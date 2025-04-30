Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!

Матч ЦСКА с «Зенитом» — уже добрая традиция этой стадии турнира. В прошлом году обе команды также добрались до финала Пути РПЛ и в двух встречах разыграли путёвку в Суперфинал. Тогда петербуржцам и правда было тяжело: первый матч в Москве завершился 1:1, ответный — 0:0, так что всё решилось в серии пенальти. Там лучше оказалась команда Семака.

За это время многое изменилось. У ЦСКА — главный тренер, а у «Зенита» обновилась часть состава. Но фаворита всё равно не было — уж очень хороши москвичи в весенней части сезона. Ни одного поражения и три ничьих во всех турнирах. В том числе одна в Петербурге.

Тренеры слегка удивили составами. Видимо, оба всё ещё отдают приоритет РПЛ. По «Зениту» без вопросов, но у ЦСКА — минус семь до «Краснодара». Однако в стартовом составе мы увидели Торопа, Лукина, Абдулкадырова, Бистровича, Гуарирапу. С другой стороны, почти все игроки появились скорее вынужденно: у Роши дисквалификация, у Дивеева — травма, а Мусаев просто не очень эффективен весной. Семак выбрал схему с тремя центральными защитниками, на флангах их страховали Горшков и Энрике, при этом в атаке — Лусиано, Кассьерра, под ними — Вендел. Мощный ход.

«Зенит» на старте забрал мяч. И почти не отдавал его сопернику. Но для ЦСКА это привычное дело. Весенний стиль: уверенно сыграть в обороне, потом найти пару шансов впереди и взять победу. Так что вряд ли такой расклад смущал Николича. А вот Семака мог не устраивать — владение далеко не всегда равно результат. Однако после 10-й минуты команда разбегалась. И стала чаще находить слабые зоны у соперника. Одна из них проявилась на правом фланге: там Мостовой ушёл от Гаича и прострелил в центр, мяч через отскок дошёл до Зделара, тот пробил, потом — рикошет от Кассьерры и гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Быстро могли забить второй, но Вендел из выгодной позиции бахнул мимо. Однако следующая атака — и уже Мостовой пролетел к воротам и пробил в угол. Правда, по пути задел Гаича. Здесь мнения разделились, но судья Иванов сходил к монитору и вынес вердикт: отмена гола. Хотя сербский защитник вновь сыграл неуверенно. Может, поэтому в перерыве и ушёл с поля, а вместо него на фланге оказался Келлвен.

До конца первого тайма моментов больше не было, а ЦСКА всего пару раз добрался до ворот Адамова.

Семак в перерыве обошёлся без замен. Однако начало второго тайма могло омрачить жуткое столкновение Дркушича и Лукина. В итоге игрок ЦСКА доигрывал матч в специальной фиксирующей повязке. А после этого первый момент возник у ЦСКА: мяч оказался у Гуарирапы на левом фланге, тот долго подбирал ногу и таки смог пробить. Но мимо.

Чуть ли не в следующей атаке себя показал Энрике. Здорово открылся, вылетел на Торопа, и тот вынужденно сфолил. Очевидный пенальти, который реализовал Мостовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Комфортное преимущество перед ответной игрой, которое «Зениту» нужно было удержать. Но и не сказать, что ЦСКА уж сильно настаивал на голе. Может, все эмоции ушли на матч со «Спартаком». Может, соперник уж слишком хорошо сыграл в обороне. Однако из опасного можно вспомнить разве что удар Бистровича — редкий случай, когда в штрафной кому-то из ЦСКА дали пробить в створ.

В остальном хозяева спокойно удержали преимущество и отправятся в Москву с куда более комфортным счётом, чем год назад. Не потребовалась даже помощь Соболева, который не вышел на поле. А Суперфинал Кубка для них и правда стал куда ближе.