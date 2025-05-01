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Реал Сосьедад, Арсен Захарян: клуб сменил тренера, кто возглавил команду после Альгуасиля, Серхио Франсиско, будущее Арсена

В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?

Дмитрий Бажанов
Автор:
Фото: Jose Breton/Getty Images
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка
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Уходит тренер, который помог Испании выиграть Евро. Чем легендарен Альгуасиль и кто теперь вместо него?

Со следующего сезона у «Реала Сосьедад» начинается новая жизнь. Уходит главный тренер Иманол Альгуасиль, который работал с конца 2018-го. Альгуасиль – историческая фигура для сан-себастьянцев. Он воспитанник этого клуба, отыграл больше 100 матчей. А потом вернулся уже как тренер, поработал с молодёжными командами и затем взялся за основной состав. Взялся так, что «Сосьедад» выиграл первый титул с 1980-х, добрался до плей-офф Лиги чемпионов и наторговал футболистов на сотни миллионов.

Альгуасиль уходит на грустной ноте. В этом сезоне команда увязла в середине таблицы Ла Лиги и, скорее всего, не попадёт в еврокубки. Ситуацию могли скрасить сопутствующие турниры, но в 1/8 финала Лиги Европы сан-себастьянцы проиграли хромому «Манчестер Юнайтед», а в полуфинале Кубка Короля уступили мадридскому «Реалу». Причём после поражения 0:1 дома «Сосьедад» возродился на «Сантьяго Бернабеу», к 80-й минуте вёл 3:1 и мог пройти дальше. Однако дело дошло до овертайма, там «Мадрид» забил и добился ничьей 4:4, которой хватило для выхода в финал.

Иманол Альгуасиль

Неудачные результаты – это следствие тех проблем, которые копились сезон за сезоном. У «Сосьедада» фантастическая академия, она штампует таланты пачками. Но если ты регулярно продаёшь лидеров, невозможно всё время безболезненно заменять их ребятами из «кантеры». Какое-то время «Сосьедаду» это удавалось. Однако у всего есть предел. И, кажется, сейчас этот самый предел настал.

Минувшим летом «Сосьедад» продал двух ведущих игроков, представителей сборной Испании – Робина Ле Нормана (в «Атлетико») и Микеля Мерино (в «Арсенал»). Мог уйти и Мартин Субименди. Но он, к удивлению многих, отказался переходить в «Ливерпуль», который очень его хотел. С учётом того, как раскрылся Райан Гравенберх, «Ливерпуль» вряд ли сильно жалеет, что трансфер Субименди сорвался. А вот сам Мартин, вполне возможно, жалеет. Мог стать чемпионом Англии – а вместо этого доигрывает сезон в Испании без серьёзной турнирной мотивации.

Робин Ле Норман (в «Атлетико», Мартин Субименди в «Сосьедаде» и Микель Мерино в «Арсенале»

Впрочем, будущим летом Субименди почти наверняка уйдёт. Давно пишут, что он может воссоединиться с Микелем Мерино в «Арсенале». Может уйти и Такефуса Кубо. Им давно интересуются большие клубы. В частности, были разговоры о «Ливерпуле». Кубо вроде как хотел уйти ещё прошлым летом, но не сложилось. И вот японец весь сезон конфликтует с Альгуасилем. Тут тоже накопилось. Во-первых, не отпустили. Конечно, игроку обидно. Во-вторых, результаты «Сосьедада» стали сильно хуже, это не может не сказываться на настроении.

Продажи, продажи, продажи! Этот ушёл, это вот-вот уйдёт. Альгуасиль работает в таком режиме всё время. Трансферы на вход «Сосьедад», конечно, тоже делает. Однако новичков почти всегда берут на рост. Готовых игроков подписывают редко. То есть уходят лидеры – те, кто делает разницу. А на замену им приходят ребята, которых надо растить, которым нужно время на раскачку. Приходят либо из других клубов, либо из академии.

У мадридского «Реала» с настроением тоже не очень:
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Тем не менее Иманолу удалось сделать «Сосьедад» стабильным участником еврокубков. До нынешнего сезона команда ни разу не финишировала в Ла Лиге ниже шестого места. Да, было девятое место в сезоне-2018/2019. Но тогда Альгуасиль отработал только половину чемпионата, так как пришёл по ходу – в декабре 2018-го.

В сборной Испании на победном Евро-2024 были сразу четыре игрока из «Реала Сосьедад»: Микель Оярсабаль, его тёзка Мерино, Робин Ле Норман и Мартин Субименди. Ле Норман отыграл в основе весь турнир, Мерино забил победный мяч в великом четвертьфинале с Германией, Субименди здорово подменил в финале получившего травму Родри, а Оярсабаль забил «золотой» гол. Это тоже заслуга Альгуасиля. Он очень сильно повлиял на становление каждого из этих футболистов.

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Вообще, умение работать с молодёжью, с воспитанниками – это важнейшее качество для тренера «Реала Сосьедад». И в этом смысле абсолютно логично, что место Альгуасиля займёт человек, который последние несколько лет тренировал «Сосьедад В», – Серхио Франсиско. Он, как и Альгуасиль, начинал в Сан-Себастьяне как игрок. Затем стал тренером, поработал с командами разных возрастов. И вот теперь, в 46 лет, получает главную команду. Когда в 2018-м назначили Альгуасиля, ему было 47. Пути Иманола и Франсиско очень похожи.

Нет сомнений, что новый тренер будет делать большой акцент на местных игроках. Он их отлично знает, он с ними работал. Часть из них в основную команду перевёл уже Альгуасиль. А ещё часть из команды В наверняка подтянет уже сам Франсиско.

Серхио Франсиско

Что ждёт Арсена Захаряна? Прежде всего ему надо выздороветь. К сожалению, в этом сезоне он почти не играет. Первый год ушёл на адаптацию, и казалось, что вот сейчас, в сезоне-2024/2025, Арсену пора выходить на первые роли. Но, увы, этого не произошло.

Самое главное – нужно как следует восстановиться. Без спешки, чтобы не было рецидивов. Надо подойти в хорошем состоянии к началу сборов. Предсезонная подготовка всегда очень важна, а когда приходит новый тренер – особенно. Воспитанников «кантеры» Франсиско знает отлично. А вот легионеров, наверное, не так хорошо. Так что Захаряну очень важно себя показать.

Арсен Захарян в «Сосьедаде»

«Сосьедад» заплатил за Арсена большие деньги. Клуб абсолютно точно намерен отбить эти вложения. Так что шанс при новом тренере Захарян получить должен. Как он им воспользуется – вопрос. Было бы очень здорово, если бы Арсена наконец перестали мучить травмы и он смог стабильно играть и приносить пользу. Однако если так не получится, не исключено, что «Сосьедад» попробует устроить его в другой клуб. Для начала – возможно, в аренду, ради игровой практики.

Впрочем, пока это лишь фантазии. Как будет на самом деле, покажет жизнь.

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Из «Реала Сосьедад» уходит не только Альгуасиль, но и многолетний спортивный директор Роберто Олабе. И в случае с его заменой клуб тоже сохраняет преемственность. Новым спортивным директором должен стать Эрик Бретос, который до этого был директором скаутского отдела.

Сан-себастьянцев ждёт жёсткая перезагрузка. Это касается и управленческого аппарата, и команды. При Альгуасиле «Сосьедад» стал настолько симпатичным, что ему прямо хочется пожелать удачи. Пускай перезагрузка пройдёт плавно и успешно.

Удачи и самому Иманолу. Он проделал великолепную работу, добился большого успеха в родном клубе и теперь попробует себя в новых условиях. Пусть и у него получится.

Ну и конечно, пусть получится у Захаряна. Для начала – выздороветь. А дальше – работать, работать и работать!

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