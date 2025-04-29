«Николич извинился — за это ему респект». Генич — о дерби и гонке «Краснодара» с «Зенитом»

Вышел новый выпуск нашего подкаста «Премьер-Лига несправедливости». В гости к Андрею Панкову и Михаилу Рождественскому в этот раз пришёл спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Обсудили, конечно, и прошедший огненный тур РПЛ, и гонку за чемпионство, и проблемы «Спартака». Собрали для вас самые яркие высказывания Константина.

О возможном чемпионстве «Краснодара» и матче в Каспийске

– Сейчас уже пофиг, как команда играет. Главное — запихнуть мяч в ворота и выиграть. В первом тайме в Каспийске «Краснодар» был тягучий, но потом разницу сделали исполнители. По качеству это была не их лучшая игра, а в конце начали дрожать за результат. Но в истории осталась только победа и кривой палец Стаса Агкацева.

На финише сезона «Краснодару» выгоднее, чтобы они играли первыми, а «Зенит» – вторым. Они одержали две важные победы, но не убедительные по наполнению. В каких-то моментах повезло, однако удачу надо заслужить. «Краснодар» до поражения от «Зенита» и после играет в тот же футбол. У них всё настроено, как у трамвая, они не сходят с этих рельс. Катают-катают — бам на Кордобу, Кордоба зацепился, подключил Батчи. Заработали штрафной — Эдик Сперцян исполнил.

Главный герой победы «Краснодара» Фото: Кадры из трансляции

– Чемпионский футбол – у той команды, которая наберёт больше всех очков в таблице. Красиво или некрасиво — это не так важно. В РПЛ вообще не до понятия «чемпионский футбол», у нас каждый может обыграть каждого. У «Краснодара» 58 очков — это уже больше, чем за весь прошлый сезон. Остальные разговоры – для интернет-бойцов, которые пытаются что-то доказать. Никого не волнует, кто больше создал моментов, а кто меньше пропустил после аутов. «Краснодар» взял шесть очков с очень упёртыми соперниками — браво.

Хотя, конечно, ЦСКА и «Динамо» не позволят себя просто так обыграть, «Рубин» и «Оренбург» тоже упрутся. Уж не знаю, есть ли там поощрение от других команд, но мы имеем дело с российским футболом. И, если честно, я не вижу в этом ничего такого. Поднастроить команду, если есть возможность – почему нет?

Говорить о том, что «Краснодар» на 100% чемпион — нельзя. Это вопрос психологии и удачи. Если всё сложится, то «Краснодар» должен дотянуть. Но я думаю, что где-то они очки потеряют. Но возьмёт ли все 12 очков «Зенит»?

О драме в матче «Пари НН»

– Я не понимаю, как «Ахмат» проиграл. Сколько уже пенальти они не забили? У меня случился флешбэк из матча «Торпедо» — «Ростов» три года назад. Тогда «Ростов» бил трижды – и Бабурин два из них взял, но третий не потащил.

Виктор Михайлович Гончаренко уже на часы показывал! Мол, скоро следующий матч, заканчивайте (смеётся). Но какая драма! Весино с «Динамо» не забил, здесь вратарь взял два пенальти. Не знаю, какой там пульс был у игроков, Ташуев вообще не понимает, что происходит. Уже хоть Шелию отправлял пенальти бить.

О победе ЦСКА в дерби

– План ЦСКА оказался более чётким, понятным и циничным. Он был очень простой. Гуарирапа очень классно сыграл. Хотя план Станковича был понятен — добавить Пруцева, чтобы не проигрывать в середине. Но из-за этого размазались роли Барко, Умярова, Мартинса и Маркиньоса.

В Абу-Даби уже было видно, как тяжело вскрыть ЦСКА через середину. В таких случаях надо загонять соперника во фланги, а «Спартак» этого не сделал. Монструозный матч провёл Мойзес — машина. У него вообще есть классная фишка. Когда его соперник на фланге получил мяч, Мойзес чуть приподнял шорты, мышцы показал и говорит: «Ну давай»!

Мойзес в дерби «Спартак» — ЦСКА Фото: РИА Новости

Я бы отметил Николича. При травме Дивеева первая мысль — вернуть Мойзеса в центр обороны и поставить Кругового на левый фланг. А он ставит молодого Абдулкадырова, для которого это вообще первый матч за ЦСКА. Я вообще давно не видел его таким эмоциональным. Марко в моменте начал кричать Дурасову на бровке: «Ещё 10 пенальти нам поставьте»! Но он потом извинился, за что ему респект. Эмоций у Марко было много, хотя обычно он спокоен.

Игра ЦСКА весной не яркая, но очень понятная и энергозатратная. В Оренбурге ЦСКА выиграл на индивидуальном мастерстве. С «Динамо» в Кубке в атаке показали 0, отбивались, дали Акинфееву себя показать. С «Крыльями» – тоже плохая игра. Но в дерби себя показали. Те, кто называют эту игру «автобусом», вообще ничего не понимают. Игра выстроена на контратаках, на заполнении свободных сезон. Да и вообще — на каких позициях ЦСКА уступает «Спартаку» по составу? Если только Угальде посильнее Койта или Гуарирапы. Аббос не хуже Маркиньоса, Обляков не хуже Барко.

В чём проблемы «Спартака»?

– Станкович попытался найти лучшее от хорошего, что у него не получилось. Причём это случается с каждым тренером «Спартака» после зимы. С Абаскалем, со Станковичем сейчас. Зимними трансферами клуб кричал о том, что будет бороться за титул. Они хотели сделать команду сильнее, но вопрос адаптации. Солари сидит, однако при этом умудрился получить дисквалификацию за четыре жёлтые карточки. Возможно, трансферы повлияли на Станковича, штаб, команду, Угальде. Когда всё перекрыто, «Спартак» не знает, что делать.