«Спартак» идёт по пути «Зенита». Это видно по истории с контрактом Станковича

Наконец-то «Спартак» стал вести себя солидно. Без истерик, реагирования на спекуляции и следования мнению инфлюенсеров. К этому рано или поздно должно было прийти, и сейчас мы наблюдаем эту трансформацию. Не только за счёт финансовых ресурсов, но и внутренне. История с переговорами о продлении Станковича (первым об этом сообщил РБК) — как раз про это. Про здоровое позиционирование себя и трезвую оценку будущего.

Хотя здесь есть два лагеря. Первый барахтается в истерике. Посыл — да как вы смеете? Мужчина не отработал и полноценного сезона, имеет контракт до лета 2026 года, а вы подсовываете ему ещё два года соглашения? Для чего? Лишние деньги? Хотите, чтобы было, как с Абаскалем, которому на волне любви дали новый контракт, а он через пару месяцев впал в безумие? И потом ушёл с компенсацией — хотите, чтобы так было со Станковичем?

Уважаю эту позицию. Люди имеют право негодовать. Потому что уж слишком много боли и разочарования живёт в памяти от некоторых решений руководства. И слишком много потерянных денег, на которые сейчас здорово живут некоторые бывшие сотрудники. Но в то же время люди должны понимать: нынешний «Спартак», если хочет вести себя как серьёзный клуб, просто обязан иметь принципиальную договорённость со Станковичем о продлении к концу мая. Иначе это всё ерунда.

Логика простая: очевидно, руководство видит с этим тренером будущее. Видит, что команда его принимает. Видит, что именно с ним клуб будет завоёвывать титулы в ближайшей перспективе. И в том числе ему, если что, отвечать за провал и огромную сумму, которую потратили на трансферы. Если всё так и есть, то предлагать обновлять контракт уже сейчас — суперидея. Представим, что кто-то решил пойти от обратного. Завершается сезон, дальше у всех отпуск, и вести переговоры — как-то неуместно. Станкович едет в Италию или куда-то ещё, а у него интересуются: у тебя же год до конца контракта, а что дальше? Он машет головой. И у общественности складывается соответствующее мнение: не может в серьёзном клубе быть тренер с непонятным будущим. Его либо продлевают заранее, либо договариваются о расторжении. Другого не дано.

Деян Станкович с тренерским штабом «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но давайте продолжим: начинается сезон, и Станковичу говорят — а давай обсудим продление. В лучшем случае к осени-зиме готовится проект договора. И всё это — за полгода до конца нынешнего контракта. Наверняка в этот же момент — а скорее всего, сильно раньше — пойдут слухи об интересе к тренеру в Италии, Сербии, других странах. Как это повлияет на команду, самого Деяна и остальных? Вряд ли позитивно.

Такие серьёзные вопросы нужно решать и обговаривать до. Поэтому формула, когда новое соглашение с тренером подготовят к маю, — идеальная. К этому моменту уже должно быть его согласие на подписание, а ещё — адекватные условия расторжения. Тренеру должны хотя бы попытаться объяснить: мы в тебя верим и связываем с тобой будущее, однако если у тебя не пойдёт, то мы заплатим тебе адекватную сумму. А не условные € 10 млн.

Ведь «Спартак» в основном обжигался на сумме компенсации. Понятно, что интересы тренера тоже должны быть учтены, но в этом случае, полагаю, достижим компромисс. В самой же идее продления контракта точно нет ничего плохого — если красно-белые менеджерски смотрят в сторону «Зенита», то видят — у тех тренер вообще подписан на шесть лет вперёд. Вот показатель доверия и уверенности. И никто из-за этого не переживает.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что у Станковича нет такого авторитета и влияния, но именно при нём команда впервые в XXI веке выиграла семь встреч подряд, установила рекорд по числу сухих матчей и впервые за восемь лет одолела «Зенит» в РПЛ. При нём команда всё ещё сохраняет шансы на медали и завоевание Кубка.

Да, с чемпионством не вышло. Но не всё же в первый сезон.