый ассистентский дубль организовывал в 2017 году 37-летний Карадениз. Один казанец пост сдал, другой — принял.
Лукас Вера, «Химки»
Аргентинец старается так сильно, будто вся зарплата в «Химках» уходит лично ему. Вот уж в чьём нахождении в РПЛ на следующий сезон точно нет никаких сомнений. Четыре попытки дриблинга? Все — успешные. Ещё были гол с пенальти, три передачи под удар и семь выигранных единоборств из восьми. Находившийся на поле Артём Дзюба удар Лукаса по центру ворот с 11-метрового точно оценил. 6+3 — отменный показатель. 7+2 у Веры было в дебютном сезоне в России, так что самое время ставить личный рекорд. Для этого осталось четыре тура.
Луис Энрике, «Зенит»
«Зенит» не смог обыграть в Москве «Динамо», однако Энрике всё для этого сделал. Есть два удивительных статистических момента. Во-первых, у бразильца 93% точности передач (25 из 27), что для вингера — просто нонсенс. Лучше показатель только у защитника Нино (95%). При этом Луис обостряет, а не катает мяч с ближним. Во-вторых, Энрике девять раз шёл в обводку, и удачными оказались восемь (!) попыток! Столько же, сколько и две недели назад в матче с «Краснодаром». В «Зените» таким достижением не мог похвастаться даже Малком, потому что ранее последним игроком с восемью обводками был «отвозивший» тульский «Арсенал» в 2015 году Данни. Это просто киборг какой-то.