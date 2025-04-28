«У Карасёва какая-то психологическая яма». Разбор судейства в 26-м туре РПЛ

Продолжаем обратный отсчёт: до финиша сезона РПЛ остаётся четыре тура. В 26-м было полно ярких событий. Тут и московское дерби «Спартака» с ЦСКА, и принципиальный выезд «Зенита» к «Динамо», и чуть не ставшее фатальным шоу «Краснодара» в Каспийске. У судей традиционно хватало работы. Как хорошо справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 26-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» — 2:3

Чистяков ошибочно показал жёлтую Петрову. Тот сыграл в мяч, и потом произошёл контакт. Арбитр не разобрался и посчитал, что это срыв перспективной атаки.

Правильно назначил 11-метровый в ворота «Динамо» в открытом моменте. Неважно, что игрок коснулся мяча. На такой скорости, ещё и сзади — нарушение.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» Фото: ФК «Динамо» Махачкала

На 79-й минуте Чистяков ошибочно показал вторую жёлтую Диего Косте. При его планке единоборств этот момент вообще вываливается. Нападающий прокинул мяч и прыгнул в защитника «Краснодара», который двигался к нему. В момент столкновения вообще был контакт плечо в плечо, то есть никто не был на мяче. За такое показывать вторую жёлтую… Так не надо делать.

На 90+8-й минуте — правильное решение Казарцева на VAR, который пригласил Чистякова к монитору. Тот не мог видеть, что рука игрока «Краснодара» была отставлена в сторону и в неё прилетел мяч. В итоге правильно назначили пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра.

Оценка Чистякова — 7,8.

«Динамо» — «Зенит» — 1:1

Игра повышенной сложности. Ничего серьёзного со стороны Мешкова не было. Есть непоказанные жёлтые: на 58-й минуте Барриосу за грубую игру и на 70-й — Мостовому за симуляцию. Тот нарисовал прыжок — за такое надо наказывать.

Оценка Мешкова — 8,3.

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:0

Первый момент — Шадыханов правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 31-й минуте. VAR позвал, и арбитр верно определил, что рука у игрока нападения была наказуема. Если бы было не так, то назначили бы пенальти в ворота «Пари НН» за игру рукой Гоцука. И правильно поступил Кукуян: сначала показал руку Гоцука, а потом — руку в нападении.

На 38-й минуте Шадыханов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Оба игрока смотрели на мяч, и только потом произошёл недонаступ. Нарушения не было.

Ошибочно не показал жёлтую игроку «Ахмата», который в стиле карате ударил игрока «Пари НН». Почему для Шадыханова это не карточка, я так и не понял.

На 45+5-й минуте — сложная игровая ситуация. В этот раз – падение в штрафной «Ахмата». Было скопление трёх игроков, и увидеть короткое движение ногой защитника по сопернику было сложно. Позвали к монитору, разобрались, назначили 11-метровый — молодцы.

Павел Шадыханов Фото: ФК «Пари НН»

На 87-й минуте игрок «Ахмата» в единоборстве начал падать и балансировать руками, в результате чего кончиками пальцев попал по лицу сопернику. Чтобы получить вторую жёлтую, нужно что-то большее. И не надо натягивать. Правильное решение Шадыханова, который не стал наказывать и просто назначил штрафной.

На 90+9-й минуте — снова сложный эпизод, по итогам которого Шадыханов назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук держал соперника за футболку, и мяч прилетел ему в кисть. VAR разобрался, и после просмотра пенальти был назначен. И правильно решили перебить удар. Игрок, успевший первым на добивание, в момент свистка стоял ногой на линии радиуса штрафной.

Оценка Шадыханова — 8,3.

«Ростов» — «Локомотив» — 1:1

Непонятно, что вообще происходит с Карасёвым. Какая-то психологическая яма. На седьмой минуте мяч попал в руку игроку «Локо», который сидел на пятой точке. Естественное положение и не повод для VAR-вмешательства. Карасёв верно продолжил игру. Но на 71-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова», когда вратарь притормозил нападающего, который стремился к мячу. Карасёв был в открытой позиции. После вмешательства VAR пенальти назначили, однако оценка всё равно снижается.

На 85-й минуте — очень дискуссионный эпизод с Сарвели. Надо было показывать минимум жёлтую, а максимум — красную. Здесь хочется послушать департамент. Возможно, есть ракурсы, которых не показали в трансляции. И хотелось бы понять, почему для Карасёва это даже не карточка. Критериев на красную здесь целая куча.

Оценка Карасёва — 7,8.

«Спартак» — ЦСКА — 1:2

Хорошая игра для Левникова. Были вопросы по позиции, но на поле всё было хорошо. Много жёлтых — это нормально: Левников не стал распускать игроков и сразу дал понять, что будет наказывать.

Говорить можно о двух моментах. Первый гол ЦСКА: Мойзес и Бабич боролись в штрафной, но это равная борьба, оба держали друг друга. Хотите играть так — пожалуйста, а Левников здесь молодец.

Молодец также Любимов на VAR, который лез, когда нужно. На 55-й минуте позвал главного к монитору, потому что у Левникова была не очень хорошая позиция и он не видел, что было на самом деле. Многие думали, что будет пенальти, однако Левников разобрался. Инициатор контакта — Маркиньос. Обляков тянулся к мячу, а игрок «Спартака», вместо того чтобы делать то же самое, дождался касания и упал.

Игорь Левников Фото: ФК «Спартак»

На 84-й минуте — сложный момент с 11-метровым в ворота ЦСКА. Куда ни встань, всё равно не увидишь. Любимов правильно вмешался. И молодец Левников, который разобрался с тем, насколько игрок «Спартака» влиял на руку соперника. Защитник ЦСКА, ещё когда выпрыгивал, уже её поднял. Это пенальти.

Наконец, Левников правильно показал жёлтую Бабичу, который пытался обмануть арбитра и забить рукой.

Оценка Левникова — 8,4.

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 2:0

Хорошая работа Сухого. В сложной ситуации назначил штрафной вместо 11-метрового. Нарушение было на линии штрафной, и VAR помог — решение изменили на пенальти. Это единственный момент для обсуждения.

Оценка Сухого — 8,4.

«Химки» — «Акрон» — 2:2

Хорошая работа Егорова. Самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Акрона» и показал жёлтую Эшковалу за грубую игру.

«Химки» — «Акрон» Фото: ФК «Акрон»

Оценка Егорова — 8,4.

«Рубин» — «Факел» — 2:1

Первый момент у Сафьяна — эпизод с Кабутовым. По повторам ничего не понятно. И я могу понять, почему позвали Сафьяна — видимо, пропала связь. Сыграл Кабутов в мяч или нет — ответа нет. И это большой вопрос к вещателю: почему на дерби столько камер, а здесь всё плохо?

Ключевой момент для «Факела» — удаление Моцпана. Два арбитра — резервный и главный — находились в треугольнике и смотрели в одну и ту же точку. Для них это жёлтая. Я не знаю, что тут ещё сказать. Это явная красная за шипы с додавливанием, надо было сразу её показывать. Спасибо, что хотя бы не пропустили фол. В итоге помог VAR, и красную всё же показали.

Оценка Сафьяна — 7,9 (8,4).