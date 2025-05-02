Мы недооценили календарь «Краснодара». Финиш сезона — невероятно сложный!

Ещё перед стартом весенней части сезона в медиа искали причины, по которым «Краснодар» как можно дольше останется в чемпионской гонке. Их почти не было. Хоть команда и шла на первом месте, набрав одинаковое количество очков с «Зенитом». Клубу ставили в вину отсутствие трансферов (никого не купил, зато отпустил Кевина Кастаньо в «Ривер Плейт»), отсутствие серьёзного опыта в чемпионской борьбе и ещё кучу факторов, которые были скорее фантазиями тех, кто не хотел видеть команду наверху. Однако из этого всего выходили и плюсы – например, отсутствие необходимости встраивать в коллектив новичков. Но самым важным был календарь: он для команды команды был признан легчайшим.

И это действительно так: первый топ-соперник – только в шестом матче после возобновления сезона. Возможно, благодаря этому «Краснодар» и выиграл четыре встречи из пяти перед «Зенитом». Но мало кто при этом смотрел на май. А здесь начинается самое интересное.

У «Краснодара» — сразу два топ-соперника плюс тяжёлый выезд на синтетику

Для понимания контекста: «Краснодару» для гарантированного чемпионства надо выиграть три матча из четырёх. При этом категорически запрещено терять очки в двух играх – то есть две условные ничьих могут привести к тому, что их обгонит «Зенит», при условии, что петербуржцы наберут максимум возможного.

3 мая в Краснодар приедет «Рубин». Одна из лучших команд весны по умению отбирать очки у фаворитов. «Спартак» и «Локомотив» подтвердят. Однако есть важный момент – московские клубы казанцы обыгрывали на своём поле. А вот в гостевых встречах весной статистика не такая классная – три поражения и одна ничья. Также непонятен статус Мирлинда Даку – лучший бомбардир команды пропускал матч с «Факелом» из-за дисквалификации, и совсем не факт, что он полетит в Краснодар. Ранее было анонсировано, что в мае его ждёт операция. С учётом того, что «Рубин» вряд ли поднимется выше седьмого места и точно не опустится ниже восьмого, может, и есть смысл позволить главному футболисту досрочно завершить сезон. Нет, Казань и без него способна конкурировать и набирать очки, но, пожалуй, сейчас эта встреча выглядит для действующих лидеров наиболее проходной.

Без Даку у «Краснодара» больше шансов?l Фото: РИА Новости

Неприятности могут начаться дальше – ведь у команды начнётся двухматчевая серия гостевых игр – сначала ЦСКА, потом выезд в «Оренбург». По первому сопернику всё понятно: москвичи – самая эффективная команда весны по достижению результата. Да, на этом отрезке сезона будет важно расставить приоритеты: у ЦСКА есть три встречи до возможной победы в Кубке России, в том числе – две с «Зенитом». Кажется, тут у клуба приоритет: уж очень призрачные шансы побороться за чемпионство. С другой стороны, забивать на РПЛ мегастранно, ведь команда в теории может повторить лучший результат последних лет, достигнутый при Владимире Федотове – второе место плюс победа в Кубке. И это в первый сезон Николича будет грандиозным успехом. В том числе для тех, кто приглашал серба. Так что констатируем: для «Краснодара» матч в Москве будет, вероятно, самым тяжёлым на всём майском отрезке – и с точки зрения класса соперника, и с точки зрения личного психологического состояния. Ведь всегда сложно играть с теми, кто на конкретном отрезке сезона по результатам даже лучше тебя. Но гостям может помочь ротация у соперника, если приоритетом всё же будет кубковая встреча.

Дальше – «Оренбург». Вероятно, самый мотивированный соперник «быков» в оставшейся части сезона. Да, отрыв в шесть очков от зоны стыковых матчей сохраняется, но команда ещё не сдалась. И в конце сделает максимум, чтобы запрыгнуть в стыки, а не вылететь напрямую. Учитываем, что это середина мая, в Оренбурге наверняка будет жарко, а бонусом идёт искусственное поле. Так что аргументов для уверенной победы «Краснодара» не так много. Тем более на своём стадионе команда научилась набирать очки.

И наконец финиш – встреча с «Динамо» уже дома. Всё как и год назад. Тогда краснодарцы испортили сопернику уже готовящуюся церемонию чемпионского празднования. Не исключено, что теперь у динамовцев появится хорошая возможность отомстить. Так что с «Краснодаром» наверняка сыграют на максимуме. Пускай уже и без Марцела Лички, которого уволили, не дожидаясь финиша сезона.

А что с календарём у «Зенита»?

Здесь на первый взгляд всё куда проще. В воскресенье в Петербург приедет «Пари НН», и этого соперника команда Сергея Семака обязана разбирать, если цель выиграть чемпионство ещё сохраняется. Тем более Нижний колбасит. Для примера возьмём три последних матча: сначала неплохая по содержанию игра с «Динамо», потом – разгром от «Локо» и неожиданно важнейшая победа над «Ахматом». От Виктора Михайловича и правда не знаешь, чего ожидать. С другой стороны, «Пари НН» набрал 0 очков в гостевых встречах после возобновления чемпионата. И будет очень интересно, если эта тенденция прервётся в Петербурге.

У Виктора Гончаренко есть отличный шанс помочь прошлому клубу Фото: РИА Новости

Дальше «Зенит» ждёт, вероятно, самый сложный выезд мая – в Махачкалу. К команде, которая добегает во всех эпизодах, борется до конца, хоть им и не особо грозят даже стыковые матчи. При этом мотивация в каждой игре очень мощная. «Зенит» наверняка не будет исключением. Но если смотрим на результаты – единственный топ-клуб, который не смог выиграть у Махачкалы весной – «Спартак». ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» победили соперника. «Краснодар» сделал это даже в гостях, пусть и не без геройства Станислава Агкацева.

После у Питера тоже не самый приятный выезд, но скорее из-за логистики. «Ростов» после Карпина играет сам и позволяет это делать сопернику. Так что вряд ли здесь будут проблемы. Двухматчевое противостояние в Кубке показало, что это тот соперник, с которым можно играть и его обыгрывать.

Матч «Ростова» и «Зенита» в Кубке в Ростове Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В последнем туре в Петербург приедет «Ахмат», который к тому моменту обязан обеспечить себе как минимум стыковые встречи. И если «Зенит» ещё будет в гонке, то побеждать такого соперника дома они просто обязаны.

Как думаете, хватит ли «Краснодару» задела в четыре очка?