«Локо» без Батракова ужасен! «Ростов» идёт в финал, несмотря на отмены гола и пенальти

«Ростов» – второй финалист Пути регионов Кубка России! Команда Джонатана Альбы поспорит за путёвку в Суперфинал со «Спартаком».

Четыре дня назад «Локомотив» и «Ростов» сыграли в РПЛ (вничью 1:1). По сравнению с тем матчем Михаил Галактионов и Альба сделали небольшие перестановки в составе. Главная из них – отсутствие у железнодорожников самого результативного игрока чемпионата Батракова, заработавшего дисквалификацию в кубковом турнире.

Первую четверть часа игра шла без ворот. Зато с таким количеством жёстких единоборств, что телетрансляцию можно было переносить на телеканал «Матч! Боец». В течение первых четырёх минут жёлтые карточки получили Щетинин, у которого снова горели глаза во встрече со своей бывшей командой, и Тикнизян. Ещё в паре случаев судья Москалёв простил нарушителей, наигравших на предупреждения.

«Ростов» при счёте 0:0 больше владел мячом и имел преимущество в середине поля. «Локомотив», что удивительно для хозяина и записного фаворита, в основном защищался средним блоком и рассчитывал использовать пространство. Железнодорожники выстраивались по схеме 4-4-2, а первую линию обороны образовывали Сулейманов с Сарвели. Тем не менее у команды Альбы несколько раз проходили хорошие передачи между линий от Осипенко. Наконец, Голенков нанёс удар по воротам «Локо», правда, из-за штрафной и мимо цели.

В середине первого тайма «Ростов» создал настоящий голевой момент после аута и двух скидок – Щетинин бил из штрафной без помех в одно касание. Слабовато. Но вскоре команда Альбы забила. «Локомотив» провалился справа в обороне, и Комличенко, выиграв борьбу за опережение, нанёс удар с передачи Щетинина. Мяч попал в штангу от рук голкипера. А когда эпизод закончился, Москалёв поспешил к экрану – VAR позвал. Рефери разглядел на повторе игру рукой со стороны Погостнова. Осипенко, исполнявший пенальти, решил нанести удар под перекладину. Митрюшкин как будто чувствовал это, тем не менее мяч от его рук влетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К тому времени «Локомотив» уступал по ударам – 0:4. А к перерыву – 1:6. Несмотря на то что ситуация вынуждала команду Михаила Галактионова идти вперёд крупными силами, у железнодорожников не клеилась игра в атаке. Без Батракова – всё не то. В общем, эти 45 минут хозяева могли проиграть и крупнее.

В начале второго тайма Галактионову, выводившему команду на матч на фоне слухов о возможной отставке, стало совсем грустно. «Локо» пропустил ещё раз! В этом моменте абсолютно гениально сыграл Осипенко, который после неудачного стандарта «Ростова» прекрасным подкатом прервал контрвыпад хозяев. Мяч отлетел к Роналдо, который тут же забросил его на Комличенко. Центрфорвард пробил из-под Ньямси – с рикошетом от земли. Очень красивый гол гостей! Но хозяевам повезло – проверка эпизода показала, что Комличенко чуть-чуть залез в офсайд.

Владимир Москалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Железнодорожники на первых минутах после перерыва выглядели потерянными. И даже гол «Ростова», пусть и отменённый, не оживил «Локомотив». Взаимодействия у команды Альбы в атаке были более чёткими и продуманными. На исходе часа встречи Кучаев, получив очередной проникающий пас от Осипенко, упал в штрафной хозяев – Москалёв назначил 11-метровый. Но и пенальти в итоге отменил! Судя по повтору, хавбек ростовчан действительно нырнул.

«Ростов» после «украденных» гола и пенальти просел эмоционально, а вот «Локомотиву» всё же добавила энергии и скоростей серия замен. Галактионов сменил почти всю группу атаки – за исключением Пиняева. Это самый тяжёлый отрезок в матче для команды Альбы. Севикян должен был сравнивать счёт, однако из убойной позиции не попал с правой ноги. А на 86-й минуте раскрывшийся «Локо» пропустил контрвыпад ростовчан: Щетинин здорово протащил мяч, Комличенко ловко пропустил его, а Голенков забил низом в касание. Судьи проверяли и этот гол (возможный фол на Воробьёве), но его не отменили.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В кубковой игре «Локомотива» с «Ростовом» победил сильнейший, что не всегда бывает в футболе. Команда Галактионова проиграла по ударам в створ «в одну калитку» – 0:5. Ко всем кошмарам железнодорожников добавилась травма Самошникова в концовке.