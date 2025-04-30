Топ-матчи четверга: «Атлетик» — «МЮ», «Вашингтон» — «Монреаль», «СЮ» vs «Локо» и теннис

Начинаем май со спорта: Хайкин в Лиге Европы, «Челси» в Лиге конференций, «Тампа» Кучерова — «Флорида» Бобровского в Кубке Стэнли и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли «Вашингтон» во второй раунд плей-офф?

После двух домашних побед на старте серии в Монреале соперники обменялись выигранными встречами. Канадский клуб добыл победу в третьем матче противостояния, после чего у него были шансы сравнять счёт в серии, но в следующей игре «Кэпиталз» праздновали волевой успех. Теперь у команды Спенсера Карбери есть хорошая возможность оформить путёвку во второй раунд плей-офф на домашней площадке. Получится ли?

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: избегут ли Кучеров и компания столь раннего вылета из плей-офф НХЛ?

Текущий формат проведения плей-офф подразумевает, что одни и те же команды могут сходиться в очном противостоянии едва ли не на ежегодной основе. В последнее время именно так происходит с командами Сергея Бобровского и Андрея Василевского. В 2021 году «Тампа» и «Флорида» встретились в первом раунде, в 2022-м – во втором, в 2024-м – снова в первом. Год назад именно с прохода «молний» Бобровский и Ко начали поход за Кубком Стэнли. Спустя год подопечные Пола Мориса находятся в одной победе от того, чтобы начать защиту титула с такого же трюка. Смогут ли Никита Кучеров, Василевский и их партнёры переломить ход противостояния и избежать вылета из плей-офф уже после пятого матча?

🏀 2:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: «ракеты» уже приземлились или ещё полетают?

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете забрал две игры, сделав счёт в серии 3-1 в свою пользу. Карри, Батлер и Грин показывают великолепный уровень взаимодействия, а ещё в разных встречах включаются разные ролевики. «Хьюстон» хоть и был близок к победе в четвёртой игре, но бросок Шенгюна оказался неточным. Смогут ли «Рокетс» ещё побороться с «воинами» или же серия завершится на их паркете?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: Леброн и Дончич не сдадутся?

У «Лос-Анджелес Лейкерс» нет права на ошибку — команда уступает в серии с «Миннесотой» со счётом 1-3. В четвёртом матче «озёрники» были недовольны судейством. НБА признала ошибку бригады арбитров в одном из эпизодов, который мог стоить «Лейкерс» победы. Но теперь уже неважно — счёт на табло. Удастся ли Леброну Джеймсу и Луке Дончичу продлить серию?

🎾 14:00: Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Даниил Медведев (Россия, 9), Мадрид, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Медведев впервые выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде?

Грунт не является любимым покрытием Даниила Медведева, но с каждым годом он всё лучше и лучше выступает в Мадриде: 2021 год — третий круг, 2023 — четвёртый, 2024 — четвертьфинал. Помешать Даниилу выйти в полуфинал может Каспер Рууд, прекрасно чувствующий себя на грунте. В личных встречах у них 3-0 в пользу Медведева, причём россиянин не отдал ни сета. Однако на грунте Даниил и Каспер ещё не играли друг с другом.

🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто вырвется вперёд в полуфинале Кубка Гагарина?

До начала этой полуфинальной серии многие эксперты называли команду Игоря Никитина очевидным фаворитом в противостоянии. Пожалуй, таковым она остаётся и на данный момент, вот только в Уфу ярославские хоккеисты отправились, уже потеряв преимущество домашнего льда. В Ярославле соперники обменялись победами, что стало идеальным воплощением в жизнь тренерского плана Виктора Козлова. Смогут ли уфимские хоккеисты продолжать удивлять фаворита плей-офф КХЛ уже на родном льду?

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Будё-Глимт», Лига Европы, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сделает ли «Будё-Глимт» с Хайкиным шаг к историческому финалу Лиги Европы?

«Тоттенхэм» мечтает наконец-то прервать серию без трофеев, которая длится с 2008 года. Команда находится в трёх матчах от победы в Лиге Европы. В полуфинале лондонцам достался «Будё-Глимт». Норвежцы с российским голкипером Никитой Хайкиным творят историю: впервые зашли так далеко в еврокубках, попутно выбив «Лацио», «Олимпиакос» и «Твенте». Почему бы теперь не обыграть ещё и «Тоттенхэм»? Если «Будё-Глимт» увезёт хороший результат из Англии, то есть все поводы помечтать о большем.

⚽️ 22:00: «Атлетик» Бильбао — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, 1/2 финала, первый матч

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Интрига: «МЮ» станет ближе к финалу ЛЕ?

«МЮ» не побеждал в Лиге Европы с 2017 года. А теперь команда близка к повторению триумфа. Еврокубок может спасти ужасный сезон: в АПЛ манкунианцы занимают 14-е место за четыре тура до финиша. Это уже точно худший сезон «МЮ» в обновлённом чемпионате Англии. Лига Европы — шанс на спасение. Только вот в полуфинале «Манчестер Юнайтед» попал на «Атлетик». Финал ЛЕ состоится как раз в Бильбао, поэтому местный клуб планирует принять участие в нём. А первый матч приблизит нас к ответу на вопрос: сыграет ли «МЮ» на «Сан-Мамесе» ещё?

⚽️ 22:00: «Бетис» — «Фиорентина», Лига конференций, 1/2 финала, первый матч

Интрига: первая топ-пара в Лиге конференций

Лига конференций пока что не дарила такой крутой вывески. «Бетис» и «Фиорентина» — претенденты на попадание в Лигу чемпионов в своих чемпионатах. Это отлично характеризует нынешний уровень команд. Поэтому в Лиге конференций нас ждут два ярких матча. Задача «Фиорентины» — как минимум не проиграть в Испании. А вот «Бетису» нужна уверенная победа. Чья возьмёт? Следим!

⚽️ 22:00: «Юргорден» — «Челси», Лига конференций, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» увезёт победу из Швеции?

«Челси» в Лиге конференций — медведь в лесу. Вся боятся, и никто не знает, как найти управу. Поэтому лондонцы без проблем долетели уже до полуфинала турнира. Впереди — два матча с шведским «Юргорденом». Нет сомнений, что клуб из Стокгольма отдаст 200% сил, чтобы остановить «Челси». Но всё же лондонцы — большие фавориты пары. И важно увезти хороший результат из Швеции.