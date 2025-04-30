5 козырей «Интера» против «Барсы». Каталонцам в ЛЧ может помешать даже победа в «класико»

Последние полторы недели для болельщиков «Интера» — это боль, тоска и разочарование. Ещё недавно команда претендовала сразу на три трофея. Теперь она вылетела из Кубка Италии после разгрома от «Милана», а затем проиграла «Болонье» и «Роме» в Серии А. Сейчас единоличный лидер итальянского чемпионата — «Наполи». «Интер» отстаёт на три очка. Осталось всего четыре тура, и календарь у миланцев сложнее, чем у их южного конкурента. Так что рассчитывать на скудетто команде Симоне Индзаги будет очень сложно.

Впереди у «Интера» первый полуфинал Лиги чемпионов с «Барселоной». Если миланцы сейчас на спаде — и физическом, и эмоциональном — то каталонцы, напротив, в огне! У команды Ханс-Дитера Флика позади эпическое «класико». Матч был сложный, «Барса» потратила много сил, но всё же одолела «Реал» уже третий раз в этом сезоне. И добавила в коллекцию ещё один Кубок страны.

Учитывая обстоятельства последнего времени, «Барселона» выглядит фаворитом в паре с «Интером». Фаны миланцев в соцсетях даже надеялись, что из-за накрывшего Испанию блэкаута матч перенесут на более позднюю дату. Мол, «Интер» переведёт дух и, возможно, будет готов к игре лучше, чем сейчас. Однако блэкаут не помешал: матч должен состояться согласно изначальному расписанию.

И тем не менее — а точно ли «Интер» такой уж явный аутсайдер? Да, последние результаты миланцев не внушают оптимизма. Но в Лиге чемпионов они ещё ничего не проиграли. Соперник очень силён. Однако есть как минимум пять факторов, которые дают понять: «Интер» способен дать бой грозной и летящей вперёд «Барселоне».

Подкрепление изнутри

Физическая форма «Интера» в последних матчах удручает. В Италии пишут, что и внутри клуба обеспокоены состоянием игроков и хотят разобраться, почему к решающему этапу сезона команда оказалась такой измотанной. Олицетворение дикой усталости «Интера» — Федерико Димарко. Один из самых быстрых и выносливых игроков Европы, обладатель нескольких сердец и нескольких пар лёгких сейчас и близко не показывает того, на что способен в лучшей (или хотя бы нормальной) форме.

Тем не менее перед матчем с «Барселоной» «Интеру» прилетело сразу несколько хороших новостей. Восстановились Дензел Думфрис, Пётр Зелиньски и Маркус Тюрам. Да, они наверняка не в лучшей форме. Думфрис и Зелиньски не играли с марта и впервые появились на поле в недавнем матче с «Ромой». Оба вышли на замену. А Тюрам травмировался во встрече с «Баварией» и с тех пор не играл вообще. Его состояние вызывает больше всего вопросов. Однако, по данным итальянских СМИ, Тюрам не просто будет в заявке — он может выйти даже в старте.

Если Зелиньски — игрок обоймы, то Думфрис и Тюрам — железные игроки основы. Дензел — король правого фланга, а Маркус — лучший в мире партнёр для Лаутаро Мартинеса. Конечно, Симоне Индзаги мечтал бы видеть обоих в наилучшей форме. Но есть как есть. Пожалуй, лучше иметь в доступе Думфриса и Тюрама, которые готовы сыграть хоть сколько-нибудь, чем не иметь их в доступе вообще.

Ещё один плюс — в выходные отдохнули Алессандро Бастони и Генрих Мхитарян. Они пропустили матч с «Ромой» из-за дисквалификаций. Да, «Интер» проиграл, причём проиграл довольно бездарно. Но если и пытаться искать какие-то плюсы — два важнейших игрока получили такую необходимую передышку. Это очень хорошо в преддверии матча с «Барселоной».

Большие потери Флика

Если у «Интера» несколько травмированных вернулись, то «Барса» по-прежнему не может рассчитывать на Роберта Левандовского и Алехандро Бальде. По матчу с «Реалом» можно подумать, что каталонцы не чувствуют этих потерь. Но если они не почувствовали (или не сильно почувствовали) их в «класико», это не значит, что так же будет против «Интера».

Левандовски — это не только высочайший футбольный класс. Это ещё и гигантский опыт. В том числе опыт больших матчей. На поздних стадиях Лиги чемпионов это иногда важнее, чем уровень футбола. Роберт — один из всего лишь трёх футболистов «Барселоны», кто выигрывал Лигу чемпионов. Двое других — Марк-Андре тер Штеген и Андреас Кристенсен. Тер Штеген бо́льшую часть сезона пропустил из-за травмы. А Кристенсен сыграл в 1-м туре Ла Лиги и с тех пор на поле не выходил. Остальные футболисты если и выигрывали ЛЧ, то только во сне или на приставке.

Плюс Левандовски — это мощь. В самом прямом смысле — физическая мощь в атаке. Другого форварда с такой фактурой у «Барселоны» нет. Ферран Торрес — отличный игрок. Но, во-первых, центр нападения не родная для него позиция. А во-вторых, по габаритам он заметно скромнее Левандовского. Толкаться с тройкой здоровенных центральных защитников «Интера» (скорее всего, это будут Алессандро Бастони, Франческо Ачерби и Ян Биссек) Феррану будет очень трудно. Трудно было бы и Левандовскому. А Феррану — и подавно.

Бальде не такая звезда, как Левандовски. И такого огромного победного опыта у него нет. Однако он безоговорочно лучший в «Барселоне» на своей позиции. Жерар Мартин сильно уступает Бальде в качестве. И если сможет выйти в старте Думфрис, «Интер» наверняка будет серьёзно давить на левый фланг барселонской обороны.

Дензел — тестостероновая машина, которая не знает слова «усталость». Для него это иллюзия. И сдержать его Мартину будет трудно, даже если Флик придумает для этой зоны подстраховку. Думфрис летит вперёд при любой возможности, он очень агрессивен. Плюс отлично завершает атаки. Возможно, это будет самое серьёзное испытание для Мартина за всё время в «Барсе».

Таковым могло стать «класико». Но Мартин сыграл неплохо, надо отдать ему должное. С другой стороны, можно задать вопросы «Реалу». Наверное, команда Карло Анчелотти могла сильнее надавить на зону Мартина и, соответственно, извлечь больше дивидендов. Однако это уже проблемы «Реала», не Жерара.

В теории Флик может сдвинуть налево Иньиго Мартинеса. Он сделал так по ходу «класико». Но всё же с трудом верится, что немец в полуфинале Лиги чемпионов разобьёт основную пару центральных защитников Мартинес — Пау Кубарси. По ходу матча, может, Иньиго и отправят налево. С первых минут — очень вряд ли. Так что в старте, вероятнее всего, будет Мартин. И «Интер» может хорошенько разыграть эту карту.

Цена победы в «класико»

Играть после большого матча — сложно. А если вслед за одним большим матчем идёт другой, ситуация становится ещё труднее. У «Интера», безусловно, была значимая встреча с «Ромой» — и с точки зрения борьбы в Серии А, и с точки зрения статуса. Но этот матч не идёт ни в какое сравнение с «класико», которое было у «Барселоны» несколько дней назад. Тем более это было финальное «класико» — за трофей.

По сезону видно, что «Барселона» отлично готова физически. Периодически бывают спады, однако в целом команда Флика очень здорово бежит и сохраняет лёгкость. Футбол «Барсы» — очень энергозатратный. Так что если бы не было хорошей физики, то каталонцы бы не взяли два трофея и не претендовали ещё на два сверху.

Но всё же силы «Барселоны» не безлимитны. Это касается и физики, и эмоций. Для нас, зрителей, «класико» получилось на разрыв. Блестящая игра! Скорости, нерв, эмоции, ещё и с овертаймом — фантастика. Однако сколько сил потратили команды! Не только физических, но и эмоциональных.

В матче с «Реалом» «Барселона» выложилась без остатка. Впереди — «Интер». Полуфинал Лиги чемпионов, важнейший матч. И вот сумеет ли «Барса» собраться, хватит ли её на игру с командой Индзаги — вопрос. Возможно, против «Реала» каталонцы выплеснули столько сил, энергии и морального ресурса, что на «Интер» могло и не остаться.

«Лас-Пальмас» как ролевая модель

В трёх последних матчах — с «Болоньей», «Миланом» и «Ромой» — «Интер» не забил ни одного мяча. Тут комплекс причин: и спад формы, и отсутствие Тюрама с Думфрисом, и качественная оппозиция со стороны соперников — это тоже важно. У «Интера» сейчас есть проблемы с конструктивом впереди. Но в первом матче с «Барселоной», который пройдёт в гостях, задачи во что бы то ни стало забить у миланцев, пожалуй, нет. Если получится — отлично. Если нет — не страшно. Главное — надёжно отзащищаться.

Нет сомнений, что «Барселона» заберёт мяч. Это её стиль, плюс она играет дома. И для «Интера» это хорошая новость. Когда тебе тяжело создавать моменты, когда ты в целом не в лучшем физическом состоянии, закрыться — оптимальный вариант. И «Интер», при всех его проблемах, способен это сделать. Даже против такой дикой атаки, какая есть у «Барселоны».

В теории Симоне Индзаги может позвонить Жозе Моуринью и спросить про 2010-й — когда «Интер» в ответном полуфинале ЛЧ проиграл на «Камп Ноу» 0:1, однако всё равно вышел в финал. С 28-й минуты миланцы играли в меньшинстве, но запарковались у своей штрафной так, что «Барса» смогла забить только один. И тот — в самом конце.

«Интер» Индзаги — гибче, разнообразнее команды Моуринью. Так что «парковки», как в 2010-м, скорее всего, не будет. А вот грамотная и строгая игра вторым номером, которая будет разбавлена контратаками, — очень может быть. У «Барселоны» блестящее нападение, очень сильное и без Левандовского. Но против насыщенной обороны бывает сложно даже Рафинье, Ламину Ямалю и другим звёздам сине-гранатовых.

Против «Барсы» на её поле успешно закрылись, к примеру, скромные «Лас-Пальмас» и «Леганес». «Лас-Пальмас» выиграл на «Монжуике» 2:1, «Леганес» — 1:0. Если они смогли, может, и у «Интера» получится?

«Интер» вовремя проиграл Серию А!

Когда есть одна конкретная и главная задача, не нужно тратить время на расстановку приоритетов. Разумеется, «Интер» предпочёл бы продолжить борьбу за Кубок Италии. И в Серии А точно не хотел бы отставать от «Наполи». Однако есть как есть: из Кубка миланцы вылетели, а в чемпионате шансы на титул ещё есть, но фаворит — абсолютно точно «Наполи», всё в руках команды Конте.

Теперь Лига чемпионов — приоритет для «Интера». В этом турнире ничего не проиграно. В противостоянии с «Барселоной» пока абсолютный паритет. Никто не вырвался вперёд, и никто не отстал.

У команды Флика другая ситуация. У неё не только ЛЧ — ещё и Ла Лига. Да, «Барса» опережает «Реал» на четыре очка, у неё есть право на ошибку. Однако впереди ещё одно «класико». Так что судьба титула в Испании не решена.

Да, в Ла Лиге разрыв по очкам между первым и вторым местами больше, чем в Серии А. Но, во-первых, испанским лидерам ещё играть друг с другом, а итальянским — нет. Во-вторых, уж слишком стабильно «Наполи» «стрижёт» очки в недельном цикле. Антонио Конте делает это лучше всех в мире. Так что вероятность смены лидера в Испании как будто бы повыше, чем в Италии.

Это не значит, что «Барселона» забьёт на матчи с «Интером» и бросит все силы на Ла Лигу. Однако всё же фокус каталонцев может быть немного смещён. Им есть о чём беспокоиться, помимо ЛЧ. У «Интера» такой проблемы — если это можно назвать проблемой — нет. По крайней мере, до тех пор пока не оступится «Наполи». А поскольку до матча на «Монжуике» неаполитанцы точно не оступятся, «Интер» может думать только о «Барселоне» и не забивать себе голову ничем другим.

Этот фактор можно считать эфемерным. И вообще не факт, что он как-то проявится. Но в больших матчах часто решают детали. Иногда — те, что на первый взгляд кажутся совсем незначительными. Так что в битве «Барселоны» и «Интера» даже эта неочевидная деталь может сыграть свою роль.