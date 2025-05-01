Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ!

Если вы не видели этот матч, обязательно посмотрите в записи. Если видели – пересмотрите снова! «Барселона» с «Интером» показали в полуфинале Лиги чемпионов всё то, за что мы любим футбол. Какой спектакль…

У Ханса-Дитера Флика наверняка было беспокойство по поводу того, хватит ли его команде эмоций и энергии после финала Кубка Испании с «Реалом». Однако такого начала не ждал даже он – «Барселона» пропустила уже на 33-й секунде! «Интер» поймал на ошибке высокую линию обороны сине-гранатовых, что пытаются делать все соперники каталонцев, но Кунде, казалось, отменил своим выносом потенциальный голевой момент. Тем не менее Барелла забрал подбор, отдал мяч на правый фланг на Думфриса и тот прострелил в центр штрафной на Тюрама. А восстановившийся от травмы француз сыграл просто гениально. Его гол пяткой, возможно, признают лучшим в этом сезоне Лиги чемпионов. Хотя Тюраму повезло, что поскользнулся центральный защитник «Барсы» Мартинес.

Гол Маркуса Тюрама пяткой Фото: Getty Images

Сине-гранатовые тут же набросились на «Интер», как хулиганы в подворотне. Бесстрашной толпой зажали соперника у его ворот, мощно прессинговали и быстро возвращали себе мяч. В штрафной «нерадзурри» падали де Йонг и Ямаль, но судья не верил каталонцам и не спешил выносить приговор. Дело шло к голу хозяев. Опасными получались у «Барсы» и стандарты. А забил в середине первого тайма с углового «Интер» – вот это поворот! Думфрис добавил гол к голевой передаче, нанеся крутой удар с лёта после скидки Ачерби.

Болельщики «Барселоны» заскучали, притихли. Сама команда Флика, владея мячом более 70% времени и комбинируя, никак не могла пробиться через центр – «Интер» здорово закрывал его тройками центрбеков и хавбеков, а также парой форвардов. Но кто не закис, так это Ямаль. Что творил этот юноша – слов нет! Всё самое интересное в атаке у «Барсы» происходило на правом фланге. Ламин крутил позвонки Димарко и страховавшим его Мхитаряну с Бастони. Вскоре сотворил гол-шедевр: выцарапал мяч у Тюрама, обыграл Генриха и пробил из-под защитника – мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

Ламин Ямаль празднует гол Фото: Michael Regan/Getty Images

Первый тайм стал бенефисом Ямаля. Нельзя так играть в 17 лет. Что же будет, когда ему исполнится 25?.. После своего гола Ламин совершил ещё один сумасшедший проход, уйдя от Димарко и попав в перекладину. Перед перерывом «Барса» отыгралась, как ни странно, без участия Ямаля. Педри забросил мяч штрафную, Биссекк не помешал Рафинье сделать скидку, а Ачерби проспал Торреса. Ферран и жест после своего гола показал в тему – изобразил какого-то спящего красавца.

На второй тайм команды вышли в изменённых составах. Перед самым перерывом у «Барселоны» сломался Кунде, а у «Интера» – Лаутаро. Мартинес кое-как выдержал 45 минут и ещё пару компенсированных и затем уступил своё место Тареми. Флик придумал ещё одну любопытную перестановку: в центре защиты появился Араухо (вместо Мартина), а каталонский Мартинес отправился на левый край. Именно с его фланга пришёл первый голевой момент, когда Иньиго дал Биссекку нырнуть в зону и вырезать передачу – Димарко простил сине-гранатовых.

Команда Флика хотела окончательно задавить «Интер» владением и прессингом, совершив исторический камбэк. Но у «нерадзурри» нашёлся в этот вечер свой герой – «Ямаль стандартов» Думфрис. На исходе часа матча нидерландец оформил дубль после угловых. Идеально выбрал позицию в штрафной «Барселоны» и классно пробил головой по мячу, до которого не дотянулся Араухо. Не зря Индзаги убежал из технической зоны перед подачей, чтобы подвигать фигуры – за такой гол и штраф не жалко заплатить.

Но «Интер» вёл всего минуту! «Барселона» опять отыгралась. Причём тоже благодаря наигранному угловому. Защитники готовились к навесу, вот только у Ольмо были свои планы – хавбек покатил под удар Рафинье, находившемуся в 25-30 метрах от ворот. Ямаль хитро пропустил мяч, а бразилец зарядил издали. Зрелищности эпизоду добавили два рикошета. Мяч до того, как оказаться в сетке, попал в перекладину и в спину прыгнувшему Зоммеру.

Этот невероятный матч мог завершиться любым исходом. Тот самый случай, когда игра – «на три результата». «Барса» была раскрыта, а «Интер» очень опасен на контрвыпадах. Мхитарян даже забил, но гол отменили из-за офсайда, который почти невозможно разглядеть.

Офсайд Генриха Мхитаряна Фото: Кадр из трансляции

Ямаль продолжал развлекать дриблингом, продемонстрировал, что в его арсенале есть и финт Зидана, хотя во второй половине с ним получше справлялись. Тем не менее именно Ламин мог принести победу каталонцам в концовке, когда оригинально пробил по замысловатой дуге. Мяч приземлился на перекладину.