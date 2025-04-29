«С такими не страшно в драку идти». Сыграют ли Сафонов и Агкацев в решающих матчах сезона

В жизни двух вратарей — воспитанников «Краснодара» весна 2025-го по-своему знаковая. Матвей Сафонов стал чемпионом Франции и уже в полуфинале ЛЧ. А Станислав Агкацев в первом же полноценном сезоне на высшем уровне тащит родной клуб к историческому золоту в РПЛ. В последнем туре он ценой травмы сохранил три очка для «быков».

Тренер вратарей Алексей Антонюк прекрасно знает обоих — не один год работали вместе. Лучшего эксперта по теме нам сложно было найти. Так интересно и подробно о вратарских нюансах у нас мало кто рассказывает.

Как Агкацев получил травму и поможет ли «Краснодару» в ближайших матчах

— Вы с Агкацевым связывались?

— Да, написал ему, поздравил с очень важными набранными очками и поинтересовался здоровьем. Сейчас такой важный этап, у Стаса прямо очень хорошо идёт, и будет обидно, если он не сможет помочь «Краснодару» в оставшихся ключевых матчах.

— Он именно на пенальти выбил палец?

— 100%. Удар получился противный — под опорную ногу, но не настолько близко, чтобы ногой можно было сыграть. Пришлось группировать под себя руку. В итоге Стас широко раскрытой кистью на лету буквально воткнулся в газон. Мизинец упёрся в землю и под тяжестью тела вывернулся.

Момент с пенальти и травмой Агкацева в матче «Динамо» Махачкала — «Краснодар» Фото: Кадры из трансляции

— Агент говорит, что серьёзной травмы он вроде бы избежал.

— У него вывих, но в этой ситуации большой разницы с переломом нет. Я не знаю, каким будет решение тренерского и медицинского штаба «Краснодара»: сможет Стас участвовать в ближайшем матче или всё-таки Дюпина поставят. Но надеюсь, что как минимум ключевые матчи, с ЦСКА, «Динамо», Агкацев сможет сыграть.

— Насколько эта травма серьёзна?

— Мизинец важен для бросков, приёма мяча, однако у многих вратарей эти пальцы неоднократно травмировались, из суставной сумки вылетали. Некоторые ребята даже сами себе их на место вставляют на поле, без медицинской помощи, и продолжают играть. Естественно, у большинства вратарей эти суставы тейпируются, фиксируются фаланги. У кого-то из иностранных вратарей даже видел специальный пластиковый напальчник. В этом плане есть возможность помочь вратарю. Минимальный дискомфорт он, конечно, при этом будет испытывать, но сыграть сможет. Я уверен, если для команды это будет важно и нужно, Стас без тени сомнения выйдет и сыграет. В этом плане он очень надёжный человек. Если идти в драку, то именно с такими людьми тебе не страшно это делать.

Кто лучший антипенальтист — Сафонов или Агкацев?

— Этим сейвом на 11-й добавленной минуте Агкацев удивил?

— В прошлый раз мы с вами говорили, как важно быть хорошим вратарём вовремя. Случай Стаса — лучшее подтверждение этого тезиса. Вратари, способные спасти команду, когда уже никто другой не в силах ей помочь, особенно высоко ценятся. Агкацев умеет это делать. У него потрясающая статистика по отражённым 11-метровым. Но важно отметить и людей, которые проделывают огромную работу, чтобы голкипер феерил на арене, и при этом всегда остаются в тени. Тренерско-аналитический штаб тщательно изучает и разбирает пенальтистов соперника. Не просто так отражаются четыре удара из пяти. Я не верю, что это только случайность и класс вратаря. Каким бы сильным кипером ты ни был, так стабильно отражать пенальти без подготовки невозможно. Это результат коллаборации спортсмена, тренерского штаба и аналитического отдела.

— Посмотрел статистику и удивился: Сафонов почти четыре года не отражал пенальти в основное время. Агкацев в этом компоненте сильнее?

— Я бы не сказал. До этой серии Стаса я был убеждён, что среди всех вратарей, с которыми я работал, Сафонов — один из сильнейших на пенальти. Сейчас бьющие игроки часто используют паузы, наскоки, и вот Матвей очень хорошо умеет переигрывать таких пенальтистов. Гораздо сложнее действовать, когда у игрока есть какой-то свой «набитый» угол и он каждый раз «снимает паутину».

— Почему?

— Вратарь уже знает, куда полетит мяч, но, естественно, заранее не может туда побежать — иначе просто получит удар в другой угол. А с места допрыгнуть, долететь до этих углов крайне сложно. Вот такие пенальти тяжело отразить. А тем, кто пытается вратаря перехитрить, на моей памяти Сафонов очень успешно противостоял. У него есть это умение переиграть, показать в одну сторону — прыгнуть в другую. Матвей мне в этом компоненте чуть больше импонирует. При этом ни в коем случае не умаляю заслуг Стаса. Его показатели в последнее время феноменальны.

Алексей Антонюк с Сафоновым, Городовым и Агкацевым Фото: Из личного архива Алексея Антонюка

Гадать или реагировать по удару?

— Сафонов на 3 см выше Агкацева. Рост имеет значение для стабильного отражения пенальти?

— Думаю, нет. Во-первых, разница у них совсем незначительная. А во-вторых, здесь своевременность действий важнее антропометрических данных. Условно говоря, в игре на перехвате рост может компенсировать заминку на выходе. В каком-то моменте вратарь за счёт своих данных может перекрыть чуть бо́льшую площадь ворот. А 11-метровый пробивается без помех, и здесь важно либо заставить игрока пробить в определённый угол, либо угадать. Есть мнение, что вратарь должен стоять до последнего и реагировать по удару.

— Ошибочное?

— Кто сам становился в ворота и пробовал это сделать, понимает: это априори невозможно. Если посмотреть в замедленной съёмке, как вратарь действует при пробитии пенальти, вы увидите, что, как только бьющий игрок ставит опорную ногу, вратарь уже начинает заваливать вес тела в ту или иную сторону. Он уже выбрал угол и начинает действовать. В динамике зрителю это тяжело отследить, но на покадровом разборе хорошо видно, что вратари заранее выбирают углы. А те ребята, которые до последнего стоят на месте, как правило, изначально ждут удара по центру — «паненкой» или силовой в середину. Научно доказано, что даже средней силы удар с 11 метров в самый угол с места отбить практически невозможно — реакции человеческого организма не хватает. Вратари угадывают направление удара, основываясь на личном опыте предыдущих дуэлей с конкретными пенальтистами или в результате анализа бьющих. Порой внутреннее ощущение голкипера срабатывает.

— Интуиция?

— Иногда даже взгляд игрока, расположение корпуса или поворот руки даёт вратарю нужный сигнал. В любом случае он начинает действовать чуть заранее. Если начнёт движение после того, как мяч сошёл с ноги, шансов на спасение практически нет — только в случае безобразного удара. Важно умение вратаря очень быстро этот анализ провести. Есть ребята, которые совсем не понимают, как вести себя на пенальти — они изначально действуют вторым номером. А Стас с Матвеем умеют действовать первым номером.

— Как технически заставить бьющего ударить туда, куда тебе нужно?

— Часто вратари будто заманивают соперника, заранее заваливая корпус в противоположный угол. То есть они показывают, что собираются прыгать в одну сторону, а затем быстро перекладывают вес тела и бросаются в другую. Бьющие часто реагируют на эти движения. Иногда вратарь специально занимает немножко неправильную позицию — встаёт не по центру ворот, а чуть-чуть ближе к одной из штанг. Тем самым он как бы неявно показывает, что ошибся в позиции. И у бьющего возникает искушение направить мяч в приоткрытый угол — это кажется более естественным и надёжным. А вратарь заранее начинает движение именно туда, куда и «пригласил» игрока.

Сыграет ли россиянин в полуфинале Лиги чемпионов

— Вы могли представить, что в первом же полноценном сезоне в «Краснодаре» Агкацев станет настолько важной фигурой в команде и потащит её к чемпионству?

— Неожиданностью это не стало. Стасу должно было воздаться за его терпение, трудолюбие и отношение к футболу. Им движут не какие-то меркантильные мотивы, а самые высокие спортивные устремления. Плюс, я уверен, у них с Мишей Савченко сложился потрясающий тандем «тренер — спортсмен». Даже самый талантливый вратарь в полной мере раскроется, только когда в бригаде есть «химия», изюминка. Видно, что это есть сейчас в «Краснодаре». Всё сошлось воедино.

Агкацев с тренером вратарей Фото: ФК «Краснодар»

Очень часто хвалят спортсменов, но забывают, что за этой подготовкой стоит большая группа людей — тренеры, аналитики, медики, массажисты. Футболист — наконечник этого копья: он выходит на поле, и его все видят. Сейчас все в «Краснодаре» понимают важность этих золотых медалей, и я уверен, что все службы ради них работают на максимуме. Как результат – даже такие тяжёлые матчи, как в Махачкале, команда вытаскивает.

— Сафонов — уже чемпион. Поздравили его?

— Конечно. Это очень большое достижение. Зная амбиции Матвея, понимаю, что он хочет быть ещё более причастным к успехам «ПСЖ». Но нужно отдать ему должное: несмотря на адаптацию, жёсткую конкуренцию, языковой барьер и прочие сложности, он уже провёл много матчей и вклад в это чемпионство точно внёс. Я убеждён на 1000%, что перезагрузка Доннаруммы была бы невозможна без приобретения Матвея.

— Как вы это определили?

— Был момент, я следил за итальянцем и просто недоумевал: как вратарь с таким ростом и в таком клубе может настолько безобразно действовать на перехватах? А у Матвея это действительно очень сильная сторона. Хорошие вратари обычно тянутся друг за другом, что-то подсматривают, перенимают у коллеги, чтобы не проигрывать конкуренцию, не отстать. Уже в матче с «Ливерпулем» Доннарумма будто переродился: на все сложные мячи сходил, до всех добрался, всё перехватил. Я не верю, что он ни с того ни с сего начал это делать. Убеждён, что Матвей придал ему этот импульс. Среда формирует — этот принцип работает во всех коллективах, даже в неспортивных. Сейчас в «Пари Сен-Жермен» вратари играют агрессивно, идут на выходы, прыгают за каждым мячом. Находясь в такой среде, ты хочешь не хочешь, а будешь это делать. Думаю, примерно эта история с Доннаруммой и произошла.

— Не секрет, что Доннарумма очень ревностно воспринял приход конкурента. Как вам со стороны видятся их взаимоотношения сейчас?

— Мы с Матвеем этот момент не обговаривали. Не считаю уместным такое спрашивать. Но мне кажется, что ситуация немножко изменилась. Есть общие интересы, задачи, и они пытаются их совместно решить. Я хорошо знаю характер Матвея — он очень компанейский товарищ, умеет атмосферу налаживать и поддерживать. Лучшими друзьями они с Доннаруммой вряд ли стали, однако в том, что внутри вратарской команды стало больше уважения, я уверен. Когда команда идёт за титулом, важен вклад любого игрока. Иногда даже запасной привносит в микроклимат больше основного. Потому что атмосфера, которую создают эти люди, среда, способствующая совершенствованию тех, кто на поле, неимоверно важна. Многие ребята, которые этого не понимают, сильно подводят свои коллективы. Амбиции играть — это нормально, но, когда не попадаешь в заявку, ты должен и дальше стремиться быть полезным команде. Чемпионаты и кубки часто выигрывают не те команды, которые выше классом, а те, в которых коллектив здоровее, сплочённее.

Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов Фото: Franco Arland/Getty Images

— В этом сезоне у Матвея пока 15 матчей, шесть «сухих» — нормально для первого года?

— Думаю, да, учитывая, что Франция входит в топ-5 европейских чемпионатов, а в конкурентах у Сафонова опытный и в то же время ещё молодой вратарь, чемпион Европы. При таких вводных полтора десятка матчей — достижение.

— Объективно есть у Сафонова шансы сыграть в полуфинале Лиги чемпионов?

— Только если Доннарумма по состоянию здоровья или карточкам не сможет сыграть. В том, что «ПСЖ» достиг полуфинала, его огромная заслуга. Со стороны тренера будет просто неправильно сейчас поменять вратаря.

— Неудачная игра Доннаруммы в последнем матче не имеет значения?

— 100% на этот матч даже ориентироваться не будут. Думаю, для Доннаруммы это, наоборот, дополнительная мотивация. Вспомните первый матч с «Ливерпулем»: один удар, не самый сложный мяч — и 0:1. Тем не менее на ответный Луис Энрике поставил его же — и Доннарумма выдал мегаматч. Здесь примерно та же история. На этом уровне уже никого подстёгивать не нужно. Может быть, даже наоборот, стоит важность матча чуточку принизить, чтобы люди не перегорели.

— Если российский вратарь выиграет Лигу чемпионов, это будет космос?

— Матвей участвовал в матчах на групповом этапе и свой вклад в успехи клуба внёс. Конечно, это здорово и круто. Российские футболисты давно не участвовали в решающих матчах Лиги чемпионов, а среди вратарей я таких вообще не помню. Очень надеюсь, что Матвей станет первой ласточкой — и дай бог, чтобы не последней.