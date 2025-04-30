Топ-день в Кубке России! «Зенит» и ЦСКА бьются за финал, «Спартак» узнает соперника. LIVE

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Друзья, всем привет! Кубок России вошёл в решающие стадии. Сегодня мы узнаем второго финалиста Пути регионов и увидим первую встречу в финале Пути РПЛ.

Первыми сыграют «Локомотив» и «Ростов». Накануне в первом полуфинале Пути регионов «Спартак» переиграл «Динамо». А сегодня мы узнаем второго финалиста этой части сетки. Что любопытно, «Локо» и «Ростов» встречались всего несколько дней назад. Тогда в РПЛ ростовчане на своём поле на протяжении тайма полностью превосходили соперника, однако закончилось всё ничьей. Теперь на кону продолжение приключения в Кубке — кто кого?

А дальше начнётся игра «Зенита» и ЦСКА. Топовая вывеска сама по себе, а тут ещё и в рамках двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ. Команда Николича только что победила «Спартак» в дерби и явно едет в Петербург в хорошем настроении. У «Зенита» же пока заваливается чемпионская гонка, поэтому переставать бороться в Кубке нельзя ни в коем случае. В идеале команде Семака создать бы задел дома, чтобы не страдать в ответной встрече и ждать соперника по Суперфиналу.

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