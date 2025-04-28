«Я буду такого же роста, как Березуцкие?» Удивительный дебют в дерби «Спартак» — ЦСКА

Редко кому удаётся дебютировать на профессиональном уровне сразу в суперматче. Джамалутдину Абдулкадырову в этом плане невероятно повезло. На главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА 20-летний защитник вышел с первых минут. И, несмотря на эпизод с пенальти, свои первые полтора часа в РПЛ отыграл достойно.

Пора познакомиться с парнем поближе. А помогут нам в этом отец и первый тренер футболиста.

— Мы только перед матчем узнали, что сын сыграет в основе, — говорит Анвар Абдулкадыров. — Впервые попал в стартовый состав — и сразу в дерби! Очень много знакомых и родственников смотрело матч — человек 100 точно. У меня после игры чуть телефон не взорвался от сообщений и звонков!

Если в таком матче совершил одну-две ошибки, можно ставить крест на карьере. Тысячу раз посмотрели момент с пенальти: его руку толкнули и подставили под мяч! Джамал — молодой, а игрок «Спартака» уже матёрый и знает, что делать в такие моменты. Самое главное, что Джамал не упал духом. Считаю, он провёл хороший матч. Мы довольны.

«Папа, меня в гостинице забыли…»

Будущий армеец родился и вырос в Махачкале. Футболом проникся в то время, когда в Дагестане писалась «новая история» «Анжи». Однако в систему клуба Джамалутдин попал, когда футбольный бум в республике уже пошёл на убыль.

— Наши предки были сельскими жителями, — рассказывает Абдулкадыров-старший. — Род многонациональный, на разных языках и наречиях говорим. Наши бабушки-дедушки выехали в город, и мы родились уже в Махачкале. Джамал тоже вырос в столице республики. Но, когда у кого-то из родственников свадьба или кто-то умирает, едем в село. Никогда в городе не хороним.

Джамалутдин Абдулкадыров с детской командой Фото: Из личного архива Джамалутдина Абдулкадырова

Футболом занимался ещё мой старший сын. Я ему говорил не играть в школе и с друзьями на асфальте, потому что он ломал то руку, то ногу. Когда Джамал ходил в детский сад, целыми днями пинал мячик с охранником, дядей Максимом. Играли по-серьёзному, Джамал хорошо себя показывал. Потом отвёз его в детскую школу Маркарова к Алику Мустафаеву и Мураду Музаеву.

Как-то поехали в Ессентуки на турнир. Джамал звонит оттуда, плачет: «Папа, меня в гостинице забыли, а сами пошли играть в футбол». Набираю тренерам: «Как вы забыли ребёнка?» Один подумал, что Джамала заберёт другой, а тот понадеялся на коллегу. Так он и остался в гостинице.

Три года сын отзанимался в этой ДЮСШ, а потом перешёл в «Анжи» к Гаджи Ибрагимовичу Магомедову.

У этого тренера Абдулкадыров занимался с девяти лет и до закрытия академии.

— Джамал пришёл ко мне левым атакующим полузащитником, — вспоминает Гаджи Магомедов. — Его родители молодцы, полностью нам доверяли. Все же любят, когда их дети забивают голы и отдают голевые передачи, и скептически относятся, когда их ребёнок играет в обороне. Я объяснил Джамалу и его родителям, что центральный защитник — дефицитная позиция в футболе, а с его потенциалом и левой ногой он способен дорасти до уровня сборной России.

Джамалутдин Абдулкадыров Фото: Из личного архива Джамалутдина Абдулкадырова

Уже тогда Абдулкадыров выделялся физическими качествами и антропометрией: он был самым высоким, с хорошей скоростью, интеллектом. Джамал быстро адаптировался к различным условиям и требованиям. Важно, что он по натуре победитель. Очень не любит проигрывать! Это одна из главных составляющих его успеха на данном этапе карьеры.

— Сын всегда был выше всех ровесников, — подтверждает Анвар Абдулкадыров. — Когда дорос до 185 см, спрашивал: «Я буду такого же роста, как братья Березуцкие?» Я сказал: «Не переживай, будешь выше». И он уже вымахал выше их! Физики в детстве ему немного хватало, но он всегда выдерживал весь матч, его никогда не меняли.

Почему Абдулкадыров предпочёл «Краснодару» ЦСКА

Ещё до ЦСКА Джамал мог оказаться в другой топовой академии России. Однако в «Краснодаре» юный защитник не задержался. У моих собеседников есть две версии почему.

«У нас собралась группа конкурентоспособных ребят, которых можно было рекомендовать в другие академии, — говорит Магомедов. — Благо с коллегами установились хорошие отношения, и очень важно было помочь ребятам. Мы отправляли игроков в «Рубин», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА. Джамал прошёл просмотр в «Краснодаре», но сразу оттуда улетел в Москву. Его готовы были брать «Краснодар» и ЦСКА, однако я посчитал, что парня нужно отдавать к тренеру. Мой коллега Игдисамов в армейской академии возглавлял команду 2005 года. Мы тесно контактируем, я хорошо понимал принципы работы Дмитрия Игоревича, поэтому выбор пал на армейский клуб.

Я исходил из того, где ребятам будет лучше развиваться. Это было определяющим фактором. С 2005 года двое парней поехали в «Рубин», по одному — в ЦСКА и «Ростов». Некоторые игроки с того года уже входят в заявку махачкалинского «Динамо»: двое находятся в основной команде, один — во второй.

— Гаджи Ибрагимович говорил, что «Краснодару» не нужны защитники, но именно сына они выбрали и готовы были оставить, — уточняет Анвар Абдулкадыров. — Джамал сам не захотел туда поступать — что-то не понравилось. Если не хочет, какой смысл заставлять? Уже после первой тренировки в ЦСКА нам сказали, что его берут. Так он и остался в Москве.

Джамалутдин Абдулкадыров против Манфреда Угальде (слева) в матче со «Спартаком» Фото: РИА Новости

У нас в столице много родственников, старший сын и его друзья. Так что скучать Джамалу не приходилось. Они ему даже надоедали (смеётся). Плюс есть телефон, можно позвонить в любое время. Это же не как раньше, не надо письма писать.

«Он станет основным в ЦСКА и попадёт в сборную России»

Центральный защитник — традиционно дефицитная позиция в российском футболе. Естественно, каждого нового претендента болельщики рассматривают с особым пристрастием. А выход малоизвестного игрока в дерби со «Спартаком» очень многих удивил.

— Большую работу с Джамалом провели Дмитрий Игдисамов и его агент Таймаз Хархаров, — рассуждает о прогрессе воспитанника Магомедов. — С ним дополнительно занимались тренеры по физподготовке. В прошлом году Абдулкадыров в составе ЦСКА выиграл молодёжное первенство, сейчас провёл хорошие зимние сборы с основой и получил шанс сыграть в таком дерби. Думаю, он запомнит этот матч на всю жизнь. Мы очень рады за него. Но это только первый шаг, важно дальше продолжать так же и закрепляться. Я считаю, что у него всё для этого есть. Николич тепло отозвался о Джамале и его качествах.

У меня нет сомнений, что в этой среде и с такими партнёрами он будет развиваться. Тренерский штаб ЦСКА понимает, как его адаптировать. Нужны время, терпение и работа. А также понимание, какую роль он играет в этой команде. Сейчас у Николича четыре центральных защитника, и Джамал уже в обойме. Но он амбициозный парень. Думаю, он будет быстро прогрессировать и уже в следующем сезоне станет одним из ключевых игроков ЦСКА. Это дело времени.

Анвар Абдулкадыров: «Знакомые говорят: «Он станет основным в ЦСКА и попадёт в сборную России». Однако это только первая игра, не надо так сильно расхваливать: поймает «звёздочку» — и всё. Сколько таких молодых ребят было? Хотя в этом плане Джамал не такой, я его правильно воспитывал. – рассказывал Анвар Абдулкадыров. – Он очень добрый и любит детей. Когда приезжает домой, с шести-семилетней ребятнёй играет в футбол. Дети к нему липнут. После Нового года сын взял медаль победителя молодёжного первенства и поехал в школу Маркарова к первому тренеру. Пригласил журналистов, дал интервью и подарил футболки ЦСКА. Друзьям, родственникам тоже привозит майки, мячи. Детям будет дарить потом».