«Барса» против «Интера»! Ремейк великого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов. LIVE

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Всем привет! Полуфиналы Лиги чемпионов в самом разгаре. Накануне рубились «Арсенал» и «ПСЖ», сегодня шоу дадут «Барселона» и «Интер».

Команды идут по сетке максимально уверенно. Обе закончили в топ-8 основного этапа, да и дальше явных проблем не было. «Барса» вынесла «Бенфику» и расправилась с дортмундской «Боруссией», хоть и чуть не устроилась на камбэк в ответной игре. «Интер» тем временем спокойно разделался с «Фейеноордом», а в четвертьфинале выдал шикарное противостояние с «Баварией», которое в будущем можно будет пересматривать.

Вдобавок нас ждёт ремейк легендарного противостояния 2010 года, когда Моуринью с «Интером» неожиданно и крайне цинично высадил из ЛЧ феноменальную «Барсу» Гвардиолы. История повторится или каталонцы на этот раз всё же шагнут в финал? Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата»!