В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?

Со следующего сезона у «Реала Сосьедад» начинается новая жизнь. Уходит главный тренер Иманол Альгуасиль, который работал с конца 2018-го. Альгуасиль – историческая фигура для сан-себастьянцев. Он воспитанник этого клуба, отыграл больше 100 матчей. А потом вернулся уже как тренер, поработал с молодёжными командами и затем взялся за основной состав. Взялся так, что «Сосьедад» выиграл первый титул с 1980-х, добрался до плей-офф Лиги чемпионов и наторговал футболистов на сотни миллионов.

Альгуасиль уходит на грустной ноте. В этом сезоне команда увязла в середине таблицы Ла Лиги и, скорее всего, не попадёт в еврокубки. Ситуацию могли скрасить сопутствующие турниры, но в 1/8 финала Лиги Европы сан-себастьянцы проиграли хромому «Манчестер Юнайтед», а в полуфинале Кубка Короля уступили мадридскому «Реалу». Причём после поражения 0:1 дома «Сосьедад» возродился на «Сантьяго Бернабеу», к 80-й минуте вёл 3:1 и мог пройти дальше. Однако дело дошло до овертайма, там «Мадрид» забил и добился ничьей 4:4, которой хватило для выхода в финал.

Неудачные результаты – это следствие тех проблем, которые копились сезон за сезоном. У «Сосьедада» фантастическая академия, она штампует таланты пачками. Но если ты регулярно продаёшь лидеров, невозможно всё время безболезненно заменять их ребятами из «кантеры». Какое-то время «Сосьедаду» это удавалось. Однако у всего есть предел. И, кажется, сейчас этот самый предел настал.

Минувшим летом «Сосьедад» продал двух ведущих игроков, представителей сборной Испании – Робина Ле Нормана (в «Атлетико») и Микеля Мерино (в «Арсенал»). Мог уйти и Мартин Субименди. Но он, к удивлению многих, отказался переходить в «Ливерпуль», который очень его хотел. С учётом того, как раскрылся Райан Гравенберх, «Ливерпуль» вряд ли сильно жалеет, что трансфер Субименди сорвался. А вот сам Мартин, вполне возможно, жалеет. Мог стать чемпионом Англии – а вместо этого доигрывает сезон в Испании без серьёзной турнирной мотивации.

Впрочем, будущим летом Субименди почти наверняка уйдёт. Давно пишут, что он может воссоединиться с Микелем Мерино в «Арсенале». Может уйти и Такефуса Кубо. Им давно интересуются большие клубы. В частности, были разговоры о «Ливерпуле». Кубо вроде как хотел уйти ещё прошлым летом, но не сложилось. И вот японец весь сезон конфликтует с Альгуасилем. Тут тоже накопилось. Во-первых, не отпустили. Конечно, игроку обидно. Во-вторых, результаты «Сосьедада» стали сильно хуже, это не может не сказываться на настроении.

Продажи, продажи, продажи! Этот ушёл, это вот-вот уйдёт. Альгуасиль работает в таком режиме всё время. Трансферы на вход «Сосьедад», конечно, тоже делает. Однако новичков почти всегда берут на рост. Готовых игроков подписывают редко. То есть уходят лидеры – те, кто делает разницу. А на замену им приходят ребята, которых надо растить, которым нужно время на раскачку. Приходят либо из других клубов, либо из академии.

Тем не менее Иманолу удалось сделать «Сосьедад» стабильным участником еврокубков. До нынешнего сезона команда ни разу не финишировала в Ла Лиге ниже шестого места. Да, было девятое место в сезоне-2018/2019. Но тогда Альгуасиль отработал только половину чемпионата, так как пришёл по ходу – в декабре 2018-го.

В сборной Испании на победном Евро-2024 были сразу четыре игрока из «Реала Сосьедад»: Микель Оярсабаль, его тёзка Мерино, Робин Ле Норман и Мартин Субименди. Ле Норман отыграл в основе весь турнир, Мерино забил победный мяч в великом четвертьфинале с Германией, Субименди здорово подменил в финале получившего травму Родри, а Оярсабаль забил «золотой» гол. Это тоже заслуга Альгуасиля. Он очень сильно повлиял на становление каждого из этих футболистов.

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Вообще, умение работать с молодёжью, с воспитанниками – это важнейшее качество для тренера «Реала Сосьедад». И в этом смысле абсолютно логично, что место Альгуасиля займёт человек, который последние несколько лет тренировал «Сосьедад В», – Серхио Франсиско. Он, как и Альгуасиль, начинал в Сан-Себастьяне как игрок. Затем стал тренером, поработал с командами разных возрастов. И вот теперь, в 46 лет, получает главную команду. Когда в 2018-м назначили Альгуасиля, ему было 47. Пути Иманола и Франсиско очень похожи.

Нет сомнений, что новый тренер будет делать большой акцент на местных игроках. Он их отлично знает, он с ними работал. Часть из них в основную команду перевёл уже Альгуасиль. А ещё часть из команды В наверняка подтянет уже сам Франсиско.

Что ждёт Арсена Захаряна? Прежде всего ему надо выздороветь. К сожалению, в этом сезоне он почти не играет. Первый год ушёл на адаптацию, и казалось, что вот сейчас, в сезоне-2024/2025, Арсену пора выходить на первые роли. Но, увы, этого не произошло.

Самое главное – нужно как следует восстановиться. Без спешки, чтобы не было рецидивов. Надо подойти в хорошем состоянии к началу сборов. Предсезонная подготовка всегда очень важна, а когда приходит новый тренер – особенно. Воспитанников «кантеры» Франсиско знает отлично. А вот легионеров, наверное, не так хорошо. Так что Захаряну очень важно себя показать.

«Сосьедад» заплатил за Арсена большие деньги. Клуб абсолютно точно намерен отбить эти вложения. Так что шанс при новом тренере Захарян получить должен. Как он им воспользуется – вопрос. Было бы очень здорово, если бы Арсена наконец перестали мучить травмы и он смог стабильно играть и приносить пользу. Однако если так не получится, не исключено, что «Сосьедад» попробует устроить его в другой клуб. Для начала – возможно, в аренду, ради игровой практики.

Впрочем, пока это лишь фантазии. Как будет на самом деле, покажет жизнь.

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Из «Реала Сосьедад» уходит не только Альгуасиль, но и многолетний спортивный директор Роберто Олабе. И в случае с его заменой клуб тоже сохраняет преемственность. Новым спортивным директором должен стать Эрик Бретос, который до этого был директором скаутского отдела.

Сан-себастьянцев ждёт жёсткая перезагрузка. Это касается и управленческого аппарата, и команды. При Альгуасиле «Сосьедад» стал настолько симпатичным, что ему прямо хочется пожелать удачи. Пускай перезагрузка пройдёт плавно и успешно.

Удачи и самому Иманолу. Он проделал великолепную работу, добился большого успеха в родном клубе и теперь попробует себя в новых условиях. Пусть и у него получится.

Ну и конечно, пусть получится у Захаряна. Для начала – выздороветь. А дальше – работать, работать и работать!