«ПСЖ» не знает, как побеждать «Арсенал», а Флик уже расправлялся с Индзаги! Интриги ЛЧ

Лига чемпионов снова с нами! Во вторник и среду (29-30 апреля) состоятся первые полуфиналы главного еврокубка, в которых «Арсенал» примет «ПСЖ» в Лондоне, а «Барселона» сыграет с «Интером» в столице Каталонии. Рассказываем о главных фактах, связанных с противостоянием команд и участниками встреч.

«ПСЖ» хорош в матчах с английскими командами. Но не с «Арсеналом»

«Арсенал» и «ПСЖ» встречались прежде всего пять раз в трёх сезонах. Впервые это случилось в марте-апреле 1994 года, когда жребий свёл лондонцев с парижанами в полуфинале Кубка Кубков. Первый матч состоялся во Франции и завершился вничью 1:1. Иан Райт вывел англичан вперёд ещё до перерыва, но Давид Жинола ответил своим голом во втором тайме. А в Англии «канониры» выиграли со счётом 1:0 – победный гол уже на седьмой минуте забил Кевин Кэмпбелл. «Арсенал» пролез в финал, где одолел «Парму» (1:0) и забрал трофей.

Затем «Арсенал» с «ПСЖ» попали в один квартет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/2017. «Канониры» финишировали на первом месте, парижане – на втором, обе команды решили задачу выхода в плей-офф. В стартовом туре в Париже конкуренты сыграли вничью – 1:1. На первой же минуте у хозяев забил Эдинсон Кавани, но на 78-й Алексис Санчес спас «Арсенал» от поражения. В 5-м туре в Лондоне также была зафиксирована ничья – 2:2. Кавани опять открыл счёт, Потом хозяева пошли на камбэк благодаря голу Оливье Жиру с пенальти и автоголу Марко Верратти, однако на 77-й минуте собственные ворота поразил и Алекс Ивоби.

Наконец, в нынешнем розыгрыше ЛЧ «Арсенал» с «ПСЖ» сыграли на общем этапе в Лондоне. Ту встречу Луису Энрике неприятно вспоминать. Кай Хаверц и Букайо Сака забили дважды ещё до 35-й минуты, и «канониры» нанесли парижанам первое поражение в новой Лиге чемпионов – 2:0. Таким образом, пока в истории этого противостояния две победы у «Арсенала» и три ничьих. «ПСЖ» не выиграл ни разу. Прервёт ли традицию?

ЛУИС ЭНРИКЕ И МИКЕЛЬ АРТЕТА Фото: DANIEL HAMBURY/EPA/ТАСС

Микель Артета и Луис Энрике как тренеры больше не соперничали. Для Артеты (к слову, экс-игрока парижского клуба) это вообще был единственный матч с «ПСЖ» в роли коуча. Луис Энрике ещё дважды рубился с «Арсеналом», когда тренировал «Барселону». В 1/8 финала ЛЧ сезона-2015/2016 его команда победила как в Лондоне (2:0), так и на «Камп Ноу» (3:1). Правда, тогда у Луиса Энрике разницу делали Лео Месси и Неймар, а в «ПСЖ» они ему не пригодились.

Интригует, продолжит ли «ПСЖ» серию удачных сражений с английскими командами в нынешнем сезоне. После поражения во 2-м туре от «Арсенала» команда Луиса Энрике победила в ключевом матче общего этапа «Манчестер Сити» (4:2), а затем убрала в плей-офф «Ливерпуль» и «Астон Виллу». «Канониры» на общем этапе раскатали ещё и «Монако» (3:0). Но в плей-офф выбивали соперников из Нидерландов и Испании – соответственно, ПСВ в 1/8 финала и «Реал» в четвертьфинале.

У этого матча будет много локальных интриг, касающихся дуэлей отдельных игроков. Но главный вопрос – кто во второй раз в своей истории выйдет в финал Лиги чемпионов. «Арсенал» не использовал попытку в 2006 году, уступив «Барселоне» (1:2). «ПСЖ» упустил шанс в 2020-м, потерпев поражение от «Баварии» (0:1).

«Барселона» била «Интер» в половине матчей

«Барселона» и «Интер» встречались друг с другом намного чаще – 16 раз! У каталонцев большое преимущество по результатам очных встреч: восемь побед при пяти ничьих и всего лишь трёх поражениях. В общем, история намекает нам на то, что стоит ждать финала «Барсы» с «Арсеналом», вот только статистика бывает обманчивой.

Сначала каталонцы дважды сыграли с миланцами в плей-офф подзабытого уже еврокубка – Кубка ярмарок, который, по сути, был предшественником Кубка УЕФА. В 1959 году «Барселона» победила в четвертьфинале и дома (4:0), и на выезде (4:2). Кстати, каталонцы в итоге и завоевали трофей, расправившись в финале с «Бирмингем Сити». А в сезоне-1969/1970 «Интер» взял реванш в 1/8 финала. В столице Каталонии выиграл со счётом 2:1, а в Милане удержал ничью – 1:1.

Остальные встречи «Барселоны» с «Интером» прошли в XXI веке. В Лиге чемпионов сезона-2002/2003 на групповом этапе каталонцы победили на своём поле со счётом 3:0 (забили Хавьер Савиола, Филлип Коку и Патрик Клюйверт), а в гостях была нулевая ничья.

В сезоне-2009/2010 команды вообще сыграли четырежды. На групповом этапе ЛЧ матч в Милане опять завершился вничью 0:0, а на «Камп Ноу» выиграли хозяева – 2:0 (Жерар Пике, Педро). Затем «Барса» с «Интером» попали друг на друга в полуфинале. Команда Жозе Моуринью взяла реванш, а вслед за ним и трофей! Хотя в Милане каталонцы повели после гола Педро, хозяева совершили камбэк благодаря трём голам Уэсли Снейдера, Майкона и Диего Милито. В ответном матче «Интер» играл вдесятером с 28-й минуты, тем не менее пропустил только в концовке от Пике. Поражение с минимальным счётом 0:1 более чем устроило миланцев.

С тех пор «Барселона» и «Интер» встречались только на групповых этапах ЛЧ. В сезоне-2018/2019 каталонцы победили дома – 2:0 (Рафинья, Жорди Альба), а потом добыли ничью на выезде – 1:1. Причём у сине-гранатовых забил Малком, но Мауро Икарди спас «нерадзурри». В сезоне-2019/2020 «Барселона» дважды одолела «Интер» со счётом 2:1. В первой встрече Лаутаро Мартинес открыл счёт, после чего Луис Суарес оформил дубль. Во второй игре в Милане у хозяев забил Ромелу Лукаку, у гостей – Карлес Сайоль и Ансу Фати.

Наконец, в сезоне-2022/2023 «Интер» Симоне Индзаги обыграл «Барсу» Хави дома – 1:0 (Хакан Чалханоглу), а на «Камп Ноу» была весёлая ничья 3:3. У каталонцев дубль сделал Роберт Левандовски и один гол забил Усман Дембеле. У миланцев отличились Никола Барелла, Мартинес и Робин Госенс.

Те победа и ничья – это до сегодняшнего дня все матчи в карьере Индзаги-тренера с «Барселоной». А вот Ханс-Дитер Флик вообще никогда не играл с «Интером». Зато итальянец с немцем противостояли друг другу, когда Индзаги возглавлял «Лацио», а Флик – «Баварию». В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 Ханси со своей командой дважды обыграл римлян – 4:1 на выезде и 2:1 дома.

Ханс-Дитер Флик и Симоне Индзаги Фото: Giuseppe Maffia/dpa/ТАСС

У «Интера» было шесть финалов Лиги чемпионов – три успешных и три неудачных. Последняя победа одержана в 2010 году, когда миланцы выкинули за борт плей-офф «Барсу», а последнее поражение случилось в 2023-м с Индзаги.

У «Барселоны» восемь финалов, из них пять победных. Но с момента последнего прошло уже 10 лет. В 2015 году команда Луиса Энрике выиграла у «Ювентуса» (3:1) и забрала трофей. Кажется, может повторить. Но вот ещё одна интрига: как быстро восстановится команда Флика после невероятно энергозатратного и эмоционального финала Кубка Испании с «Реалом»?

Напомним, по дороге друг к другу «Барселона» выбила в плей-офф Лиги чемпионов «Бенфику» и финалиста прошлого розыгрыша дортмундскую «Боруссию», а «Интер» убрал ПСВ и «Баварию».