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Локомотив — Ростов: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, Путь РПЛ и регионов, где смотреть, 30 апреля 2025, Зенит — ЦСКА

Топ-день в Кубке России! «Зенит» и ЦСКА бьются за финал, «Спартак» узнает соперника. LIVE
Никита Паглазов
Кубок России. LIVE
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Следим за ключевыми матчами Путей РПЛ и регионов вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Кубок России вошёл в решающие стадии. Сегодня мы узнаем второго финалиста Пути регионов и увидим первую встречу в финале Пути РПЛ.

Первыми сыграют «Локомотив» и «Ростов». Накануне в первом полуфинале Пути регионов «Спартак» переиграл «Динамо». А сегодня мы узнаем второго финалиста этой части сетки. Что любопытно, «Локо» и «Ростов» встречались всего несколько дней назад. Тогда в РПЛ ростовчане на своём поле на протяжении тайма полностью превосходили соперника, однако закончилось всё ничьей. Теперь на кону продолжение приключения в Кубке — кто кого?

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А дальше начнётся игра «Зенита» и ЦСКА. Топовая вывеска сама по себе, а тут ещё и в рамках двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ. Команда Николича только что победила «Спартак» в дерби и явно едет в Петербург в хорошем настроении. У «Зенита» же пока заваливается чемпионская гонка, поэтому переставать бороться в Кубке нельзя ни в коем случае. В идеале команде Семака создать бы задел дома, чтобы не страдать в ответной встрече и ждать соперника по Суперфиналу.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за матчами Кубка России в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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