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Арсенал — ПСЖ: прямая онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, составы, 29 апреля 2025

Мощнейшее противостояние в полуфинале ЛЧ! «Арсенал» и «ПСЖ» сойдутся в Лондоне. LIVE
Никита Паглазов
«Арсенал» — «ПСЖ». LIVE
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На прошлой стадии здесь пострадал «Реал». Следим за Лигой чемпионов вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов начинается самая жара. Сегодня, 29 апреля, встречаем старт полуфиналов главного клубного турнира планеты. Первыми на этой стадии сыграют «Арсенал» и «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды удивили в этой Лиге чемпионов. «ПСЖ» в 1/8 финала расправился с «Ливерпулем», который выиграл основной этап и в целом считался чуть ли не главным фаворитом сетки. А «Арсенал» в четвертьфинале просто уничтожил мадридский «Реал», то есть действующего обладателя трофея. 5:1 по сумме двух матчей! Теперь не верить в силу «Арсенала» не получится ни у кого.

Кстати, «Арсенал» и «ПСЖ» уже встречались в этом розыгрыше. На общем этапе команда Артеты дома без особых проблем убрала соперника со счётом 2:0. Но с тех пор Энрике явно подправил настройки, так что интрига живее некуда.

«Чемпионат» будет следить за крутейшим противостоянием в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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