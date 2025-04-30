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Барселона — Интер: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где смотреть, составы, 30 апреля 2025

«Барса» против «Интера»! Ремейк великого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов. LIVE
Георгий Илющенко
«Барселона» — «Интер». LIVE
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Следим за первым матчем за финал ЛЧ вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Полуфиналы Лиги чемпионов в самом разгаре. Накануне рубились «Арсенал» и «ПСЖ», сегодня шоу дадут «Барселона» и «Интер».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды идут по сетке максимально уверенно. Обе закончили в топ-8 основного этапа, да и дальше явных проблем не было. «Барса» вынесла «Бенфику» и расправилась с дортмундской «Боруссией», хоть и чуть не устроилась на камбэк в ответной игре. «Интер» тем временем спокойно разделался с «Фейеноордом», а в четвертьфинале выдал шикарное противостояние с «Баварией», которое в будущем можно будет пересматривать.

Вдобавок нас ждёт ремейк легендарного противостояния 2010 года, когда Моуринью с «Интером» неожиданно и крайне цинично высадил из ЛЧ феноменальную «Барсу» Гвардиолы. История повторится или каталонцы на этот раз всё же шагнут в финал? Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата»!

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