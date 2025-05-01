Человек, который изменил всё. Благодаря кому «Будё-Глимт» превратился в топовую команду

«Будё-Глимт» – одна из громких сенсаций евросезона. Чемпион Норвегии приучил нас к тому, что периодически преподносит сюрпризы, но в этом году превзошёл себя. Команда Хьетиля Кнутсена дошла до полуфинала Лиги Европы, где сыграет сегодня с «Тоттенхэмом». Обычно в текстах про «Будё-Глимт» мы фокусируем внимание на выступлениях его российского вратаря Никиты Хайкина. Но пора рассказать и про самого Кнутсена – главного творца успехов клуба, который до прихода Хьетиля вообще никогда не был чемпионом.

«Будё-Глимт» – уникальный клуб хотя бы той причине, что представляет город, находящийся за полярным кругом. Командам с севера страны лишь в 1963 году разрешили участвовать в Кубке Норвегии и только в 1972-м — в высшей лиге чемпионата. А ведь «Будё-Глимт» был основан более 100 лет назад, так что долго ждал возможности попасть в элиту. В 1975-м этот клуб стал первым северным, завоевавшим Кубок Норвегии, несмотря на то что выступал ещё во втором дивизионе. А вот чемпионство было для команды из Будё не более чем фантазией. Несбыточной мечтой. Например, по ходу сезона-2018, за два года до того как Кнутсен превратил мечту в реальность, генеральный менеджер северян Фроде Томассон прямо заявил на собрании акционеров, что «Глимт» никогда не выиграет золото.

Кнутсен, до того, как сделать себе имя в футболе, на протяжении 15 лет проработал учителем. 10 из них – в средней школе. Тот ценный опыт помогает Хьетилю находить общий язык с игроками и персоналом. Параллельно учился на тренера и в 1995 году принял «Ховдинг» из пятой лиги. За девять лет Кнутсен поднял эту команду на два дивизиона, а затем ушёл работать в «Бранн» из родного Бергена на другую должность.

Потом Хьетиль вернулся к тренерской деятельности в низших лигах Норвегии – четыре с половиной года возглавлял «Фюллингсдален», три сезона трудился в «Осане». Последние добились при Кнутсене лучших результатов в своей истории, поднявшись на один дивизион. Несмотря на это, в конце 2016 года с тренером не продлили истекавший контракт. Тем временем «Будё-Глимт» вылетел по итогам сезона-2016 из элиты, и в клубе пытались понять, как им вообще жить дальше.

Хьетиль Кнутсен и Никита Хайкин Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Главным тренером остался легенда «Будё-Глимт» Осмунн Бьёркан, Кнутсен же согласился на роль его ассистента. В сезоне-2017 команда выиграла второй дивизион и вернулась в высшую лигу. После этого Бьёркан перешёл на должность спортивного директора, а Хьетиль принял предложение возглавить «Будё-Глимт». И вот уже семь лет и четыре месяца Кнутсен во главе северян. С ним связывали надежды на прогресс команды, но никто, включая генерального менеджера, не представлял, насколько крутым он будет.

Впрочем, волшебной палочки у Хьетиля не было. Поначалу «Будё-Глимт» и при нём чувствовал себя в элите маленьким. В сезоне-2018 команда финишировала на 11-м месте, всего в трёх очках от зоны вылета. Выдала рекордные для чемпионата Норвегии 14 ничьих в 30 турах – то есть почти каждую вторую игру завершала «миром». Хуже того, перед сезоном-2019 клуб продал трёх ключевых футболистов и никого не подписал взамен, так что эксперты называли северян претендентами на вылет.

Однако в том чемпионате «Будё-Глимт» опроверг все прогнозы. Команда Кнутсена включилась в борьбу за золото и в итоге финишировала второй, а сам Хьетиль выиграл приз лучшему тренеру года в Норвегии. Он вывел «Будё-Глимт» в еврокубки впервые за 16 лет.

Кнутсен внёс изменения в раздевалке. В частности, как Станислав Черчесов, ввёл бан на некоторые слова. Например, чтобы игроки конструктивно воспринимали критику, а не прятались за оправданиями, запретил оборот «да, но…». Кроме того, на работу в клуб был нанят «ментальным тренером» бывший лётчик-истребитель Бьорн Маннсверк, служивший в Афганистане. Он стал психологом для игроков, некоторые из которых чувствовали боязнь, выходя на поле. Проводил индивидуальные и групповые занятия, учил футболистов работе с эмоциями. Самый известный пример – история одного из капитанов «Будё-Глимт» Ульрика Салтнеса, который собирался бросить футбол из-за ментальных проблем. Они были настолько серьёзными, что у полузащитника случались тяжёлые расстройства желудка на нервной почве.

Но главное – Кнутсен поменял футбол команды. «Будё-Глимт» отошёл от простого, контратакующего стиля. Во главу угла была поставлена сама игра, а не борьба за результат. У «Будё-Глимт» есть чёткая система с определёнными игровыми шаблонами, благодаря чему потери футболистов не становятся катастрофой для команды. Те игроки, которые занимают места выбывших, знают, что делать, и способны безболезненно заменить партнёров. Отход от стандартов не приветствуется. Хьетиль сделал ставку на тактическую схему 4-3-3, высокую линию обороны, прессинг, быстрый возврат мяча, перегруз флангов и прочие фишки.

«Я не чудотворец и не гений, – объяснял Кнутсен. – Думаю, я достаточно хорош в упорной работе, но в то же время очень зависим от талантливых людей, которые окружают меня. Они добавляют мне уверенности, а я – им. Надеюсь, я хороший «командный игрок». Человек, умеющий работать с людьми. Пожалуй, это лучшая характеристика, которую могу дать себе».

Виктор Бонифасе Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

В «Будё-Глимт» раскрывались ноунеймы и уезжали в более солидные европейские клубы за серьёзные деньги. Самые дорогие продажи при Кнутсене – трансферы Альберта Грёнбека в «Ренн» (за € 15 млн), Фариса Мумбанья в «Марсель» (€ 8 млн), Уго Ветлесена в «Брюгге» (€ 7,75 млн), Виктора Бонифасе в «Юнион» (€ 6,1 млн), Эрика Ботхейма в «Краснодар» (€ 6 млн), Йоэля Мвука в «Лорьян» (€ 5,5 млн) и Йенса Петтера Хёуге в «Милан» (€ 4,8 млн). Впрочем, если игрок феерил в «Будё-Глимт», вовсе не факт, что он будет столь же хорош вне системы Кнутсена.

Подбор людей (как игроков, так и персонала) и создание нужной атмосферы – секрет успеха Хьетиля. Помимо чисто футбольных вещей. Каждый год «Будё-Глимт» продолжал терять, как казалось, незаменимых, тем не менее оставался наверху и даже прогрессировал. Перед первым «золотым» сезоном-2020 команду Кнутсена на фоне очередных кадровых потерь не относили к числу фаворитов чемпионата Норвегии, а она стала первой с целым рядом достижений. «Будё-Глимт» стартовал с серии из 10 выигрышей. А в итоге одержал рекордные 26 побед при одном-единственном поражении за 30 туров и забил рекордные 103 гола.

История повторилась и в сезоне-2021, когда команда Кнутсена защитила титул. Опять была продана группа ключевых игроков, тем не менее «Будё-Глимт» финишировал на первом месте. Хьетиля три года кряду признавали лучшим тренером в Норвегии.

«Почему так важно подбирать игроков, вписывающихся в культуру клуба? Это немного похоже на то, как если бы у вас была большая корзина хороших яблок. Вы кладёте в неё два гнилых яблока. Как результат – другие яблоки тоже быстро гниют. Всё довольно просто», — философствует Кнутсен.

Наверное, для команды, в которой 22 из 27 футболистов – местные, норвежцы, это особенно ценно. Команда Кнутсена может уступать соперникам в индивидуальном мастерстве, но превосходит их на поле за счёт организации, эффективно работающей игровой системы, боевого духа и коллективизма. «Будё-Глимт» взял пять чемпионских титулов с Кнутсеном и уже в двух шагах от завоевания еврокубка – ещё шесть-семь лет назад такое невозможно было даже представить.