«Никогда с таким не сталкивался. Думали, «Балтика» — серьёзный клуб». Разговор с Зеедорфом

У великого нидерландца сорвался трансфер племянника в Россию. Но в интервью «Чемпионату» Кларенс рассказал не только об этом.

Сделать интервью с легендарным Кларенсом Зеедорфом нам удалось в Астане. В прошедшие выходные там состоялся выставочный матч, куда приехал в том числе нидерландец. Его сборная легенд сыграла вничью (2:2) с легендами Казахстана. За несколько часов до этой встречи мы поговорили с бывшим полузащитником сборной Нидерландов. И надо сказать, что он и в 49 лет отлично выглядит.

Кларенс Зеедорф Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

— Вы практически не изменились внешне. Это тренировки или генетика?

— Образ жизни. Мне просто нравится быть активным и здоровым, поэтому я забочусь о себе. Не пью, не курю, а просто наслаждаюсь жизнью.

— Когда вы в последний раз курили?

— Никогда.

— И, похоже, часто ходите в зал.

— Мне всегда нравилось заниматься спортом. Я не прекратил и после завершения карьеры. Минимум два-три раза в неделю тренируюсь. Хотя тут дело даже не в том, сколько занятий, а в том, как ты питаешься, как живёшь, как справляешься со стрессом.

— И после карьеры приходится сталкиваться со стрессом?

— Конечно, все с ним сталкиваются. Жизнь — это же не только футбол. Проблемы возникают, но, как мне кажется, я со всем справляюсь.

«Мы просто молились, чтобы матч в России закончился как можно быстрее»

— Вы брали Лигу чемпионов четыре раза с тремя клубами: с «Аяксом» в сезоне-1994/1995, с «Реалом» в сезоне-1997/1998 и с «Миланом» в сезоне-2002/2003 и сезоне-2006/2007. Какой из титулов стал самым важным для вас?

— Они разные. И каждый по-своему уникален. Разный возраст, разные команды, разное восприятие. Ещё и история клуба имеет значение.

— В каком плане?

— Когда ты молодой, то не осознаёшь важность трофея. Тебе победы могут казаться нормой. Сейчас понимаешь, что «Аякс» не брал Лигу чемпионов уже 30 лет и та победа в 1995 году была серьёзным достижением.

— А с «Реалом» в 1998-м?

— Тогда Мадрид долго не мог взять этот титул — более 30 лет! После этого «Реал» вернулся и стал постоянно выигрывать Лигу чемпионов. Ну а с «Миланом»… Мы дважды выиграли этот трофей, но должны были брать ещё третий раз. Со временем начинаешь по-настоящему ценить титулы. Тем более когда видишь реакцию фанатов спустя годы.

Кларенс Зеедорф Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

— Поскольку это интервью для российского СМИ, обязан вас спросить о матчах в нашей стране. Что в первую очередь вспоминается?

— Помню, как играл против клубов из России — со «Спартаком» было тяжело, когда мы приезжали с «Реалом» [в 1998 году]. У меня до сих пор остались хорошие отношения с людьми из вашей страны.

— Речь про футболистов, с которыми вы пересекались?

— Нет, просто со знакомыми. В этом преимущество спорта — ты ездишь по всему миру и встречаешь много людей. Получается огромная футбольная семья. И флаг тут не так важен.

— Вы же играли в России зимой?

— Увы, было дело. Очень холодно. -20°С. Мы просто молились, чтобы матч закончился как можно быстрее. Нам приходилось и раньше играть в мороз, но это было что-то особенное.

Кларенс Зеедорф Фото: New Press/Getty Images

— Этой зимой ваш племянник 24-летний защитник Квентин Зеедорф был близок к переходу в российскую «Балтику» из Первой лиги. Почему трансфер из софийской «Славии» не состоялся?

— Я был немного удивлён. Квентин очень молод и физически одарён, но нам сказали, что медицинские показатели не устроили.

— Не прошёл тесты?

— Дело не в них. Сказали, что в будущем что-то может быть. Мы думали, «Балтика» — серьёзный клуб. Для меня это было немного… странно. Сделка была уже практически завершена. Квентин очень талантлив и достигнет серьёзного уровня через пару лет.

— Трансфер в «Балтику» позади или ещё возможен летом?

— Не знаю. Я даже не понимаю, почему так получилось зимой. Никогда не сталкивался с подобным за свою карьеру. В любом случае мой племянник очень мотивирован.

Квентин Зеедорф Фото: Из личного архива Квентина Зеедорфа

— К вам когда-либо проявляли интерес российские клубы?

— Не особо. Только «Анжи», когда там играл Это’О, но тогда не было никакой конкретики.

«Почему вообще так важен «Золотой мяч»?»

— Мы недавно делали интервью с Тотти. Он дал понять, что не в восторге от современного футбола, в котором много технологий, а техничных футболистов заменяют физически сильные. Насколько согласны?

— Сейчас действительно меньше креатива в футболе, но что касается технологий — они нужны в качестве поддержки, чтобы улучшить игру. А ещё они помогают анализировать футбол, находить игроков по всему миру. Хотя необходимо и самому считывать игру, принимать решения и удивлять соперников. Технологии в целом полезны, однако важно принимать человеческие решения. Поэтому мы и говорим, что спорт — искусство.

— Есть ли сейчас футболист, который по манере игры напоминает вам себя?

— Я считаю, что каждый игрок уникален и даже сравнивать не имеет смысла.

— То есть про «Золотой мяч» вас лучше не спрашивать?

— А почему вообще он так важен?

— Так получилось, что о нём все говорят.

— Именно! Но я не считаю, что он ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше — да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз всё равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам. Вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратаря, защитника, полузащитника, нападающего. И уже затем MVP. Я бы предпочёл, чтобы всё двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле.

Кларенс Зеедорф в матче «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд в ЛЧ-2002/2003 Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

— В этом плане радует, что последний «Золотой мяч» получил Родри, а не кто-то из нападающих?

— Проблема не в том, что дают нападающим. Я считаю, Вини заслужил в последний раз, голосовал бы за него. Хотя Родри тоже вполне достоин. Он выдал невероятный сезон, но, на мой взгляд, Вини сделал что-то особенное. Однако это всего лишь моё мнение.

— Как бывший игрок «Реала» скажите, что сейчас происходит с клубом?

— Ничего особенного. Нельзя же всё время побеждать. «Реал» выиграл столько! Анчелотти побил рекорды, а в этом сезоне не получается. Так бывает. В следующем сезоне команда снова поборется за трофеи.

— Похоже, уже без Анчелотти.

— Хорошо. Возможно, его цикл завершается, если вообще в этом дело. Стоит уважать тренера за то, чего он добился. Лучший тренер в истории Лиги чемпионов. Он выиграл этот турнир даже с перестраивающимся «Реалом». Вдумайтесь в это! Мне кажется, людям нравится наблюдать за падениями других, однако ни одна команда не может выигрывать всегда. Возможно, в клубе считают, что требуется новая перестройка. Пускай так, но это не отменяет величия Анчелотти.