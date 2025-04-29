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Спартак — Динамо: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, 1/2 финала Пути регионов, где смотреть, 29 апреля 2025

«Спартак» и «Динамо» рвутся к Кубку России! Дерби Москвы в полуфинале Пути регионов. LIVE
Кирилл Закатченко
«Спартак» — «Динамо». LIVE
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Кто приблизится к спасению провального сезона — Станкович или Личка?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Пока в Лиге чемпионов решается судьба путёвок в финал, в России топовый футбол тоже не спит. 29 апреля порадует нас московским дерби «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Пути регионов!

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дерби, тем более такое статусное, не нуждается в дополнительной мотивации, но здесь случай и правда особенный. И «Спартак», и «Динамо», по сути, выбыли из чемпионской гонки в РПЛ. Явно не этого ждало руководство красно-белых, которое зимой потратило большие деньги на трансферы, и боссы бело-голубых, которые ещё год назад были в шаге от титула. Так что у Станковича и Лички особые мотивы, чтобы биться за победу. Завоевание Кубка что для одного, что для другого может стать спасательным кругом.

Причём в нынешнем розыгрыше Кубка эти команды уже встречались в группе. На своём поле «Спартак» разгромил «Динамо» 3:0, а на выезде вырвал победу 3:2 с голом на последних минутах. Как будет в этот раз?

«Чемпионат» предлагает следить за полуфиналом Пути регионов вместе. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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