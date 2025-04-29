Судьбы последних полуфиналистов «Арсенала» в ЛЧ. Спустя 16 лет играет лишь забытый форвард

А Аршавин уже был в команде, но выйти против «МЮ» не мог из-за регламента.

«Арсенал» впервые с сезона-2008/2009 сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда команду Арсена Венгера на пути к решающему матчу остановил «Манчестер Юнайтед». В первой встрече в Манчестере хозяева одержали минимальную победу. А в ответном в Лондоне «МЮ» выиграл уже со счётом 3:1.

Теперь «Арсенал» зарубится с «ПСЖ». Одна из команд гарантированно сыграет во втором финале ЛЧ в своей истории! А где сейчас футболисты из того состава лондонцев, упустившие шанс сыграть за трофей Лиги чемпионов в 2009-м? Рассказываем. И сразу отметим: в список попали игроки, вышедшие на поле в одной из встреч с «МЮ».

Мануэль Альмуния, вратарь, 31 год (сейчас — 47)

Тогда Сейчас

Альмуния выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год. И в сезоне-2008/2009 испанец провёл наибольшее количество матчей — 44. После ухода из клуба Мануэль оказался в «Уотфорде», в котором и завершил карьеру в 2014-м. А с 2016 года испанец работает тренером вратарей в клубе «Аль-Джазира» из ОАЭ.

Бакари Санья, защитник, 26 лет (сейчас — 42)

Тогда Сейчас

Санья выступал за «Арсенал» до 2014 года, после чего оказался в «Манчестер Сити». Однако взять золото АПЛ у Бакари так и не вышло. Позже француз выступал за итальянский «Беневенто» (2018) и канадский «Монреаль Импакт» (2018-2019).

По завершении карьеры в 2019 году Санья перебрался в Дубай. У француза есть бизнес по производству рюкзаков. Интересно, что в начале 2025-го появилась информация, что Бакари сыграет за российский медиаклуб Fights Nights. Однако история не получила продолжение.

Коло Туре, защитник, 28 лет (сейчас — 44)

Тогда Сейчас

Туре был частью «непобедимой» команды «Арсенала» в сезоне-2003/2004. Затем он выступал за «Манчестер Сити» (2009-2013), «Ливерпуль» (2013-2016) и «Селтик» (2016-2017). По окончании карьеры ивуариец стал тренером. Сначала был техническим помощником в «Селтике», затем — ассистентом в сборной Кот-д’Ивуара, также работал в штабе Брендана Роджерса в «Лестере». А с 2022 по 2023 год возглавлял «Уиган».

Сейчас Коло занимается проектами, связанными с молодёжным футболом. Например, в апреле 2024 года посетил Астану, где провёл отбор талантливых юниоров.

Микаэль Сильвестр, защитник, 31 год (сейчас — 47)

Тогда Сейчас

Лучшие годы карьеры француза прошли в «Манчестер Юнайтед». В «Арсенале» же он оказался в 2008-м и стал игроком активной ротации. В 2010 году Микаэль покинул АПЛ и выступал за немецкий «Вердер», американский «Портленд Тимберс» и индийский «Ченнайин».

В 2014-м Сильвестр завершил карьеру. Сейчас француз занимается предпринимательской деятельностью и периодически появляется в эфире катарского канала beIN SPORTS.

Киран Гиббз, защитник, 19 лет (сейчас — 35)

Тогда Сейчас

От юного защитника в Лондоне ожидали намного большего. Киран не раскрыл свой потенциал даже наполовину. Он выступал за «Арсенал» с 2007 по 2017 год, после чего оказался в «Вест Бромвиче» (2017-2021). Позже Гиббз переехал в «Интер Майами». А завершил карьеру в феврале 2023 года, присоединившись к телевещательной команде клуба. Сейчас Гиббз владеет юношеской академией вместе с Блезом Матюиди и занимается агентской деятельностью.

Жоан Джуру, защитник, 22 года (сейчас — 38)

Тогда Сейчас

Джуру воспитывался в системе «Арсенала», а с 2004 по 2014 год выступал за основную команду. В 2013-м Жоан отправился на правах аренды в немецкий «Гамбург». А через год швейцарец перебрался в клуб на полноценной основе. Позже Джуру выступал за турецкий «Антальяспор», итальянский СПАЛ, швейцарские «Сьон» и «Ксамакс».

Жоан завершил карьеру в датском «Норшелланне» в 2021-м. Сейчас Джуру работает тренером в женском клубе «Ланси» и трудится экспертом на канале DAZN.

Абу Диаби, полузащитник, 22 года (сейчас — 38)

Тогда Сейчас

Карьеру талантливого француза испортили травмы: Диаби чаще оказывался в больнице, чем на поле. За всё время Абу получил 21 повреждение, из-за которых пропустил 1747 дней. Полузащитник выступал за «Арсенал» с 2006-го по 2015-й, а затем перешёл в «Марсель». Он провёл всего шесть встреч за почти четыре года и завершил карьеру в феврале 2019-го. Сейчас у Диаби есть свой благотворительный фонд и платформа для рекламодателей.

Сеск Фабрегас, полузащитник, 21-22 года (сейчас — 37)

Тогда Сейчас

Фабрегасу исполнилось 22 как раз между двумя матчами с «МЮ». Он главная звезда «Арсенала» в конце 2000-х — начале 2010-х. Однако из-за отсутствия трофеев Сеск решил перебраться из Лондона в родную «Барселону» в 2011 году. Но уже в 2014-м Фабрегас вернулся в Англию — в «Челси» (2014-2019). Там он наконец стал чемпионом АПЛ, затем укатил в «Монако» к Александру Головину (2019-2022). Завершил карьеру полузащитник в итальянском «Комо» (2022-2023).

Однако Фабрегас не ушёл из клуба, а сменил амплуа с игрока на тренера. Сначала он работал в «Комо» U19, затем оказался в штабе основы, с июля 2024 года возглавляет команду. Причём небезуспешно: клуб уверенно обосновался в середине таблицы с четырёхматчевой победной серией в чемпионате Италии.

Самир Насри, полузащитник, 21 год (сейчас — 37)

Тогда Сейчас

Француз творил магию в полузащите «Арсенала». Самир был одной из лучших «десяток» Европы, но всё испортил переход в «Манчестер Сити» в 2011 году. Вне Лондона Насри деградировал и превратился в запасного. Перезапустить карьеру не помогли ни аренда в «Севилью», ни полноценный трансфер в «Антальяспор». Затем Самир выступал за «Вест Хэм» и бельгийский «Андерлехт». А в 2020 году завязал с футболом. Сейчас Насри работает экспертом в телепрограммах и частенько участвует в покерных турнирах.

Алекс Сонг, полузащитник, 21 год (сейчас — 37)

Тогда Сейчас

Ещё один пример футболиста эпохи «Арсенала» Венгера, который зря покинул Лондон. Трансфер в «Барселону» в 2012 году получился провальным: в Каталонии полузащитник сидел на скамейке под Серхио Бускетсом, а в 2014-м его отправили в аренду в «Вест Хэм». Вернуться на топ-уровень не вышло. В 2016 году Алекса купил казанский «Рубин». Но даже в РПЛ у камерунца не получилось стать звездой. Позже Сонг выступал за швейцарский «Сьон» (2018-2020) и «Арту» из Джибути (2020-2023). В 2023 году Алекс завершил карьеру. Судя по соцсетям, сейчас экс-футболист больше всего кайфует от моды.

Тео Уолкотт, нападающий, 20 лет (сейчас — 36)

Тогда Сейчас

В 2012 году Уолкотта признали самым быстрым футболистом в мире. Пожалуй, это главная ассоциация, связанная с Тео. Вместе с «Арсеналом» вингер выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии. Но стать большой звездой не получилось. А в 2018-м Уолкотт перебрался в «Эвертон». Позже он выступал за родной «Саутгемптон», в котором и завершил карьеру в 2023 году.

Сейчас Уолкотт занимается бизнесом: у него есть свои футбольное агентство и PR-компания. Также Тео частенько появляется в передачах про АПЛ.

Эммануэль Адебайор, нападающий, 25 лет (сейчас — 41)

Тогда Сейчас

Адебайор после классного периода в «Арсенале» оказался в «Манчестер Сити» в 2009 году. Однако стать основным в новом на тот момент топ-клубе АПЛ не вышло. В 2011-м форварда арендовал мадридский «Реал», а летом того же года он оказался в… «Тоттенхэме» — злейшем сопернике «Арсенала». Эммануэля и так не любили из-за яркого празднования гола в ворота бывшей команды за «Манчестер Сити». После перехода в «Тоттенхэм» Адебайора окончательно возненавидели в «Арсенале».

Карьера нападающего пошла на спад. Со «шпорами» не совсем задалось, и Эммануэль начал путешествие по клубам: «Кристал Пэлас», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор», парагвайская «Олимпия» и «Семасси» из родного Того. Именно там Адебайор завершил карьеру в 2022 году. Сейчас экс-форвард кайфует от жизни, путешествует, а в 2023-м принял участие в Кубке Легенд в Москве.

Никлас Бендтнер, нападающий, 21 год (сейчас — 37)

Тогда Сейчас

Лорд Бендтнер прошёл путь от надежды «Арсенала» до футболиста-мема. Никласа преследовали проблемы с алкоголем, дебоши и постоянные нарушения режима. А своё прозвище форвард получил из-за отношений с баронессой Каролин Флеминг (входит в королевскую семью Дании). История, достойная книги.

«Арсенал» расстался с проблемным Бендтнером в 2014 году. Датчанин затем выступал за немецкий «Вольфсбург», английский «Ноттингем Форест», норвежский «Русенборг» и датский «Копенгаген» (последний клуб). А после завершения карьеры в 2019-м пытался стать тренером. Сейчас Никлас занимается производством одежды, мелькает на ТВ-шоу, в подкастах и участвует в различных стартапах.

Эдуардо, нападающий, 26 лет (сейчас — 42)

Тогда Сейчас

Карьера бразильского хорвата получилась трагичной. Всё разрушила травма ноги в феврале 2008-го в матче с «Бирмингемом». Да Силве сломали лодыжку, форвард восстанавливался почти год. После возвращения Эдуардо попытался ворваться в состав «Арсенала» — не вышло. Затем отчаявшийся форвард отправился в «Шахтёр», а позже выступал за «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе» и «Легию». Именно в Польше он завершил карьеру в 2018 году.

Сейчас Эдуардо занимается агентской деятельностью. Он один из управляющих в компании DSVsoccer. А в соцсетях Эдуардо публикует счастливые фото с семьёй и вспоминает яркие эпизоды карьеры.

Робин ван Перси, нападающий, 25 лет (сейчас — 41)

Тогда Сейчас

До 2012 года ван Перси оставался главным форвардом «Арсенала» и любимчиком фанатов. Однако затем он перебрался в «Манчестер Юнайтед» и стал предателем в глазах болельщиков. В Манчестере нападающий выиграл АПЛ, а спустя три года укатил в «Фенербахче».

Ван Перси завершил карьеру в 2019 году в родном «Фейеноорде». С 23 февраля 2025-го Робин — главный тренер клуба из Роттердама. Красивая история!

Карлос Вела, нападающий, 20 лет (сейчас — 36)

Тогда Сейчас

Один из многочисленных талантов «Арсенала», которые так и не раскрыли потенциал на 100%. Клуб несколько раз отправлял Велу по арендам («Сельта», «Саламанка», «Осасуна», «Вест Бромвич», «Реал Сосьедад»). В итоге в 2012 году Карлос перебрался в «Сосьедад» на полноценной основе. С 2018-го до конца 2024-го мексиканец выступал в Америке за клуб «Лос-Анджелес», где был настоящей звездой. Вела стал чемпионом МЛС в 2022 году, а с января 2025-го пребывает в статусе свободного агента. В марте появлялась информация, что опытного Велу в преддверии клубного чемпионата мира хочет подписать «Пачука», но пока это ни во что не вылилось.

Арсен Венгер, тренер, 59 лет (сейчас — 75)

Тогда Сейчас

Самый успешный тренер в истории «Арсенала». Вместе с французом клуб выиграл 17 трофеев, последний — в 2017 году (Суперкубок Англии). По окончании сезона-2017/2018 Венгер покинул команду и завершил тренерскую карьеру. Сейчас Арсен занимает должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и периодически будоражит болельщиков предложениями изменить правила. Например, Венгер хотел проводить чемпионат мира раз в два года и вводить мяч из аута ногами, а самая резонансная идея — изменить правило офсайда в пользу атакующих игроков.

Почему с «МЮ» не играл Аршавин?

Российский нападающий Андрей Аршавин перешёл в «Арсенал» из «Зенита» в феврале 2009 года. Однако играть за новый клуб в Лиге чемпионов не мог. Почему? Всё просто: Аршавин был заигран в турнире за «Зенит». Поэтому помочь «Арсеналу» в полуфинале у россиянина не было возможности.