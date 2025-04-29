«Спартаку» — два шага до трофея! Маркиньос разорвал «Динамо», а Ливай наконец забил! Видео

«Спартак» – в финале Пути регионов Кубка России! Красно-белые переиграли в дерби «Динамо» и встретятся с победителем пары «Локомотив» – «Ростов». А вот будущее Марцела Лички после вылета его команды вызывает всё больше вопросов.

Чешский тренер выставил на кубковую игру со «Спартаком» тот же стартовый состав, что и тремя днями ранее на матч РПЛ с «Зенитом». А вот Деян Станкович сделал кое-какие изменения по сравнению с дерби с ЦСКА. Из основы выпали Дуарте, Пруцев и Бонгонда, а новыми деталями машины сербского тренера стали Литвинов, Рябчук и (несмотря на отсутствие голов) зимний новичок Гарсия. Необходимо отметить, что футболисты вышли на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы РФС организовал акцию «Бессмертный полк».

На поле тоже была битва – настоящее дерби! Например, теперь уже левый защитник «Динамо» Фернандес и центрхав «Спартака» Мартинс в течение минуты обменялись ударами локтем в лицо и заработали по жёлтой карточке. При счёте 0:0 «Спартак» был инициативнее, больше владел мячом и территорией. Но атаки красно-белые, как правило, развивали через левый фланг Маркиньоса. В схеме 4-3-3 у хозяев, в общем-то, отсутствовал правый полузащитник, поскольку Гарсия постоянно смещался в центр и действовал как второй центрфорвард в паре с Угальде. Спартаковцы искали кроссами рослого, прыгучего тринидадца. Вдобавок в штрафную подтягивался габаритный Мартинс.

На исходе четверти часа игра раскрылась. В переходных фазах команда Лички первой создала голевой момент – пристреливался Гладышев. А через минуту забил «Спартак»! Хозяева всё же прорвали оборону «Динамо» слева. Барко поделился мячом с Маркиньосом, а бразилец решил эпизод парой касаний, классно пробив под перекладину. Гладышев с Касересом и опорники «Динамо» где-то недоработали. Лунёв не выручил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» не удалось начало, как и в матче с «Зенитом». Но, как и три дня назад, бело-голубые отыгрались ещё до перерыва. Причём достаточно быстро. Уже команда Лички стала отвечать прессингом на спартаковский прессинг. Гладышева пустили в полуфланг под удар с сильной левой ноги – «Спартак» избежал пропущенного гола благодаря выдающемуся сейву Максименко и штанге. А вот после штрафного Бителло и срезки от Денисова не спасло ничто. Как же не везёт Даниилу! Курьёзнейший автогол головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем в первом тайме были разные отрезки. Никто не доминировал, хотя после гола гостей «Спартак» на некоторое время крепко схватил принципиального соперника. После 45 минут «Динамо» выигрывало по ударам – 7:4, а вот в створ бело-голубые и красно-белые попали всего по разу. Когда судья Кукуян отправил команды в раздевалки, на него попёр Станкович! Очень эмоционально выговаривал за что-то. Его ассистент Сассо и вовсе заработал удаление.

Дебют второго тайма также остался за «Спартаком». Красно-белые забили быстрый гол после перерыва, и кто это сделал – Гарсия! Наконец-то прорвало самого дорогого новичка в истории клуба. Ливай отличился в своём стиле, выиграв борьбу на опережение у Фернандеса и исполнив удар головой. «Динамо» просто ужасно сыграло в обороне – ближайший к Маркиньосу защитник не «съел» расстояние (и чем опять занимался Касерес?), чтобы помешать бразильцу выполнить кросс.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» снова вышел вперёд, и Станкович довольно рано снял с игры Угальде. Лучший бомбардир РПЛ по большому счёту потерялся. Подтвердилось, что костариканец не очень комфортно чувствует себя в паре с Гарсией. Команда Станковича уже больше концентрировалась на защите и использовании пространства. «Динамо» раскрывалось, Личка искал лучшие сочетания – добавил в группу атаки Нгамалё, передвинул Бителло на позицию «десятки», а Гладышева – на острие. Бело-голубые комбинировали, но красно-белые читали и срывали всё, что придумывал противник. Хотя за 10 минут до конца Гладышев едва не забил на контрвыпаде после ошибки Барко – несвойственной для аргентинца, обрезавшего полкоманды.

В концовке «Динамо» оставалось надеяться только на успешный навал. Бело-голубые перебили «Спартак» и во второй половине – 9:5, тем не менее уступили по ударам в створ – 1:2. Показывали зубы, но не кусались. С такой точностью не выиграть. Последний шанс загубил Макаров, который после неудачной скидки Литвинова (не первой в этом матче) зарядил с подбора выше цели. «Спартак» одержал заслуженную победу прежде всего благодаря выдающемуся перформансу Маркиньоса.