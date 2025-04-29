На прошлой стадии здесь пострадал «Реал». Следим за Лигой чемпионов вместе!

Мощнейшее противостояние в полуфинале ЛЧ! «Арсенал» и «ПСЖ» сойдутся в Лондоне. LIVE

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Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов начинается самая жара. Сегодня, 29 апреля, встречаем старт полуфиналов главного клубного турнира планеты. Первыми на этой стадии сыграют «Арсенал» и «ПСЖ».

Обе команды удивили в этой Лиге чемпионов. «ПСЖ» в 1/8 финала расправился с «Ливерпулем», который выиграл основной этап и в целом считался чуть ли не главным фаворитом сетки. А «Арсенал» в четвертьфинале просто уничтожил мадридский «Реал», то есть действующего обладателя трофея. 5:1 по сумме двух матчей! Теперь не верить в силу «Арсенала» не получится ни у кого.

Кстати, «Арсенал» и «ПСЖ» уже встречались в этом розыгрыше. На общем этапе команда Артеты дома без особых проблем убрала соперника со счётом 2:0. Но с тех пор Энрике явно подправил настройки, так что интрига живее некуда.

«Чемпионат» будет следить за крутейшим противостоянием в режиме онлайн. Присоединяйтесь!