Главный претендент на «Золотую бутсу» — не из топ-5 лиг! Мощная заруба Дьёкереша с Салахом

Виктор забил на 10 голов больше звезды «Ливерпуля». Но опережает его совсем чуть-чуть — из-за разницы в коэффициентах.

В сезоне-2001/2002 заметно раззабивался бразилец Марио Жардел из «Спортинга» — 42 гола в португальском чемпионате привели его к завоеванию «Золотой бутсы». С тех пор эта награда доставалась исключительно представителям топ-5 лиг. В этом году, вполне возможно, настанет переломный момент.

Прямо сейчас гонку за звание лучшего бомбардира европейских лиг возглавляет Виктор Дьёкереш. Что символично, тоже из «Спортинга». Швед практически повторил статистику предшественника, который ранее брал «Золотую бутсу» ещё и в составе «Порту». Вот только даже этого вполне может не хватить.

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

В Португалии осталось провести три тура, и пока на счету Дьёкереша сумасшедшие 38 голов. У всей «Санта-Клары» с шестого места, для сравнения, 31. Это как если бы Манфред Угальде забивал на уровне «Локомотива» – вот настолько показатель Виктора невероятен. Причём шведу хватило для него всего 30 встреч. Было и два покера, и три хет-трика, и пять дублей. Ну не гений ли?

Проблемой для него стали коэффициенты силы чемпионатов. В зачёте «Золотой бутсы» каждый гол Дьёкереша умножается на 1,5, в то время как у представителей АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 коэффициент равен двум. Тут уж ничего не поделаешь, вскрывать «Ньюкаслы», «Осасуны», «Фиорентины», «Штутгарты» и «Лансы» сложнее, нежели «Браги», «Эшторилы» и «Насьоналы».

До 1997 года никаких коэффициентов не учитывали, поэтому награду брали в том числе представители Болгарии, Румынии и Кипра. А с 1992-го по 1997-й, когда «Золотую бутсу» неофициально вручал adidas, её обладателями становились армянин Арсен Аветисян и грузин Звиад Энделадзе.

Дьёкереш в любом случае лидирует с 57 баллами. Однако вплотную с 56 располагается наколотивший 28 голов за «Ливерпуль» Мохамед Салах. У египтянина впереди не три, а четыре матча, так что преимущество сейчас, скорее, на его стороне.

Хотя соперники у мерсисайдцев остались непростые: «Арсенал», «Челси», «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Да и мотивация у всей команды не такая серьёзная, всё-таки чемпионом она уже стала. С другой стороны, в последнее время партнёры целенаправленно играют на египтянина — в той же «золотой» встрече с «Тоттенхэмом» Коди Гакпо проще было отличиться самому, однако он отпасовал Салаху. И «Ливерпуль» не забил.

Салах после гола сделал селфи в чемпионском матче Фото: Getty Images

«Спортинг» в то же время идёт наравне с «Бенфикой». Предстоят и очная разборка, и матчи с «Жил Висенте» и «Викторией Гимарайнш». Кому уж тут проще, Виктору или Мохамеду, решайте сами. При этом двоевластие, если оба отличатся ещё по два раза, невозможно. В 2014 году «Золотую бутсу» взяли Луис Суарес и Криштиану Роналду, а вот с сезона-2019/2020 действует правило: кто провёл на поле меньше минут, тот и забирает приз. Здесь перевес точно за шведом.

Чисто формально есть и другие претенденты. Но все они едва ли вмешаются. У Роберта Левандовского 50 очков, да травмирован он пока что. У Матео Ретеги и действующего обладателя «Золотой бутсы» Гарри Кейна — по 48. Дальше — пропасть. Кто ваш фаворит? Пишите в комментариях.