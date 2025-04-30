«Зенит» никогда не станет чемпионом». 20 лет громкому пророчеству Петржелы

«Зенит» никогда не станет чемпионом», – ровно 20 лет назад главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела сделал легендарное пророчество, которое не сбылось. Случилось это после матча петербургской команды с московским «Локомотивом». 30 апреля 2005 года «Зенит» завершил вничью 1:1 встречу с железнодорожниками на «Петровском», а события той игры заставили бушевать команду и город.

Это был третий и последний полный сезон в «Зените» Петржелы, которого Санкт-Петербург полюбил как своего за яркий атакующий футбол и доверие к воспитанникам. В то время у клуба было только одно золото за всю историю, добытое ещё в чемпионате СССР – в 1984 году. При Властимиле «Зенит» сравнялся с лидерами российского чемпионата, по крайней мере, по качеству игры. Что доказывали и выступления сине-бело-голубых в еврокубках. В дебютном для чешского тренера сезоне-2003 петербуржцы заняли второе место, отстав всего на три очка от ЦСКА. А в следующем сезоне финишировали четвёртыми – в пяти очках от чемпиона «Локомотива». Хотя ещё за пять туров до конца лидировали.

В Санкт-Петербурге тогда все верили, что соперники из столицы опережают «Зенит» исключительно благодаря закулисным играм и админресурсу. Ни для кого не было секретом, что сам петербургский клуб в такие игры не играет. Это была принципиальная позиция его тогдашних руководителей – председателя совета директоров Давида Трактовенко и генерального директора Ильи Черкасова. Да и в целом тот «Зенит» по своим возможностям космически уступал сегодняшнему, за которым стоит «Газпром». И тем не менее замахивался на чемпионство.

Сезон-2005 сине-бело-голубые начали блестяще – с трёх подряд разгромов. Петербуржцы крупно победили московское «Динамо» (4:1), «Аланию» (3:0) и «Терек» (5:1). Захватили единоличное лидерство. Затем произошла неожиданная осечка – уступили «Томи» в Томске (0:2). В 5-м туре «Зенит» реабилитировался, обыграв дома ещё одного столичного топа – ЦСКА (1:0). А вот в 6-м туре, будучи на первом месте, снова оступился. Потерпел болезненное поражение от «Крыльев Советов» в Самаре со счётом 0:3.

ВЛАСТИМИЛ ПЕТРЖЕЛА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В общем, на апрельском отрезке команду Петржелы немножко потрясло, но на матчи с конкурентами «Зенит» умел собираться и, как правило, проводил их сильно. В 7-м туре в Санкт-Петербург приехал действующий чемпион «Локомотив». В тот момент хозяева делили первое место с московским «Торпедо», а вот железнодорожники застряли на шестом. Четыре из шести матчей завершили вничью, отстали на четыре очка. Юрий Сёмин ушёл в сборную России – пост принял Владимир Эштреков.

Игра в целом оправдала ожидания. «Зенит», будучи хозяином поля, стремился доминировать и создал больше. Превзошёл «Локомотив» по голевым моментам (6:4) и ударам (16:6, в створ – 10:4). Однако главным «героем» матча стал не кто-то из футболистов, а судья Игорь Егоров. Именно его работа заставила Петржелу произнести слова, после которых всем в Санкт-Петербурге стало не по себе. Несмотря на то что игра не была грубой, нижегородский рефери показал зенитовцам семь жёлтых карточек. Железнодорожникам – всего две. В конце концов удалил с поля на 90+1-й минуте капитана хозяев Владислава Радимова.

Впрочем, ещё сильнее в «Зените» возмутились другим решениям Егорова. Судья, по мнению хозяев, не поставил как минимум два (а кто-то утверждал, что и все четыре!) пенальти в пользу сине-бело-голубых и назначил один 11-метровый в их ворота. На 72-й минуте при счёте 0:0 зафиксировал фол голкипера Вячеслава Малафеева на полузащитнике Лиме – с «точки» забил Дмитрий Лоськов. Неудивительно, что после финального свистка Егоров уходил в раздевалку под оскорбления болельщиков и град летевших с трибун «посторонних предметов». Чтобы защитить рефери, подтянули ОМОН.

ИГОРЬ ЕГОРОВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» всё же отыгрался – за 10 минут до конца забил Лукаш Гартиг. А в концовке случились два скандальных момента с неназначенными пенальти за игру рукой и возможным фолом на Александре Кержакове. Собственно, за споры с Егоровым и заработал красную карточку разъярённый Радимов, самый эмоциональный футболист команды.

На пресс-конферении Петржела процитировал с забавным акцентом ругательство Егорова, адресованное Радимову, вызвав смех в зале. И произнёс те самые слова:

«Будет ли клуб подавать жалобу на судейство? О жалобе не знаю. Могу ответить только одно: «Зенит» никогда не будет чемпионом. Никогда! К сожалению… Радимов спросил судью, почему тот не поставил 100-процентный пенальти на Кержакове. В этой игре было как минимум три повода для назначения пенальти в ворота «Локомотива». 100-процентный на Мареше в первом тайме, когда тот прокинул мяч грудью, а его сбили. Такой же 100-процентный был на Кержакове, ведь он забивал бы в пустые ворота, а его завалили руками. И я опоздал на пресс-конференцию, потому что смотрел эти моменты в повторах. А Радимов спросил у судьи, за что ему показана жёлтая карточка. Но тот в ответ сказал: «Пошёл на ...!» и показал красную».

Радимов, кстати, тоже послал Егорова в ответ. Это было его единственное удаление за всю карьеру в чемпионате России. Хотя сыграл полузащитник 245 матчей.

«Зенит» действительно так и не стал чемпионом при Петржеле. Тот сезон завершил только на шестом месте. А вскоре после прихода «Газпрома» и смены руководства чешского тренера убрали из клуба.

Однако с тех пор «Зенит» выиграл 10 чемпионских титулов: по одному — при Дике Адвокате и Андре Виллаш-Боаше, два — с Лучано Спаллетти и шесть — под руководством Сергея Семака. Яркий период Петржелы в Санкт-Петербурге мало-помалу стирается из памяти. Зато его легендарную фразу не забудут, наверное, никогда.