«Спартак» и «Динамо» рвутся к Кубку России! Дерби Москвы в полуфинале Пути регионов. LIVE

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Всем привет! Пока в Лиге чемпионов решается судьба путёвок в финал, в России топовый футбол тоже не спит. 29 апреля порадует нас московским дерби «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Пути регионов!

Дерби, тем более такое статусное, не нуждается в дополнительной мотивации, но здесь случай и правда особенный. И «Спартак», и «Динамо», по сути, выбыли из чемпионской гонки в РПЛ. Явно не этого ждало руководство красно-белых, которое зимой потратило большие деньги на трансферы, и боссы бело-голубых, которые ещё год назад были в шаге от титула. Так что у Станковича и Лички особые мотивы, чтобы биться за победу. Завоевание Кубка что для одного, что для другого может стать спасательным кругом.

Причём в нынешнем розыгрыше Кубка эти команды уже встречались в группе. На своём поле «Спартак» разгромил «Динамо» 3:0, а на выезде вырвал победу 3:2 с голом на последних минутах. Как будет в этот раз?

«Чемпионат» предлагает следить за полуфиналом Пути регионов вместе. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!