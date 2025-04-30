«Лучшее поражение в жизни». Незабываемые моменты полуфинала «Барсы» и «Интера» из 2010-го

«Интер» или «Барселона» — один из этих клубов сыграет в финале Лиги чемпионов. Такой же расклад был 15 лет назад. Тогда «Интер» Жозе Моуринью прошёл «Барселону» Хосепа Гвардиолы. Сначала миланский клуб победил дома (3:1), а потом уступил на «Камп Ноу» (0:1). Вспоминаем главные моменты ответного матча.

Несостоявшаяся «ремонтада»

После поражения в первом матче со счётом 1:3 «Барселона» сделала всё, чтобы сплотить фанатов перед ответной игрой. Команда записала эмоциональный ролик с Карлесом Пуйолем и его одноклубниками. Не поверите, но тогда тоже много говорили про одно популярное в 2025-м слово. «У нас есть мечта — поехать в Мадрид на финал. Мы хотим «ремонтаду». Отдадим всё, что есть» — таким был слоган футболистов каталонского клуба. «Ремонтада» («возвращение» — исп.) 15 лет назад не была в мейнстриме, но если бы у «Барсы» получилось? После матча Моуринью немного трансформировал слоган соперника. «Они оставили на поле кожу, а мои ребята — кровь», — утверждал португалец.

Слова Моуринью перед матчем

Жозе за день до игры не упустил возможности уколоть соперника. «Мы всего лишь мечтаем попасть в финал Лиги чемпионов, а вот для «Барселоны» это уже какая-то навязчивая идея. И разница тут колоссальная. Мечта чище, чем простая одержимость. Мечта преисполнена благородным чувством. Прошлогодний финал в Риме был такой же мечтой и для «Барселоны», но теперь, когда впереди маячит «Сантьяго Бернабеу», она превратилась в наваждение».

Жозе Моуринью уколол «Барселону» перед матчем Фото: Michael Regan/Getty Images

Киву поменял получившего на разминке травму Пандева

Спустя несколько лет после матча защитник Кристиан Киву сообщил, что должен был начать матч в запасе. «Помогла» травма Горана Пандева — македонец получил её на разминке. Моуринью не поменял тактический план. Схема 4-2-3-1, в которой Киву занял место слева в полузащите. Перед румыном поставили задачу: нужно сдержать Дани Алвеса. Чуть позже Киву подвинули на место левого защитника — это произошло после удаления Тьяго Мотты. Кристиан — единственный футболист, кто пробил по воротам «Барсы» в тот вечер.

Кристиан Киву (в шлеме) вышел в основе только из-за травмы одноклубника Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Удаление Мотты и театральное представление Бускетса

Важный момент произошёл на 28-й минуте. Именно тогда Мотта легонько коснулся лица Серхио Бускетса. Испанец катался по газону и изображал страшные муки. Хитрец на пару секунд вышел из образа и украдкой посмотрел, купился ли бельгийский арбитр Франк Де Блекере. Возможно, испанец думал, что трюк останется незамеченным, но его действия попали в объектив видеокамеры. В итоге «Интер» остался вдесятером почти на час. «У меня нет претензий к судейству. Взбесило поведение Бускетса. Никогда раньше не видел, чтобы футболист валился на землю после лёгкого касания, а потом проверял, увидел ли этот эпизод судья. Я и раньше называл футболистов «Барселоны» симулянтами, а теперь и доказательства не нужны», — сокрушался после игры Мотта.

Серхио Бускетс смотрит, удалась ли его шалость Фото: Кадр из трансляции

«Когда Бускетс упал как будто без сознания, я видел, что скамейка «Барселоны» праздновала успех, — вспоминал Моуринью. — Гвардиола подозвал к себе Ибрагимовича, чтобы обсудить тактические нюансы. Им предстояло играть в большинстве. Я подошёл к Гвардиоле и сказал: «Не начинай праздновать раньше времени, игра ещё не окончена».

Роскошный сейв Жулио Сезара

На 33-й минуте бразильский вратарь совершил, возможно, самый важный сейв в своей карьере. Лионель Месси сместился с правого фланга в центр и нанёс классный удар из-за пределов штрафной площади. Феноменальный прыжок Сезара — вратарь кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. Невероятное спасение. Кстати, Месси ни разу в карьере не забивал «Интеру» (провёл четыре матча).

Жулио Сезар остановил Лионеля Месси Фото: Michael Regan/Getty Images

Отменённый гол Кркича

На 90+2-й минуте фанаты «Барселоны» радовались голу Бояна Кркича, но за пару секунд до этого Де Блекере дал свисток. Дело в том, что мяч попал в руку полузащитнику сине-гранатовых Яя Туре в единоборстве с Вальтером Самуэлем. Опасность для болельщиков «Интера» миновала. Счёт 2:0 вывел бы «Барселону» в финал Лиги чемпионов. Правило выездного гола тогда ещё не отменили.

Бояну Кркичу не суждено было стать героем матча в Барселоне Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Забег Моуринью после финального свистка

Тренер «Интера» не сдержал эмоций после напряжённого матча. Моуринью совершил забег по полю. Правая рука вверх с поднятым указательным пальцем — эти кадры облетели футбольный мир. Такое поведение очень не понравилось вратарю «Барселоны» Виктору Вальдесу. Он попытался остановить Особенного, но португалец всё равно добился своего. Голкипер думал, что Моуринью издевался над фанатами «Барсы», которые освистывали его в течение матча. «Я праздновал победу со своими болельщиками, — утверждал тренер. — Это моё право. Нет никакой проблемы».

Жозе Моуринью (в центре) отметился ярким перформансом после игры Фото: Michael Regan/Getty Images

Разбрызгиватели на поле

Снимки после финального свистка войдут в историю. Уставшие футболисты «Интера» обнимали друг друга, и в это время на поле включились разбрызгиватели. Всеобщий восторг игроков и струи воды, среди которых чёрно-синие бегали, как счастливые дети. Незабываемые кадры.

Диего Милито веселится под струями воды Фото: Michael Regan/Getty Images

Моуринью назвал это поражение лучшим в жизни

Тренер после матча был достаточно эмоциональным: «У меня команда героев. Ребята выложились без остатка. Хочу поблагодарить всех — и тех, кто вышел на поле, и тех, кто остался в запасе. Сложно противостоять «Барсе» в полном составе. Пройти её вдесятером – значит войти в историю. Это поражение — лучшее в моей жизни. Да, я уже брал Лигу чемпионов, но сегодня эмоции были даже сильнее. Мы дважды сыграли в плей-офф с «Челси», дважды — с «Барсой». И попали в финал — это фантастика».

Забавно, но перед тем сезоном в «Барселону» ушёл Златан Ибрагимович. Ради победы в ЛЧ. Моуринью говорил шведу, что «Интер» сам выиграет Лигу чемпионов – однако Златан не послушал. А потом вылетел от миланцев в полуфинале.

Жозе Моуринью справился со своей задачей Фото: Michael Regan/Getty Images

Как «Интер» создал «тюрьму» для Месси

Спустя несколько лет Моуринью рассказал, как «Интеру» удалось остановить звёздного нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Жозе в начале повествования даже сделал вид, что забыл имя футболиста каталонского клуба.

Тьяго Мотта (справа) противостоит Лионелю Месси Фото: Michael Regan/Getty Images

«Понимали, что второй матч в Барселоне будет гораздо труднее для нас. Справа у них играл этот парень, забыл его имя… А, Месси. Он играл справа, но мог свободно двигаться по разным зонам. Наше основное решение — персональная опека со стороны Санетти. Было ясно, что Месси не должен играть один в один во время перемещений между линиями. Задача левого защитника — сопровождать Лео и в определённый момент передавать его, когда тот смещается.

Помню, что тогда итальянские СМИ применили термин «тюрьма для Месси». Мы не допускали ситуаций один в один. Санетти, Мотта, Камбьяссо — каждый отвечал за зону, где мог оказаться Месси. Да, соперник значительно чаще владел мячом. У нас был такой посыл: «Пусть мяч будет в ногах игроков «Барселоны», если они не создают много моментов. Мы начинали с глубокой защиты, однако в первом матче быстро переходили в атаку за счёт трёх-пяти футболистов. Это работало. В Милане мы владели мячом 30% времени, но создавали больше шансов. Наша команда всё контролировала».

15 лет назад «Интер» прошёл «Барселону», а затем выиграл Лигу чемпионов. Как будет на этот раз?